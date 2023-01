Ministrul Sorin Grindeanu (PSD) promite 100 de kilometri de autostrăzi noi pe an

Sorin Grindeanu (PSD), ministrul Transporturilor, a declarat că s-au creat toate premisele ca, începând din acest an, CNAIR să dea în folosință minim 100 de kilometri noi de autostradă pe an, iar în 2024 să ne ducem chiar spre 150 de kilometri. 2024 este un important an electoral, căci vor fi organizate toate tipurile de alegeri.

Ministrul a susținut, la Prima News, că anul trecut „s-a apăsat foarte mult pedala în a semna contracte”, așa că „s-au creat ca începând din acest an minimul de kilometri pe care CNAIR să îi dea în folosinţă că vorbim de sau drumuri expres (..) să fie de 100 de km pe an”.

„Având atâtea şantiere deschise şi atâtea contracte în acelaşi timp în execuţie, sunt toate premisele ca pe anii viitori, începând cu acest an, minimul anual, s-ar putea la anul, când este un vârf, să ne ducem pre 150, dar anul acesta vor fi 100 de km”, a afirmat Grindeanu, potrivit .

Acesta a mai precizat că anul trecut au fost 52 sau 53 de kilometri de drum expres şi autostradă finalizaţi.

Sorin Grindeanu a mai declarat că e important ca Guvernul rezultat din alegerile din 2024 să păstreze același ritm și „să fie oameni politici puternici care să poată să se bată pentru bugete. În doi ani aproape am dublat bugetul ministerului Transporturilor”.

Emerging Europe: Lipsa unei infrastructuri adecvate împiedică România să fie competitivă

Potrivit unei , puținii kilometri de autostradă reprezintă veriga slabă pentru România în ce privește procesul de dezvoltare economică.

România și Bulgaria nu dispun de o autostradă continuă, care să lege o parte a țării de cealaltă (fie că este vorba de nord-sud sau est-vest). În schimb, Polonia, de exemplu, nu are autostrăzi extinse, dar se poate lăuda cu o rută nord-sud și două est-vest.

În România, absența unei autostrăzi care să traverseze Munții Carpați și care să lege Bucureștiul de Transilvania – împiedică comerțul transeuropean, deoarece camioanele rămân blocate pe autostrăzile cu un singur sens de mers, care în prezent șerpuiesc prin văile Oltului și Prahovei.

Acest lucru are un impact direct asupra economiei României.