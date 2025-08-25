B1 Inregistrari!
Mircea Abrudean, răspuns vehement: „Este unica șansă pentru România de a se redresa"



Elena Boruz
25 aug. 2025, 16:00

Sursa foto: Abrudean Mircea / Facebook

Mircea Abrudean, președintele Senatului, a făcut declarații, luni, la Senat, referitoare la situația actuală a României. Acesta este bucuros că în cursul zilei de luni va avea loc o ședință de coaliție și că se vor relua discuțiile.

Abrudean consideră că spre finalul acestei săptămâni, în funcție de cum vor decurge discuțiile, Guvernul își va asuma răspunderea pentru pachetul doi de măsuri.

Cuprins:

  • Ce a spus președintele Senatului
  • Mircea Abrudean: „E o perioadă complicată pentru România”

Ce a spus președintele Senatului

„În Parlament e posibil să avem angajarea răspunderii, pe finalul săptămânii, în funcție de evoluția discuțiilor din coaliție. Astăzi va avea loc o ședință a coaliției, așa cum a fost deja anunțat. E îmbucurător că s-a reluat dialogul. Dialog între președinții de partide a existat și în toată această perioadă, e bine că se reiau și ședințele coaliției în formatul clasic, pentru a se pune de acord ultimele clarificări pe pachetul doi de măsuri, în așa fel încât Guvernul să aprobe acest pachet în ședință, în această săptămână – să sperăm, spre finalul săptămânii – în funcție de cum se derulează discuțiile, ca apoi să începem procedura parlamentară pentru asumarea răspunderii”, a declarat Abrudean la Senat, potrivit agerpres.

Mircea Abrudean: „E o perioadă complicată pentru România”

De asemenea, președintele Senatului a precizat că singura șansă ca România să se redreseze este ca noua structură să funcționeze. Acesta este de părere că toți parlamentarii au același țel.

„Nu cred că sunt aspecte de reglat sau viziuni total diferite. (…) Dar nu cred că sunt de necoagulat. Asta cred că trebuie să se întâmple în ședința coaliției, în discuțiile care vor avea loc, ca până la urmă să avem în Guvern un pachet aprobat – Guvern din care fac parte toate partidele din coaliție. E o perioadă complicată pentru România și cred că în astfel de perioade este nevoie de stabilitate și echilibru, în primul rând. Dincolo de declarațiile politice ale unora sau altora, colegi care fac parte din partidele din coaliție, eu cred că toți parlamentarii coaliției își doresc ca această structură să funcționeze cât mai mult timp, pentru că este unica șansă pentru România de a se redresa, de a accesa toți banii europeni și de a recâștiga încrederea – inclusiv a investitorilor străini și, în primul rând, încrederea românilor”, a mai transmis președintele Senatului.

