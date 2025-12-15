B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Radu Miruţă: Ce face PSD acum e teatru. Nu se dărâmă lumea că iese PSD din Guvern

Radu Miruţă: Ce face PSD acum e teatru. Nu se dărâmă lumea că iese PSD din Guvern

Traian Avarvarei
15 dec. 2025, 08:16
Radu Miruţă: Ce face PSD acum e teatru. Nu se dărâmă lumea că iese PSD din Guvern
Radu Miruță (USR), ministrul Economiei. Sursa foto: Radu Miruță / Facebook
Cuprins
  1. Cum a comentat Miruță amenințările PSD cu ieșirea din Guvern
  2. Radu Miruță spune că USR deranjează PSD și explică și de ce

Radu Miruță (USR), ministrul Economiei, spune că PSD joacă teatru când amenință cu ieșirea de la guvernare, iar el crede că „nu se dărâmă lumea că iese PSD din Guvern”. În opinia sa, oricum o parte din PSD „ar fi dispusă să îşi păstreze nişte funcţii pentru a oferi o majoritate”. Miruță a explicat apoi de ce USR deranjează PSD.

Cum a comentat Miruță amenințările PSD cu ieșirea din Guvern

„Cred că ce face PSD acum e o componentă de teatru. Nu se dărâmă lumea că iese PSD din Guvern. (…)

O să fie blocaj politic, că majoritate fără PSD pe schema actuală nu se poate. Când se întâmplă o astfel de mişcare, mai sunt alţi oameni la coadă care se mută dintr-o parte în cealaltă, ca să fie lângă o majoritate politică. Nu lipsesc multe voturi în Parlament să se ajungă la 50% fără PSD.

Eu cred că şi o parte din PSD nu vrea asta, ar fi dispusă să îşi păstreze nişte funcţii pentru a oferi o majoritate”, a declarat Radu Miruță, la Antena 3 CNN.

Radu Miruță spune că USR deranjează PSD și explică și de ce

„Ce face USR pe alocuri deranjează interese care erau foarte convergente când doar PSD decidea. Vin unii de la USR care (…) scot din confort unele aranjamente ale PSD – şi cu PNL sau şi fără PNL, că situaţia e variată. (…)

PSD e învăţat să ofere foarte multe scaune pe care să pui nişte oameni – în deconcentrate, prin ministere – ca recompensă politică. Numărul de scaune fiind acelaşi (…), acum revin mai puţine scaune PSD, că unele trebuie ocupate de USR. (…) Numirea unui om de la USR ridică de pe scaun pe cineva de la PSD”, a mai afirmat ministrul Radu Miruță.

Tags:
Citește și...
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătută luni în Parlament. Ce șanse are să treacă
Politică
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătută luni în Parlament. Ce șanse are să treacă
Băsescu acuză PSD că blochează reformele: Grindeanu e disperat să-și mențină funcția. Una spune în coaliție, alta în afara ei
Politică
Băsescu acuză PSD că blochează reformele: Grindeanu e disperat să-și mențină funcția. Una spune în coaliție, alta în afara ei
Președintele Nicușor Dan condamnă atacul antisemit din Australia. Autoritățile au transmis un nou bilanț al morților
Politică
Președintele Nicușor Dan condamnă atacul antisemit din Australia. Autoritățile au transmis un nou bilanț al morților
Sindicatele cer majorarea salariului minim. Apel la Bolojan pentru reducerea risipei de bani publici cu achiziții de bunuri și servicii
Politică
Sindicatele cer majorarea salariului minim. Apel la Bolojan pentru reducerea risipei de bani publici cu achiziții de bunuri și servicii
Traian Băsescu sugerează demisia Liei Savonea de la conducerea ÎCCJ. Fostul președinte, necruțător cu Cătălin Predoiu
Politică
Traian Băsescu sugerează demisia Liei Savonea de la conducerea ÎCCJ. Fostul președinte, necruțător cu Cătălin Predoiu
Lia Savonea trebuie să părăsească sistemul de justiție. Magistratul Raluca Moroșanu, pentru Recorder: „Colegilor mei le este în continuare frică”
Politică
Lia Savonea trebuie să părăsească sistemul de justiție. Magistratul Raluca Moroșanu, pentru Recorder: „Colegilor mei le este în continuare frică”
Ciprian Ciucu încearcă să se apropie de USR. Cum vede scoaterea partidului condus de Dominic Fritz de la guvernare
Politică
Ciprian Ciucu încearcă să se apropie de USR. Cum vede scoaterea partidului condus de Dominic Fritz de la guvernare
Casă de marcat pe telefon. Ce prevede inițiativa legislativă depusă în Parlament
Politică
Casă de marcat pe telefon. Ce prevede inițiativa legislativă depusă în Parlament
Promisiune electorală și realitate guvernamentală. Cum justifică președintele majorarea TVA
Politică
Promisiune electorală și realitate guvernamentală. Cum justifică președintele majorarea TVA
Nicușor Dan explică despărțirea de Ludovic Orban. Ce a rupt colaborarea de la Cotroceni
Politică
Nicușor Dan explică despărțirea de Ludovic Orban. Ce a rupt colaborarea de la Cotroceni
Ultima oră
08:54 - Florin Prunea, după „Desafio”: „Mi-a fost frică, am fost evacuați, s-au întâmplat niște lucruri despre care nu pot povesti!”
08:53 - Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătută luni în Parlament. Ce șanse are să treacă
08:41 - Noaptea dintre ani, distracție pe bani grei. Cât plătesc românii pentru Revelion la restaurant și în cluburile de lux
08:41 - Băsescu acuză PSD că blochează reformele: Grindeanu e disperat să-și mențină funcția. Una spune în coaliție, alta în afara ei
08:32 - Noi detalii despre atacul terorist din Australia, comis în timpul celebrării Hanuka: Sunt cel puțin 17 morți și peste 40 de răniți. Cine sunt autorii atacului
08:13 - Regizorul Rob Reiner și soția sa au fost găsiți morți în casa din Los Angeles
07:26 - Vremea, 15 decembrie: temperaturi blânde și cer variabil în toate regiunile
00:04 - Amenzile pentru lipsa RCA la trotinetele electrice au intrat în vigoare. Ce sume riscă cei care încalcă legea
23:38 - Negocieri americano-ucrainene la Berlin. Omul lui Trump susține că s-au făcut progrese. Ucrainenii sunt rezervați
23:04 - Președintele Nicușor Dan condamnă atacul antisemit din Australia. Autoritățile au transmis un nou bilanț al morților