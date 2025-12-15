Radu Miruță (USR), ministrul Economiei, spune că PSD joacă teatru când amenință cu ieșirea de la guvernare, iar el crede că „nu se dărâmă lumea că iese PSD din Guvern”. În opinia sa, oricum o parte din PSD „ar fi dispusă să îşi păstreze nişte funcţii pentru a oferi o majoritate”. Miruță a explicat apoi de ce USR deranjează PSD.

Cum a comentat Miruță amenințările PSD cu ieșirea din Guvern

„Cred că acum e o componentă de teatru. Nu se dărâmă lumea că . (…)

O să fie blocaj politic, că majoritate fără PSD pe schema actuală nu se poate. Când se întâmplă o astfel de mişcare, mai sunt alţi oameni la coadă care se mută dintr-o parte în cealaltă, ca să fie lângă o majoritate politică. Nu lipsesc multe voturi în Parlament să se ajungă la 50% fără PSD.

Eu cred că şi o parte din PSD nu vrea asta, ar fi dispusă să îşi păstreze nişte funcţii pentru a oferi o majoritate”, a declarat Radu Miruță, la .

Radu Miruță spune că USR deranjează PSD și explică și de ce

„Ce face USR pe alocuri deranjează interese care erau foarte convergente când doar PSD decidea. Vin unii de la USR care (…) scot din confort unele aranjamente ale PSD – şi cu PNL sau şi fără PNL, că situaţia e variată. (…)

PSD e învăţat să ofere foarte multe scaune pe care să pui nişte oameni – în deconcentrate, prin ministere – ca recompensă politică. Numărul de scaune fiind acelaşi (…), acum revin mai puţine scaune PSD, că unele trebuie ocupate de USR. (…) Numirea unui om de la USR ridică de pe scaun pe cineva de la PSD”, a mai afirmat ministrul Radu Miruță.