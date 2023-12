Miza discuției dintre Ciolacu și Kelemen pe tema măsurilor fiscale. Drulă: Nu putem depune moțiunea de cenzură fără semnăturile UDMR / Liderul USR: Fără PNL, PSD n-ar putea pune în practică această nebunie (VIDEO)

Cătălin Drulă, președintele USR, i-a criticat pe PNL-iști, declarând că fără susținerea lor, PSD n-ar putea să pună în aplicare „nebunia” acestor noi măsuri fiscale, în fapt într-o economie oricum suferindă.

Drulă a mai spus că USR va face tot posibilul pentru a opri creșterea de taxe, inclusiv va încerca să depună o moțiune de cenzură. Cu această ocazie, românii vor putea vedea cum PNL-iștii, care pozează în mari liberali, votează majorarea de taxe pentru mediul de afaceri.

Numai că pentru depunerea moțiunii de cenzură, USR are nevoie nu doar de semnăturile celor de la Forța Dreptei, partidul lui Ludovic Orban, ci și de cele ale UDMR-iștilor. Și astfel se explică miza discuției de azi dintre Kelemen Hunor, liderul UDMR, și premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD. La finalul întrevederii, Kelemen pe guvernanți și măsurile fiscale propuse de aceștia.

Drulă: PSD n-ar putea crește taxele dacă n-ar avea și sprijinul PNL în acest demers

„E profund nedrept și e o guvernare mincinoasă că până la urmă vii cu niște lucruri de dreapta, stânga și oameni aleg la urne. Acum că socialiștii lui Ciolacu fac asta e de așteptat, cam asta a făcut PSD după Revoluție, dar ei n-ar putea face asta dacă nu i-ar ajuta și nu ar fi acolo PNL. Fără PNL, nu s-ar putea pune în practică. Ministrul de Finanțe e de la PNL și PNL asigură guvernarea, PNL asigură voturile.

Un partid care nu mai e un partid de Dreapta, care și care produce o mare trădare, că platforma pe care a candidat în 2020, platforma pe care a preluat dl Orban în 2019, după care l-au dat afară de acolo și care ar fi implementat atunci niște măsuri liberale, ei au predat tot la PSD, cresc taxele împreună cot la cot.

Despre moțiune ce să spun… E obligația noastră să ne opunem cum putem în Parlament și să determinăm și PNL, dacă reușim să depunem această moțiune. să voteze. să vadă românii foarte clar voturile celor de la PNL”, a declarat Cătălin Drulă, pentru B1 TV.

USR are nevoie de semnăturile UDMR pentru a depune moțiunea de cenzură

În acest context, Radu Buzăianu a punctat că Marcel Ciolacu a discutat azi cu Kelemen Hunor despre măsurile fiscale, tocmai pentru că USR are nevoie și de semnăturile UDMR pentru a depune această moțiune de cenzură.

„Avem nevoie de voturile UDMR, sper ca și dumnealor să fie alături de acest demers. Deși o vreme au fost acolo în Guvern, au fost aruncați afară tocmai în numele acestei lăcomii, că PNL și PSD au spus: ”de ce nu am vrea noi tot tortul ăsta pentru noi?” și au dat afară niște oameni… Eu am fost coleg cu ei, la Dezvoltare dl Cseke, și dl Tanczos Barna la Mediu și erau niște oameni profesioniști. Și ei au fost dați afară din Guvern și ei reprezintă o comunitate care are o înclinație către măsurile normale, firești, de dreapta”, a explicat președintele USR.

Întrebat dacă fără UDMR n-au cum să depună moțiunea de cenzură, Cătălin Drulă a răspuns: „Nu avem cum să depunem fără UDMR. Și mai e ceva: moțiunea de cenzură nu are cum să treacă fără voturile PNL. Deci noi ne vom lupta până la capăt să obținem toate semnturile pentru a depune moțiunea, cu semnăturile forțelor democratice din Parlament, și vom lupta să-i convingem pe cei care mai au vreun reflex acolo, să se opună la această nebunie pe care o face Ciolacu. Poate luăm din PNL niște voturi, dar e puțin probabil”.