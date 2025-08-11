B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Moșteanu, despre conflictul cu PSD-ul pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu: “Noi am respectat doliul național. Am anunțat că nu mergem acolo, nu mă poți obliga. Coaliția trebuie să meargă mai departe” (VIDEO)

Moșteanu, despre conflictul cu PSD-ul pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu: “Noi am respectat doliul național. Am anunțat că nu mergem acolo, nu mă poți obliga. Coaliția trebuie să meargă mai departe” (VIDEO)

Ana Maria
11 aug. 2025, 22:22
Moșteanu, despre conflictul cu PSD-ul pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu: “Noi am respectat doliul național. Am anunțat că nu mergem acolo, nu mă poți obliga. Coaliția trebuie să meargă mai departe” (VIDEO)
Sursa Foto: Ionuț Moșteanu / Facebook

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a discutat, luni, în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, despre conflictul USR-ului cu PSD-ul pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu.

Cuprins:

  • Ce a spus Ionuț Moșteanu despre conflictul USR-ului cu PSD-ul
  • Cum a reacționat ministrul Moșteanu la afirmația lui Sorin Grindeanu
  • Ce spune Moșteanu despre Ilie Bolojan

Ce a spus Ionuț Moșteanu despre conflictul USR-ului cu PSD-ul

Moșteanu a precizat că au anunțat că ei, cei de la USR, nu vor participa la funeraliile lui Ion Iliescu, afirmând: „Am anunțat că nu mergem acolo, nu mă poți obliga.”

El a subliniat că Iliescu a avut un rol în istoria recentă a României care nu a fost neapărat pozitiv și a menționat că este important să fie date răspunsuri legate de trecutul recent al țării.

De asemenea, el a indicat că actuala coaliție trebuie să continue, menționând că problemele interne din PSD sunt generate de alegerile interne și că stabilitatea acestei formațiuni politice este dorită.

“Noi am respectat doliul național. E foarte important și insist pe acest lucru.

Noi am propus să nu fie zi de doliu național, ținând cont de părerea unei bune părți din societate despre rolul lui Ion Iliescu în istoria recentă. Funeralii de stat avea oricum, prin efectul legii, a fost președinte și avea dreptul la asta, nu a pus nimeni la îndoială asta.

Am propus să nu fie zi de doliu național. Guvernul a mers înainte, a fost zi de doliu național. De aici încolo, să spui că n-am respect … am respectat, dar e alegerea fiecăruia, dacă se duce. Am anunțat că nu mergem acolo, nu mă poți obliga.

Adică eu chiar cred ca mulți prieteni de-ai mei, am trăit foarte aproape de vremurile alea și eu chiar cred că trebuiau date niște răspunsuri. A avut un rol nu neapărat pozitiv în istoria recentă a României și e corect să fie așa. Ce-ar mai fi ca un politician să fie iubit de toată lumea sau să fie apreciat de toată lumea? Ori în virtutea acestor lucruri și a acestor răspunsuri lipsă pe care le are societatea și de la Mineriade, și de la Revoluție, cred că împărtășeau foarte mulți această părere a noastră. Am propus chiar eu în ședința de Guvern, nu s-a acceptat. Am mers mai departe, înțelegem cum funcționează o coaliție. Coaliția trebuie să meargă mai departe”, a declarat ministrul Moșteanu.

Cum a reacționat ministrul Moșteanu la afirmația lui Sorin Grindeanu

Moșteanu a comentat și ce a zis Grindeanu, luni, despre cei din USR, că nu au cei 7 ani de acasă.

“Dacă le face bine dânșilor la campania internă, poate să folosească cât vor USR. Eu le dau acest drept, cât pot eu să le dau acest drept. Cel mai important este, credeți-mă ca nu credeam că o să ajung să zic asta vreodată, îmi doresc stabilitatea PSD-ului, îmi doresc ca PSD-ul să-și termine mai repede alegerile interne, că toate aceste necăjeli sunt generate de poziționarea fiecăruia în alegerile interne, care au loc acum în PSD și fiecare lider încearcă să arate mai puternic, fiecare are o strategie acolo și în alegeri, în general, nu sunt consultant politic, dar în alegeri, în general, îți trebuie un dușman și pare că au găsit dușmanul.

Pare că așa au gândit strategii, o parte din strategii PSD, deși noi suntem, din punctul meu de vedere, și sunt zi de zi implicat în activitatea acestei coaliții, suntem absolut loiali, onești, nu am sărit calul nicio secundă. Înțelegem, avem experiența unei coaliții și unei alianțe de acum 4 ani de zile. Știm ce n-a funcționat atunci, știm ce poate să funcționeze, înțelegem diferențele dintre partidele noastre.

Sunt 4 partide la masă, 4 partide diferite cu electorat destul de diferit sau, mă rog, care se atinge colo și colo, să zicem că avem ceva electorat comun sau poate fi comun între cele 4 partide, însă, fundamental, am declarat și vrem să facem același lucru, să trecem de această perioadă, să stabilizăm situația fiscal-bugetară, să ținem România pe direcția corectă. Și eu cred că poate să iasă lucrul ăsta foarte simplu și va ieși foarte simplu, după ce trecem și de aceste următoare 2 luni cu alegerile din PSD, se termină și o să se limpezească lucrurile”, a adăugat ministrul.

Ce spune Moșteanu despre Ilie Bolojan

“Ilie Bolojan este garanția că se vor întâmpla niște lucruri, care trebuiau să se întâmple de mulți ani de zile. Este și hotărât să le facă, a și arătat prin fapte, în trecutul politic al dânsului, că face ce zice. Evident, într-o coaliție, din nou zic, într-o coaliție de 4 partide în care foarte important: deciziile în coaliție se iau unanimitate”, a mai precizat Moșteanu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ionuț Moșteanu, despre corveta militară cumpărată din Turcia. Care sunt avantajele achiziției (VIDEO)
Politică
Ionuț Moșteanu, despre corveta militară cumpărată din Turcia. Care sunt avantajele achiziției (VIDEO)
România reafirmă sprijinul pentru Ucraina. Oana Țoiu vorbește despre necesitatea unei păci durabile și garantate
Politică
România reafirmă sprijinul pentru Ucraina. Oana Țoiu vorbește despre necesitatea unei păci durabile și garantate
Ionuț Moșteanu, nemulțumit de ancheta în cazul exploziei de la Cugir: Depinde de anchetatori, de viteza cu care își fac treaba, de numărul de oameni implicați” (VIDEO)
Politică
Ionuț Moșteanu, nemulțumit de ancheta în cazul exploziei de la Cugir: Depinde de anchetatori, de viteza cu care își fac treaba, de numărul de oameni implicați” (VIDEO)
Furnizorii de servicii medicale îi dau replica șefului CNAS. Care este realitatea din spatele economiilor la bugetul de sănătate
Politică
Furnizorii de servicii medicale îi dau replica șefului CNAS. Care este realitatea din spatele economiilor la bugetul de sănătate
Titus Corlățean nu vede cu ochi buni ascensiunea USR în coaliție: „Au fost cedări pe care PSD și PNL le-au făcut”. Ce spune despre investițiile prin Anghel Saligny (VIDEO)
Politică
Titus Corlățean nu vede cu ochi buni ascensiunea USR în coaliție: „Au fost cedări pe care PSD și PNL le-au făcut”. Ce spune despre investițiile prin Anghel Saligny (VIDEO)
Titus Corlățean, despre viitorul PSD alături de PNL, USR și UDMR: „Dacă nu există respect reciproc, nu poate funcționa o coaliție de guvernare” (VIDEO)
Politică
Titus Corlățean, despre viitorul PSD alături de PNL, USR și UDMR: „Dacă nu există respect reciproc, nu poate funcționa o coaliție de guvernare” (VIDEO)
Florian Bodog, despre condițiile impuse de către PSD pentru a participa la ședințele coaliției: „Sper din tot sufletul să nu ajungem în situație de conflict. Sunt condiții de bun-simț” (VIDEO)
Politică
Florian Bodog, despre condițiile impuse de către PSD pentru a participa la ședințele coaliției: „Sper din tot sufletul să nu ajungem în situație de conflict. Sunt condiții de bun-simț” (VIDEO)
Eugen Tomac, după vizita lui Nicușor Dan în Republica Moldova: „România și R. Moldova au un viitor comun de neclintit”
Politică
Eugen Tomac, după vizita lui Nicușor Dan în Republica Moldova: „România și R. Moldova au un viitor comun de neclintit”
Grindeanu: Unii miniștri tot caută fel de fel de lucruri care se scoată în evidență greaua moștenire. E o abordare copilărească (VIDEO)
Politică
Grindeanu: Unii miniștri tot caută fel de fel de lucruri care se scoată în evidență greaua moștenire. E o abordare copilărească (VIDEO)
Sorin Grindeanu, despre eliminarea pensiilor speciale: „Este un draft pe care se lucrează. Ministrul Justiţiei şi colegii mei îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede”
Politică
Sorin Grindeanu, despre eliminarea pensiilor speciale: „Este un draft pe care se lucrează. Ministrul Justiţiei şi colegii mei îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede”
Ultima oră
22:49 - Fuego, omagiu emoționant pentru Tamara Buciuceanu Botez. Artistul și-a amintit cu dor de ultima lor întâlnire din 2019
22:42 - Ionuț Moșteanu, despre corveta militară cumpărată din Turcia. Care sunt avantajele achiziției (VIDEO)
22:39 - Cazurile de malpraxis la veterinar, tot mai dese. Cum și unde pot depune stăpânii o plângere în astfel de cazuri
22:18 - România reafirmă sprijinul pentru Ucraina. Oana Țoiu vorbește despre necesitatea unei păci durabile și garantate
22:03 - Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au logodit. Cum arată inelul cu care fotbalistul și-a cerut în căsătorie partenera
21:58 - Ionuț Moșteanu, nemulțumit de ancheta în cazul exploziei de la Cugir: Depinde de anchetatori, de viteza cu care își fac treaba, de numărul de oameni implicați” (VIDEO)
21:47 - Un bărbat a fost intoxicat cu bromură de sodiu după ce a urmat sfatul unei inteligențe artificiale. Ce spun medicii
21:35 - Fructul-medicament care crește la noi în țară. Un kilogram costă și 35 de lei
21:33 - Ministrul Ionuț Moșteanu, despre întâlnirea lui Trump cu Putin și Zelenski: „Salutăm eforturile președintelui Trump, sperăm cu toții să se ajungă la o pace justă și durabilă, cu garanții solide de securitate pentru Ucraina” (VIDEO)
21:18 - Compania Hidroelectrica avertizează că s-au creat imagini „deepfake” cu directorul companiei, folosite pentru promovarea unor înșelătorii online