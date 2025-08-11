Moșteanu, despre conflictul cu PSD-ul pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu: “Noi am respectat doliul național. Am anunțat că nu mergem acolo, nu mă poți obliga. Coaliția trebuie să meargă mai departe” (VIDEO)

Ministrul Apărării, , a discutat, luni, în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, despre conflictul USR-ului cu PSD-ul pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu.

Ce a spus Ionuț Moșteanu despre conflictul USR-ului cu PSD-ul

Cum a reacționat ministrul Moșteanu la afirmația lui Sorin Grindeanu

Ce spune Moșteanu despre Ilie Bolojan

Moșteanu a precizat că au anunțat că ei, cei de la USR, nu vor participa la funeraliile lui Ion Iliescu, afirmând: „Am anunțat că nu mergem acolo, nu mă poți obliga.”

El a subliniat că Iliescu a avut un rol în istoria recentă a României care nu a fost neapărat pozitiv și a menționat că este important să fie date răspunsuri legate de trecutul recent al țării.

De asemenea, el a indicat că actuala coaliție trebuie să continue, menționând că problemele interne din PSD sunt generate de alegerile interne și că stabilitatea acestei formațiuni politice este dorită.

“Noi am respectat doliul național. E foarte important și insist pe acest lucru.

Noi am propus să nu fie zi de doliu național, ținând cont de părerea unei bune părți din societate despre rolul lui Ion Iliescu în istoria recentă. Funeralii de stat avea oricum, prin efectul legii, a fost președinte și avea dreptul la asta, nu a pus nimeni la îndoială asta.

Am propus să nu fie zi de doliu național. Guvernul a mers înainte, a fost zi de doliu național. De aici încolo, să spui că n-am respect … am respectat, dar e alegerea fiecăruia, dacă se duce. Am anunțat că nu mergem acolo, nu mă poți obliga.

Adică eu chiar cred ca mulți prieteni de-ai mei, am trăit foarte aproape de vremurile alea și eu chiar cred că trebuiau date niște răspunsuri. A avut un rol nu neapărat pozitiv în istoria recentă a României și e corect să fie așa. Ce-ar mai fi ca un politician să fie iubit de toată lumea sau să fie apreciat de toată lumea? Ori în virtutea acestor lucruri și a acestor răspunsuri lipsă pe care le are societatea și de la Mineriade, și de la Revoluție, cred că împărtășeau foarte mulți această părere a noastră. Am propus chiar eu în ședința de Guvern, nu s-a acceptat. Am mers mai departe, înțelegem cum funcționează o coaliție. Coaliția trebuie să meargă mai departe”, a declarat ministrul Moșteanu.

Cum a reacționat ministrul Moșteanu la afirmația lui Sorin Grindeanu

Moșteanu a comentat și ce a zis , luni, despre cei din USR, că nu au cei 7 ani de acasă.

“Dacă le face bine dânșilor la campania internă, poate să folosească cât vor USR. Eu le dau acest drept, cât pot eu să le dau acest drept. Cel mai important este, credeți-mă ca nu credeam că o să ajung să zic asta vreodată, îmi doresc stabilitatea PSD-ului, îmi doresc ca PSD-ul să-și termine mai repede alegerile interne, că toate aceste necăjeli sunt generate de poziționarea fiecăruia în alegerile interne, care au loc acum în PSD și fiecare lider încearcă să arate mai puternic, fiecare are o strategie acolo și în alegeri, în general, nu sunt consultant politic, dar în alegeri, în general, îți trebuie un dușman și pare că au găsit dușmanul.

Pare că așa au gândit strategii, o parte din strategii PSD, deși noi suntem, din punctul meu de vedere, și sunt zi de zi implicat în activitatea acestei coaliții, suntem absolut loiali, onești, nu am sărit calul nicio secundă. Înțelegem, avem experiența unei coaliții și unei alianțe de acum 4 ani de zile. Știm ce n-a funcționat atunci, știm ce poate să funcționeze, înțelegem diferențele dintre partidele noastre.

Sunt 4 partide la masă, 4 partide diferite cu electorat destul de diferit sau, mă rog, care se atinge colo și colo, să zicem că avem ceva electorat comun sau poate fi comun între cele 4 partide, însă, fundamental, am declarat și vrem să facem același lucru, să trecem de această perioadă, să stabilizăm situația fiscal-bugetară, să ținem România pe direcția corectă. Și eu cred că poate să iasă lucrul ăsta foarte simplu și va ieși foarte simplu, după ce trecem și de aceste următoare 2 luni cu alegerile din PSD, se termină și o să se limpezească lucrurile”, a adăugat ministrul.

Ce spune Moșteanu despre Ilie Bolojan

“Ilie Bolojan este garanția că se vor întâmpla niște lucruri, care trebuiau să se întâmple de mulți ani de zile. Este și hotărât să le facă, a și arătat prin fapte, în trecutul politic al dânsului, că face ce zice. Evident, într-o coaliție, din nou zic, într-o coaliție de 4 partide în care foarte important: deciziile în coaliție se iau unanimitate”, a mai precizat Moșteanu.