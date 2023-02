Moșteanu, mesaj pentru Ciucă și Bode: Retrageți legea totalitară pe care ați gândit-o împotriva protestelor. Nu trebuie să ajungi la închisoare că scandezi în fața Guvernului „sunteți doi plagiatori”

Deputatul Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR, le-a solicitat premierului Nicolae Ciucă și ministrului de Interne, Lucian Bode, să retragă proiectul de lege „totalitară” împotriva protestelor.

Moșteanu, către Ciucă și Bode: Retrageți legea anti-proteste și cereți-vă scuze

Purtătorul de cuvânt al USR i-a îndemnat pe cei doi lideri PNL să își ceară „scuze” pentru că au propus o asemenea lege.

„Domnilor Nicolae Ciucă, Lucian Bode, retrageți legea totalitară pe care ați gândit-o împotriva protestelor. Domnilor Nicolae CIucă și Lucian Bode, cereți-vă scuze pentru că ați putut veni cu o astfel de lege. Trebuie să cereți scuze societății civile, trebuie să le cereți scuze milioanelor de români care au înghețat de frig la OUG13, celor agresați la 10 august de Jandarmeria lui Carmen Dan și Liviu Dragnea”, a scris Ionuț Moșteanu, joi, pe Facebook.

„Să scandezi în fața Guvernului «SUNTEȚI » nu înseamnă «atingerea demnității umane», nici nu trebuie să ajungi la închisoare pentru asta. Să scandezi «ați dus România în topul scumpirilor, i-ați sărăcit pe români, în timp ce de pensiile speciale nu vă atingeți» este adevărul. Nu trebuie să faci pușcărie pentru asta. Retrageți legea și cereți-vă scuze. Doar așa mai puteți repara ceva”, a adăugat deputatul din opoziție.

Ionuț Moșteanu nu este singurul membru USR care a condamnat proiectul anti-proteste, unul asemănat cu cel din .

„Eu aș zice că e chiar mai grav decât proiectul doamnei Carmen Dan. Din ce am văzut, proiectul doamnei Carmen Dan avea pedeapsă de la 1 la 5 ani (de închisoare, n.r.), acesta îl are de la 2 la 7, deci practic au înăsprit puțin, au plagiat înăsprit. Știți care e cea mai mare problemă? Problema este că genul acesta de lucruri arată care sunt prioritățile oamenilor acestora, adică am avea pretenția de la domnul Ciucă să aibă priorități mai apropiate de ce au nevoie românii”, deputatul USR Claudiu Năsui, miercuri, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.