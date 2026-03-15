Premierul Ilie Bolojan acuză PSD de „retorică tip AUR" și îl contrazice pe Sorin Grindeanu: „Aceste minciuni nu au fundament real"

Ana Beatrice
15 mart. 2026, 23:16
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Ilie Bolojan critică poziția PSD și spune că ieșirea publică de duminică privind amendamentele la legea bugetului este, de fapt, „o acțiune politică”. Potrivit premierului, social-democrații încearcă să adopte o retorică apropiată de cea a AUR pentru a se delimita de responsabilităţile guvernării.

Ce spune Ilie Bolojan despre amendamentele PSD la buget

Premierul a criticat reacția PSD privind amendamentele la legea bugetului și a catalogat demersul drept „o acțiune politică”. Potrivit acestuia, subiectul a fost discutat în repetate rânduri în interiorul coaliției, în ultimele luni.

„Bugetul s-a lungit din cauza faptului că nu am avut pachetul din administraţie, dacă nu aveai pachetul din administraţie, nu puteai să reduci cheltuielile de personal, nu ai cum să reduci deficitul dacă nu faci economii, aici e un lanţ de decizii care au fost luate. Prin urmare, este o acţiune den tip politic, pentru că nu o dată, ci de mai multe ori am întrebat în coaliţie care sunt sursele pentru acoperi aceste propuneri”, a declarat Bolojan, notează digi24.ro.

El a subliniat că orice propunere de cheltuială suplimentară trebuie acoperită din surse clare de finanțare. Premierul a explicat că banii pentru astfel de măsuri nu apar „din neant”. Șeful Guvernului a spus că și-ar dori ca statul să poată aloca fonduri pentru cât mai multe proiecte sau măsuri sociale, însă realitatea bugetară este mult mai complicată. Potrivit acestuia, România suportă deja costuri mari cu datoria publică, iar doar dobânzile estimate pentru acest an ajung la aproximativ 60 de miliarde de lei.

În acest context, Ilie Bolojan a acuzat PSD că, prin amendamentele propuse la buget, încearcă să se delimiteze de responsabilitatea guvernării. El a subliniat că toate deciziile importante au fost luate cu acordul partidelor din coaliție. Mai mult, a mai afirmat că social-democrații folosesc amendamentele cu caracter social pentru a adopta o retorică apropiată de cea a AUR, încercând astfel să câștige capital politic.

Cum răspunde Bolojan criticilor PSD și acuzațiilor lui Sorin Grindeanu

Ilie Bolojan a declarat că jocul politic făcut de PSD în jurul amendamentelor la buget „poate avea o anumită logică”. El a subliniat însă că astfel de abordări nu rezolvă problemele reale ale economiei.

„Nu ştiam în ce situaţie am adus ţara noastră, anul trecut, când s-a format acest guvern? Nu aveam toate aceste lucruri prevăzute în protocoale? (…) Minciuna că există nişte soluţii magice, în care nu se întâmplă nimic. Nu muncim mai mult, nu economisim mai mult, nu facem investiţii cu cap. Ăsta e un lucru care nu stă în picioare”, a spus acesta.

În același timp, Bolojan a răspuns și criticilor formulate de liderul PSD, Sorin Grindeanu. Premierul a respins acuzațiile potrivit cărora guvernul ar favoriza companiile mari.

„Acest tip de minciuni în care încearcă să ni se pună eticheta: cei răi sunt cu bogaţii, noi suntem cu săracii, nu au niciun fundament real”, a spus Bolojan. El a arătat că discuțiile pe care le-a avut cu companiile mari indică faptul că taxa descurajează dezvoltarea marilor firme.

De ce cere premierul prudență în privința amendamentelor la buget

Premierul Ilie Bolojan a lansat un apel la responsabilitate către parlamentari. El a avertizat că bugetul actual este unul foarte strâns și că România nu își permite să repete greșelile din anii trecuți.

„Orice propunere de cheltuială suplimentară trebuie tratată cu prudență, pentru că e posibil ca datele de perspectivă care au fost luate în calcul să fie influențate de aceste noi realități pe care le avem de două săptămâni în piață. Prin urmare, dacă amendamentele sunt niște termeni rezonabili, nu sunt probleme deosebite. Dacă amendamentele care vor trece vor fi de natură a avea o valoare mai mare, putem avea complicații, pentru că este ca și cum ai întinde o coardă.

Așa este și bugetul în care dacă la un moment dat cu cât întinzi mai mult, s-ar putea ca de la un numit punct să crape și nu ne dorim asta pentru că ar însemna practic să ne întoarcem din nou într-o situație în care pregătim bugete pe anumite date, avem niște estimări pe care le-am luat în calcul, la care ne-am angajat și terminăm cu alte elemente de de deficite. De exemplu, ceea ce înseamnă niște costuri suplimentare pe care tot țara asta le plătește.”, a mai declarat acesta.

Cum explică premierul presiunile asupra bugetului

Turbulențele din ultimele săptămâni de pe piețele valutare îi determină pe guvernanți să fie mai prudenți în privința cheltuielilor bugetare, a declarat premierul Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, tensiunile din zona Golfului și blocajele apărute în lanțurile de aprovizionare cu combustibil au generat incertitudine economică, iar stabilizarea situației depinde de reluarea rapidă a fluxurilor de aprovizionare.

„N-ai cum să reduci deficitul dacă nu faci economii. Aici e un lanț de decizii care au fost luate. Prin urmare, este o acțiune de tip politic, pentru că nu o dată, de mai multe ori am întrebat în coaliție care sunt sursele pentru a acoperi aceste propuneri. Și aici nu e vorba de a discuta concret de o propunere sau alta. Ce trebuie să înțeleagă toți românii? Orice propunere de cheltuială suplimentară nu este acoperită din neant. Orice cheltuială suplimentară trebuie acoperită de undeva.

Cineva, de undeva, pierde. Trebuie puși banii. Nici asta n-ar fi o problemă. Și eu mi-aș dori să punem bani pentru orice fel de lucru pe care le putem spune românilor că l-am putea acoperi. Problema este că acești bani îi luăm din împrumuturi și doar anul acesta, dobânzile care sunt prinse în acest buget sunt de 60 de miliarde de lei estimativ. În afară de retorica politică, în afară de încercarea de a ne delimita, cum face PSD-ul acuma de răspunderea guvernării – pentru că toate deciziile care le-am luat până acum am fost luate cu acordul tuturor partidelor politice, în toate ședințele pe care le-am avut aici”, a transmis Bolojan.

