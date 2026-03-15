PSD ar putea vota bugetul propus de . Totuși, acest lucru s-ar întâmpla doar dacă vor fi acceptate condițiile partidului și dacă partenerii de coaliție vor susține amendamentele social-democraților. Precizarea a fost făcută duminică seara de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN.

Ce spune Sorin Grindeanu despre condițiile PSD pentru votarea bugetului

Liderul a transmis că partidul va vota bugetul doar în propriile condiții. Acestea nu coincid cu cele stabilite de premierul Ilie Bolojan.

„Vom vota bugetul dar în condițile noastre, nu ale domnului Bolojan”, a spus Sorin Grindeanu.

„Dacă la nivel guvernamental, ceea ce am propus noi, nu e acceptat, în proiect, atunci vom face aceste amendamente în plen. Și ca să închid o posibilă dezbatere, să știți că nu negociez aceste amendamente. Eu nu negociez indemnizația copiilor cu dizabilități, să crească de la 80 de lei la aproape 200. Vom depune aceste amendamente, mă aștept ca parlamentarii de bună cedință să le voteze.”, a mai precizat acesta.

Întrebat dacă respingerea amendamentelor ar putea duce la ruperea coaliției de guvernare, acesta a evitat un răspuns direct. „Aici nu e vorba de PSD, e vorba de pensionari, de familii cu copii, de persoane cu dizabilități, de muncitori cu salariul minim. Aici nu sunt dorințe ale PSD-ului. Noi nu am intrat în această guvernare pe post de ficus. Ca să ne asigurăm că românii sunt protejați. Acum, pachetul de solidaritate este prioritatea noastră”, a declarat Grindeanu.

De ce critică liderul PSD bugetul propus de Ilie Bolojan

Proiectul de propus de premierul Ilie Bolojan este criticat de liderul PSD, Sorin Grindeanu. Acesta îl consideră „un buget de dreapta”. Social-democratul susține că documentul ar fi construit „după chipul și asemănarea” premierului și că ar proteja mai degrabă interesele oamenilor bogați, nu pe cele ale românilor obișnuiți.

Grindeanu a amintit că Bolojan este premier și cu voturile PSD, motiv pentru care partidul său își asumă dreptul de a interveni asupra proiectului. Liderul social-democraților a anunțat că PSD va vota bugetul pentru 2026, însă va depune amendamente pentru a introduce „Pachetul de Solidaritate” și alte măsuri sociale.