Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a recunoscut îngrijorarea Guvernului privind scumpirea carburanților și a dat asigurări că se va interveni, o analiză a ministerului fiind trimisă Executivului.

Ce spune Nazare despre prețurile la carburanți

„Într-adevăr, sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația, mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut și ca atare, dacă îmi permiteți, toate agențiile și toate instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul acestei situații într-un context de criză pe piața combustibililor, trebuie să acționeze în acest sens. Ca atare, analiza noastră, analiza Ministerului Finanțelor, a fost transmisă la Guvern. Sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a mai precizat că premierul Ilie Bolojan a avut discuții cu companiile privind stocurile de carburanți.

„Din punctul nostru de vedere, noi nu am făcut doar o analiză, noi am acționat, schema de ajutor de stat care era aferentă transportatorilor imediat, am updatat-o astfel încât transportatorii să aibă o deducere la acciză de 0,85 RON, astfel încât prețul mărit să nu fie transferat imediat și acest lucru s-ar fi întâmplat în cazul transportatorilor. Deci, Ministerul Finanțelor încă de săptămâna trecută a luat o decizie care e benefică în acest context, pentru a continua pentru a declara situația de criză în zona energiei, pentru monitorizare a prețurilor, pentru monitorizare mult mai strictă a modului în care se comportă anumiți operatori economici. Guvernul trebuie să ia niște măsuri care sunt statuate în Ordonanța 84 din 2022”, a mai declarat Alexandru Nazare, potrivit

Ce măsuri a propus Ministerul Energiei pentru a limita scumpirile la carburanți

Marți, 17 martie, motorina e mai scumpă cu 15 – 22 de bani pe litru, iar benzina cu peste 10 bani pe litru. Sunt la pompă de când a reizbucnit conflictul din Orientul Mijlociu.

Ministerul Energiei propune declararea situației de criză și, ulterior, instituirea unui preț maximal de vânzare pentru produsele petroliere. De asemenea, ministerul mai propune prelungirea schemei de ajutor pentru transportatori, iar pentru agricultori scutirea integrală de la plata accizei.

sunt analizate în Guvern.