Negocierile pentru pensiile magistraților, fără rezultat. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea dintre liderii coaliției și reprezentanții CCR

Iulia Petcu
13 nov. 2025, 19:22
Negocierile pentru pensiile magistraților, fără rezultat. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea dintre liderii coaliției și reprezentanții CCR
Întâlnirea dintre magistrați și liderii coaliției, desfășurată la Palatul Cotroceni sub medierea președintelui României, Nicușor Dan, s-a încheiat fără un compromis. Subiectul pensiilor speciale rămâne unul dintre cele mai sensibile dosare politice, cu implicații atât economice, cât și instituționale.

De ce nu s-a ajuns la un acord între magistrați și coaliție

Negocierile au vizat forma finală a legii care reglementează pensiile de serviciu ale judecătorilor și procurorilor. Discuțiile s-au blocat în punctul cel mai controversat: procentul aplicat la venitul brut. Magistrații insistă ca pensia să fie echivalentă cu 65% din venitul brut, procent ce, în unele cazuri, depășește venitul net avut în activitate.

Conform exemplului prezentat în timpul dezbaterilor, un magistrat cu un salariu brut de 20.000 de lei ar primi o pensie de aproximativ 13.000 de lei, mai mare decât salariul net de 11.700 de lei. Reprezentanții magistraților își bazează poziția pe decizii ale Curții Constituționale, care au stabilit că pensia de serviciu trebuie să fie apropiată de ultima remunerație.

În schimb, liderii coaliției, sprijiniți de premierul Ilie Bolojan, au respins aceste cerințe. Ei susțin menținerea formulei din proiectul inițial, respins anterior de CCR, ce prevedea pensii de 75% din salariul net, un nivel considerat deja foarte generos la nivel european.

Care ar fi punctele unde se poate ajunge la compromis

Un aspect unde pare posibilă o înțelegere privește vârsta de pensionare. Magistrații cer ca majorarea la 65 de ani să se facă treptat, pe o perioadă de 15-20 de ani. În forma actuală a proiectului, tranziția ar urma să dureze doar 10 ani, relatează Capital.ro.

Premierul Ilie Bolojan ar fi dispus să analizeze o extindere a termenului, semnalând o anumită deschidere. Președintele Nicușor Dan ar putea reconvoca părțile săptămâna viitoare pentru a relua negocierile, însă timpul devine un factor critic. Dacă legea nu va fi adoptată până la 28 noiembrie, România riscă să piardă peste 230 de milioane de euro din fondurile europene alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Ce spune Curtea Constituțională despre legea pensiilor magistraților

Curtea Constituțională a României a publicat motivarea deciziei prin care a respins actuala formă a legii. Potrivit CCR, Guvernul a încălcat Constituția, deoarece nu a solicitat avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorii au arătat că lipsa acestui aviz afectează rolul CSM de garant al independenței justiției, principiu fundamental al sistemului judiciar.

În acest context, președintele Nicușor Dan a atras atenția asupra caracterului sensibil al subiectului. El a subliniat că problema trebuie tratată „corect”, avertizând însă că dezbaterea a fost transformată într-o temă politică. Președintele a afirmat că magistrații au ajuns să fie considerați „vinovați de serviciu”, o etichetă pe care o consideră inacceptabilă.

