Nicoale Ciucă, la preluarea mandatului de ministru al Apărării de către Vasile Dîncu: „Mă despart de instituția care a fost a doua familie pentru mine”

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a participat vineri la ceremonia de preluare a mandatului de ministru al Apărării de către Vasile Dîncu. În cadrul ceremoniei, Nicolae Ciucă a spus că Armata a reprezentat a doua familie și a subliniat importanța modernizării capabilităților militare:

„Vine un moment în care trebuie să te desparți de ceva anume. Astăzi mă despart de instituția care a fost a doua familie pentru mine și pentru toți care sunt aici în sală. Am petrecut mai mult timp în interiorul acestei familii decât cu familiile de acasă.

Nu am să vorbesc despre ceea ce am făcut, ci despre oamenii cu care am făcut, oameni pe care îi voi aprecia toată viața mea pentru că cu ei am realizat ce a reprezentat obiectiv și misiune asumată la nivelul MApN. Am avut de fiecare dată în vedere oamenii, pentru că tehnica poate fi achiziționată, dar asta nu se întâmplă de la sine, ci prin efortul, dedicarea oamenilor.

Când vorbim despre oamenii în uniformă trebuie să vorbim despre cei care optează de la o vârstă fragedă de la 14 ani să îmbrace uniforma elevului de liceu militar, până la cei care pun uniforma deoparte, trec în rezervă, dar tot militari rămân. Ei vor fi militari toată viața lor și au în minte că vor răspunde prezent când țara îi va chema”, a spus Nicolae Ciucă la ceremonia de predare a mandatului.