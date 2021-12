Nicolae Ciucă, în ședința de Guvern: O să stăbilim liniile de efort pentru perioada următoare astfel încât să avem bugetul pe 2022 finalizat și aprobat până la 24 decembrie (VIDEO)

Legea bugetului de stat pentru anul 2022 ar putea fi finalizată și aprobată până la 24 decembrie 2021, conform mesajului transmis de premierul Nicolae Ciucă în ședința de Guvern de vineri, când a spus că urmează să fie stabilite „liniile de efort pentru perioada următoare”.

Nicolae Ciucă, în ședința de Guvern, despre bugetul pentru anul 2022

„Cel de-al doilea motiv pentru care am dorit să avem această ședință este cel legat de proiectul de buget pe anul 2022. Am discutat cu domnul ministru Câciu, o să stabilim liniile de efort pentru perioada imediat următoare astfel încât să avem toate demersurile întreprinse pentru ca până la 24 decembrie să avem bugetul finalizat și aprobat, așa cum am discutat”, a declarat premierul, vineri, la Palatul Victoria, unde a abordat și subiectul PNRR.

Data menționată de premier este similară cu cea indicată de ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, care vorbise despre aprobarea bugetului într-o intervenție pe B1 TV, în cadrul jurnalului de știri prezentat de Luiza Cergan, în finalul lunii noiembrie.

„La noi a început deja analiza pe proiecțiile bugetare de anul viitor. Evident, acum aștept de la toți miniștrii, chiar dacă există minivacanță, să îmi dea prioritățile de finanțare pentru anul viitor. Mi-aș dori să avem bugetul încheiat până la 23 decembrie și aprobat – evident, cred că toată lumea și-ar dori lucrul acesta. Depinde foarte mult de capacitatea administrativă a fiecărui minister să transmită toată proiecția bugetară pentru prioritățile pe care și le-au cuprins sau sunt cuprinse în programul de guvernare, dar și în angajamentele deja luate și care sunt în continuare”, spunea Adrian Câciu.