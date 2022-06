Nicolae Ciucă, întrevedere cu Ursula Von der Leyen. Premierul a transmis că susține implementarea rapidă a noilor sancțiuni împotriva Rusiei

Premierul Nicolae Ciucă, liderul PNL, a avut o întrevedere cu președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, în cadrul căreia și-a exprimat susținerea pentru implementarea rapidă a celui de-al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Ciucă a condamnat cu fermitate războiul de agresiune declanșat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei.

Prim-ministrul „și-a exprimat aprecierea pentru efortul constant și susținut al instituției europene pentru asigurarea coordonării și unității la nivelul Uniunii Europene. Totodată, președintele PNL și-a exprimat susținerea și pentru implementarea rapidă a celui de-al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse și a condamnat cu fermitate războiul de agresiune declanșat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei”, se arată într-un comunicat.

De asemenea, Nicolae Ciucă a vorbit despre eforturile depuse de autorități și societatea civilă pentru a-i primi pe refugiații ucraineni și a apreciat eforturile Comisie Europene de ajuta statele ce gestionează această situație – accesarea fondurilor disponibile la nivel european prin Fondul pentru azil, migrație și integrare și Fondul pentru gestionarea frontierelor și viză.

Totodată, premierul a subliniat importanța emiterii de către executivul comunitar a unei opinii pozitive privind Republica Moldova, care să recunoască perspectiva europeană a acestei țări și să recomande statutul de candidat la aderare.

„Întâlnirea mea excelentă cu președintele Comisiei Europene a reconfirmat încă o dată că România are un prieten și partener la Bruxelles”,

My excellent meeting with President of the reconfirmed once more that 🇷🇴 has a likeminded friend and partner in Brussels. I stressed our positions on just transition, 🇲🇩, 🇺🇦, expressing trust in the cooperation of .

