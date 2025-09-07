Nicoleta Pauliuc critică AUR pentru „moțiunea vorbelor goale”: AUR apără directorii cu lefuri uriașe, apără privilegiile!

Prim-vicepreședintele PNL, Nicoleta Pauliuc, a criticat opoziția în plenul Parlamentului, la dezbaterea moțiunii de cenzură privind companiile de stat, acuzând că AUR, SOS și POT „nu apără poporul, ci apără privilegiile”.

„E moțiunea vorbelor goale, scrisă de oameni care vorbesc de schimbare, dar fug de reformă ca elevul corigent de examen … care vorbesc de curaj, dar fug de decizie, care vorbesc de moralitate, dar fug de reguli”, a spus senatoarea liberală.

Nicoleta Pauliuc a reamintit reprezentanților AUR că liderul formațiunii, George Simion, „cerea concedierea a 500.000 de bugetari, dar astăzi dvs. vă opuneți reducerii membrilor din consiliile de administrație ale celor 1.400 companii de stat”.

Senatoarea a acuzat AUR că apără „directorii cu lefuri uriașe”: „Vă opuneți criteriilor care obligă companiile să aducă profit și investiții. Vreți resurse pentru școli și spitale sau salarii pentru directori? Vă întreb: vreți să oprim risipa sau să aruncăm banii statului pe apa sâmbetei?”

Pauliuc a susținut că rezistența la reformă „e periculoasă pentru România” și a reafirmat sprijinul liberalilor și al majorității parlamentare pentru Guvernul Bolojan: „Noi, Partidul Național Liberal, împreună cu colegii din coaliție am ales drumul corect: performanța în locul sinecurii, transparența în locul minciunii, curajul în locul populismului”.

Moțiunea AUR privind companiile de stat a fost respinsă, strângând doar 121 de voturi, mai puține decât semnăturile depuse la inițiere. Cu puțin timp înainte, și moțiunea AUR privind reforma sănătății fusese respinsă de Parlament.