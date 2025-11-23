B1 Inregistrari!
Nicușor Dan a promulgat legea privind înlocuirea produselor neconforme. Ce amenzi riscă comercianții care nu respectă termenul de 30 de zile

Iulia Petcu
23 nov. 2025, 14:34
Nicușor Dan a promulgat legea privind înlocuirea produselor neconforme. Ce amenzi riscă comercianții care nu respectă termenul de 30 de zile
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Președintele Nicușor Dan a anunțat o schimbare legislativă importantă pentru protecția cumpărătorilor, vizând modul în care comercianții gestionează produsele vândute, fie online, fie în magazine. Noua lege stabilește amenzi consistente pentru cei care nu respectă obligațiile privind înlocuirea bunurilor neconforme, marcând o etapă considerată necesară pentru întărirea drepturilor consumatorilor.

Ce prevede noua lege promulgată de președintele Nicușor Dan

Șeful statului a explicat că legea introduce sancțiuni clare pentru comercianții care nu își îndeplinesc obligațiile stabilite de legislația privind vânzarea de bunuri. Potrivit acestuia, măsura vizează direct situațiile în care un produs prezintă o neconformitate identificată rapid de cumpărător, iar vânzătorul nu îl înlocuiește în termenul legal.

Într-o postare publicată duminică, președintele a detaliat modificările introduse: „Am promulgat săptămâna aceasta legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate, fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie”.

El a subliniat că această intervenție legislativă „asigură aplicarea corectă a drepturilor prevăzute de lege şi întăreşte protecţia consumatorilor”, sugerând că până acum lipsa sancțiunilor a generat dificultăți în punerea în practică a regulilor existente. Legea se aplică tuturor comercianților, indiferent de canalul de vânzare utilizat.

Cum a evoluat inițiativa parlamentară și ce schimbări aduce

Proiectul legislativ prin care a fost modificat articolul 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 140/2021 a fost inițiat de 23 de deputați și senatori din zona liberală. Propunerea a trecut de Senat la finalul lunii iunie, iar în 29 octombrie a primit și votul final al Camerei Deputaților. Odată cu promulgarea de către președinte, documentul devine Legea nr. 190/2025, oferind un cadru sancționatoriu precis pentru situațiile în care un vânzător refuză înlocuirea unui produs defect în termenul legal.

Potrivit inițiatorilor, legislația actualizată clarifică un aspect esențial pentru cumpărători: „consumatorii beneficiază de înlocuirea bunurilor în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice”, relatează stirileprotv.ro. Ei atrag însă atenția că versiunea anterioară a actului normativ nu stabilea penalități pentru comercianții care ignorau această obligație, ceea ce, în practică, crea situații în care consumatorii rămâneau fără soluții eficiente.

