Nicușor Dan a semnat decretul. Când va depune jurământul noul ministru al Educației

Nicușor Dan a semnat decretul. Când va depune jurământul noul ministru al Educației

Ana Maria
03 mart. 2026, 13:23
Nicușor Dan a semnat decretul. Când va depune jurământul noul ministru al Educației
sursa foto: Facebook/Nicușor Dan
Cuprins
  1. Unde și când va depune jurământul noul ministru al Educației, Mihai Dimian
  2. Ce experiență profesională îl recomandă pe Mihai Dimian
  3. Cum a fost transmisă propunerea de numire

Președintele României, Nicușor Dan, l-a numit pe Mihai Dimian noul ministru al Educației și Cercetării. Ceremonia de depunere a jurământului are loc astăzi la Palatul Cotroceni.

Astăzi, Mihai Dimian își începe oficial mandatul ca ministru al Educației și Cercetării, după ce președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire. Actul oficial vine la scurt timp după ce premierul Ilie Bolojan a transmis propunerea către Cotroceni, marcând astfel debutul mandatului acestuia în fruntea ministerului.

Unde și când va depune jurământul noul ministru al Educației, Mihai Dimian

Ceremonia de învestitură va avea loc astăzi, la ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, în prezența președintelui, a premierului și a altor oficiali de rang înalt. După depunerea jurământului, Mihai Dimian va prelua în mod oficial portofoliul Educației și Cercetării.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a domnului Mihai Dimian, ministru al educației și cercetării.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc astăzi, ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni (oportunități de imagine pentru fotograful și cameramanul oficiali; acces pentru reporterii și fotoreporterii acreditați; ceremonia va fi transmisă presei prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe site-ul Administrației Prezidențiale„, se arată în comunicatul publicat de Administrația Prezidențială.

Ce experiență profesională îl recomandă pe Mihai Dimian

Potrivit Guvernului, Mihai Dimian este rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava din 2024, iar anterior a coordonat activitatea de cercetare ca prorector între 2012 și 2024.

De asemenea, are o experiență internațională de excepție, activând între 2006 și 2016 ca profesor asistent și profesor asociat – conducător de doctorat la Universitatea Howard din Washington D.C., Statele Unite ale Americii.

Cum a fost transmisă propunerea de numire

Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis oficial propunerea președintelui, iar Guvernul a prezentat un comunicat detaliat despre parcursul academic și profesional al lui Mihai Dimian. Aceste date au stat la baza deciziei de numire a noului ministru al Educației și Cercetării.

