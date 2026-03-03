Președintele României, Nicușor Dan, l-a numit pe Mihai Dimian noul ministru al Educației și Cercetării. Ceremonia de depunere a jurământului are loc astăzi la Palatul Cotroceni.
Astăzi, Mihai Dimian își începe oficial mandatul ca ministru al Educației și Cercetării, după ce președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire. Actul oficial vine la scurt timp după ce premierul Ilie Bolojan a transmis propunerea către Cotroceni, marcând astfel debutul mandatului acestuia în fruntea ministerului.
Ceremonia de învestitură va avea loc astăzi, la ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, în prezența președintelui, a premierului și a altor oficiali de rang înalt. După depunerea jurământului, Mihai Dimian va prelua în mod oficial portofoliul Educației și Cercetării.
„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a domnului Mihai Dimian, ministru al educației și cercetării.
Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc astăzi, ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni (oportunități de imagine pentru fotograful și cameramanul oficiali; acces pentru reporterii și fotoreporterii acreditați; ceremonia va fi transmisă presei prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe site-ul Administrației Prezidențiale„, se arată în comunicatul publicat de Administrația Prezidențială.
Potrivit Guvernului, Mihai Dimian este rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava din 2024, iar anterior a coordonat activitatea de cercetare ca prorector între 2012 și 2024.
De asemenea, are o experiență internațională de excepție, activând între 2006 și 2016 ca profesor asistent și profesor asociat – conducător de doctorat la Universitatea Howard din Washington D.C., Statele Unite ale Americii.
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis oficial propunerea președintelui, iar Guvernul a prezentat un comunicat detaliat despre parcursul academic și profesional al lui Mihai Dimian. Aceste date au stat la baza deciziei de numire a noului ministru al Educației și Cercetării.