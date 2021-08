Nicușor Dan: Administrația ultimilor ani a fost o minciună. Bucureștiul, așa cum l-am preluat, era un pacient în comă la terapie intensivă. Am preluat o primărie în faliment (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a prezentat un bilanț al primelor 10 luni de mandat și a declarat că, la preluarea mandatului, Bucureștiul „era un pacient în comă la terapie intensivă”, astfel că în cea mai mare parte a acestor 10 luni s-a concentrat pe stabilizarea administrației și a chestiunilor ce țin de fundament și structură.

Nicușor Dan, la bilanțul celor 10 luni de mandat: Au fost multe pericole peste care am trecut

„Au trecut 10 luni de când am preluat mandatul de primar general și am considerat potrivit să ies în fața dumneavoastră și a bucureștenilor ca să vă spun ce s-a întâmplat în aceste 10 luni și care este situația administrării orașului în acest moment. O să vorbesc în special de problemele fundamentale ale orașului, care au fost neglijate de fostele administrații. Administrația ultimilor ani a fost o minciună, s-a ocupat de chestiuni punctuale de suprafață și a neglijat acele chestiuni fundamentale care fac să funcționeze un oraș. Bucureștiul, așa cum l-am preluat, era un pacient în comă la terapie intensivă, asta este descrierea cea mai potrivită, și când ai un pacient la terapie intensivă singurul lucru pe care trebuie să îl faci este să îl stabilizezi, și cea mai mare parte a acestor 10 luni a fost dedicată stabilizării administrației acestui oraș și a chestiunilor de fundament, de structură, nu a celor de suprafață”, a declarat primarul general al Capitalei.

Nicușor Dan spune că a preluat o primărie în faliment.

„Am preluat o primărie în faliment, în sensul cel mai propriu al cuvântului faliment, adică nu ai bani să plătești ce trebuie să plătești, asta înseamnă faliment, și au fost mai multe pericole peste care am trecut, dar asta ne-a costat sute de ore de muncă. O să vă enumăr câteva, în iarnă o centrală privată din București ne-a amenințat că ne taie căldura pentru un cartier din oraș pentru că noi nu plătisem respectiva centrală, și respectiva centrală nu își plătise gazul. Am fost în pericol să nu organizăm EURO 2020 în această vară pentru că ne obligasem la niște lucrări de investiții, iar conturile noastre de investiții erau blocate. Am fost în pericol să reziliem contractul pentru cea mai mare lucrare de investiție a Bucureștiului, stația de epurare de la Glina – ce ar fi însemnat asta, ar fi însemnat să dăm înapoi sute de milioane de euro, bani pe care deja i-am luat pentru respectiva lucrare. Am fost în pericolul ca Comisia Europeană să înceapă să aplice acea amendă zilnică pentru nepunerea în aplicare a măsurilor prevăzute pe procedura de infrigement pe calitatea aerului în București. Au fost multe alte pericole peste care am trecut”, a adăugat edilul.