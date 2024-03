Nicuşor Dan anunţă că Oana Sivache va fi înlocuită de la șefia ASSMB. El remarcă faptul că DNA a găsit în cazul ei „corupție de 39.000 de lei”, dar nu vede actele de corupție ale altora de miliarde de euro (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat, joi, că Oana Sivache va fi schimbată din funcția de director general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB). Decizia vine în contextul în care Sivache pentru luare de mită. Ea e acum sub control judiciar.

Nicușor Dan anunță schimbarea Oanei Sivache de la șefia ASSMB

„În primul rând, ca să fiu clar, toată lumea pentru care există suspiciuni trebuie cercetată.

Însă, ce poate să creadă un cetățean când primarul Bucureștiului de trei ani, votat de 260.000 de oameni, vorbește mereu de corupție, foloase necuvenite de miliarde de euro, PUZ-uri de sector, ISC și și vine DNA și spune că a găsit corupție de 39.000 de lei sau vine Parchetul și spune că a găsit corupție la Brașov, că viceprimarul a dat un spațiu unui ONG să facă o expoziție…

Oare ce crede cetățeanul român despre Justiția din România în această alăturare de fapte?”, a declarat Nicușor Dan.

El a reproșat apoi Direcției Naționale Anticorupție că nici n-a catadicsit să-l informeze despre această situație: „Am primit de la avocatul doamnei, că DNA nu s-a învrednicit să trimită oficial, faptul că Parchetul îi interzice să ocupe funcția de director pentru 60 de zile. Am luat act și facem dispoziția de înlocuire a ei cu cineva azi”.

De ce e Oana Sivache urmărită penal de DNA

Oana Sivache și Bogdan Ioan Furtună, managerul interimar al Spitalului Colțea, sunt urmăriți penal de DNA pentru luare, respectiv dare de mită. Ambii sunt acum sub control judiciar.

În perioada 1 iulie 2023 – 27 februarie 2024, Sivache „ar fi primit de la inculpatul Ioan Furtună foloase necuvenite ce ar fi constat în achitarea contravalorii chiriei lunare și a facturilor de utilități, în cuantum de 39.295 lei, pentru un imobil din București pe care șefa ASSMB l-ar fi ocupat împreună cu familia”, a transmis DNA.

În schimb, Oana Sivache „ar fi făcut demersuri pentru ca inculpatul Furtună Ioan-Bogdan să fie numit manager interimar al Spitalului Clinic Colțea, începând cu data de 04.11.2022”, spun anchetatorilor.

Oana Sivache a respins categoric acuzațiile: „Soțul meu plătește chiria. Noi trăim din salariu. Nu am alte venituri. S-au făcut niște sesizări și este normal să se facă verificări. Niciodată nu am luat şpagă, nu am cerut, nu am dat un leu”.

Amintim că, anul trecut, Sivache chiar a ajutat procurorii într-un caz de corupție , fost director adjunct al ASSMB.

Întrebată, acum, dacă regretă că pe Cristian Plută, Oana Sivache a răspuns: „Nu. Ar trebui să îmi fie frică, ştiu, mafia nu iartă, probabil o să ajung un fel de Navalnîi al Bucureştiului, dar asta este, mergem înainte, nu îmi este teamă”.