B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan, semnal de alarmă după reuniunea informală a Consiliului European. Ce se întâmplă cu economia UE și viitorul NATO: „S-au spus niște lucruri dureroase”

Nicușor Dan, semnal de alarmă după reuniunea informală a Consiliului European. Ce se întâmplă cu economia UE și viitorul NATO: „S-au spus niște lucruri dureroase”

Ana Maria
12 feb. 2026, 22:16
Nicușor Dan, semnal de alarmă după reuniunea informală a Consiliului European. Ce se întâmplă cu economia UE și viitorul NATO: S-au spus niște lucruri dureroase
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Nicușor Dan avertizează. De ce este viitorul Uniunii Europene pus sub semnul întrebării
  2. Ce rol mai joacă SUA în arhitectura de securitate a Europei
  3. Este pregătită Uniunea Europeană să-și apere singură granițele?

Nicușor Dan avertizează, după reuniunea liderilor UE din Belgia, că economia europeană pierde teren și că Europa trebuie să-și consolideze apărarea în contextul noii doctrine NATO.

Președintele României a susținut joi seară declarații de presă după participarea la reuniunea informală a șefilor de stat și de guvern din cadrul Consiliului European, organizată la Castelul Alden-Biesen, în Belgia. Discuțiile au vizat direcția strategică a Uniunii Europene, relația cu Statele Unite și perspectivele de securitate ale Europei într-un context geopolitic tot mai tensionat.

Nicușor Dan avertizează. De ce este viitorul Uniunii Europene pus sub semnul întrebării

Șeful statului a subliniat că liderii europeni au abordat frontal problemele structurale cu care se confruntă economia UE, într-un moment în care competitivitatea blocului comunitar scade pe piețele globale. Potrivit acestuia, datele prezentate în cadrul reuniunii indică pierderi semnificative în sectoare-cheie, iar ritmul reformelor este considerat insuficient.

În discuția de azi n-a fost ca la Congresul XIV, adică s-au spus niște lucruri dureroase. S-a spus că față de acum doi ani, când a apărut acest raport, industria de oțel a pierdut 15%, global, la nivelul Uniunii. Industria chimică a pierdut 10%. Toată lumea e de acord că Europa nu se mișcă suficient de repede, adică față de ce și-a propus acum un an și jumătate, doi, n-a reușit. Sunt lucruri pe care, în funcționarea Uniunii, trebuie toți să punem presiune astfel încât ele să se întâmple cu viteza adaptată pentru timpurile pe care le trăim.”, a spus Nicușor Dan.

Ce rol mai joacă SUA în arhitectura de securitate a Europei

În contextul unei reuniuni ministeriale NATO dedicate apărării, la care s-a discutat despre conceptul de „NATO 3.0”, Nicușor Dan a punctat faptul că Statele Unite își regândesc prioritățile strategice. Accentul american este tot mai puternic orientat spre regiunea Pacificului, iar Europa este încurajată să-și asume o parte mai mare din responsabilitățile de securitate.

Legat de NATO, există această doctrină americană încă din primul mandat al președintelui Trump care spune că preocuparea principală a SUA trebuie să fie Pacificul, trebuie să echilibrăm contribuția de securitate în Europa între SUA și Europa, și aici are dreptate.”, a mai spus președintele României.

Este pregătită Uniunea Europeană să-și apere singură granițele?

Președintele României a amintit că tematica apărării europene nu este una nouă pe agenda liderilor UE și că, în ultimul an, au fost făcuți pași concreți în această direcție. Chiar și așa, rămân provocări majore, mai ales în ceea ce privește capacitatea de reacție rapidă și coordonarea între statele membre.

Cred că s-a evocat în discuția de azi că un consiliu similar cu cel de azi a avut loc acum un an aproximativ și el s-a concentrat pe apărarea europeană, și el a dat rezultate. Discuția de azi a fost pe economie. În ceea ce privește apărarea europeană, în opinia mea, UE este conștientă de ce trebuie să facă pe un orizont. Nimeni nu contestă importanța relației transatlantice.”, a mai adăugat Nicușor Dan.

Tags:
Citește și...
Nicușor Dan, despre trecerea României la euro: „E benefică”. De când ar putea fi posibil acest lucru
Politică
Nicușor Dan, despre trecerea României la euro: „E benefică”. De când ar putea fi posibil acest lucru
Reacția lui Nicușor Dan, după ce CCR a amânat pentru a cincea oară decizia privind pensiile speciale: „Evident că e o tergiversare, o vedem cu toții”
Politică
Reacția lui Nicușor Dan, după ce CCR a amânat pentru a cincea oară decizia privind pensiile speciale: „Evident că e o tergiversare, o vedem cu toții”
Ce a negociat președintele României cu liderii europeni. Nicușor Dan, declarații după summitul din Belgia: „S-a vorbit de piața unică” (VIDEO)
Politică
Ce a negociat președintele României cu liderii europeni. Nicușor Dan, declarații după summitul din Belgia: „S-a vorbit de piața unică” (VIDEO)
Surse: Vizita lui Nicușor Dan în SUA, pusă pe pauză? Aceasta ar fi condiționată de decizia României de a intra sau nu în Consiliul Păcii al lui Donald Trump
Politică
Surse: Vizita lui Nicușor Dan în SUA, pusă pe pauză? Aceasta ar fi condiționată de decizia României de a intra sau nu în Consiliul Păcii al lui Donald Trump
Oare Radu Oprea vrea în Senat, iar PSD nu îl lasă? Ce ar putea să se ascundă după declarația cu „Auschwitz-ul”
Politică
Oare Radu Oprea vrea în Senat, iar PSD nu îl lasă? Ce ar putea să se ascundă după declarația cu „Auschwitz-ul”
George Simion a avut un singur loc de muncă plătit cu 2.000 lei. Azi, cere românilor să se oprească din lucru
Politică
George Simion a avut un singur loc de muncă plătit cu 2.000 lei. Azi, cere românilor să se oprească din lucru
Guvernul grăbește reforma administrației. Motivul pentru care va fi adoptată „cel mai probabil” prin OUG. Anunțul făcut de Dogioiu
Politică
Guvernul grăbește reforma administrației. Motivul pentru care va fi adoptată „cel mai probabil” prin OUG. Anunțul făcut de Dogioiu
Protest AUR împotriva taxelor majorate. Câți oameni au ieșit în stradă și ce mesaj a transmis George Simion
Politică
Protest AUR împotriva taxelor majorate. Câți oameni au ieșit în stradă și ce mesaj a transmis George Simion
PSD a luat-o de la cap cu impozitarea progresivă. Cum încearcă social-democrații să oprească tăierile dorite de Bolojan. Ipocrizia PSD-iștilor.
Politică
PSD a luat-o de la cap cu impozitarea progresivă. Cum încearcă social-democrații să oprească tăierile dorite de Bolojan. Ipocrizia PSD-iștilor.
UPDATE VIDEO: Cum ar vrea Nicușor Dan să nu îl enerveze de tot pe Trump. În ce condiții ar merge la Consiliul pentru Pace
Politică
UPDATE VIDEO: Cum ar vrea Nicușor Dan să nu îl enerveze de tot pe Trump. În ce condiții ar merge la Consiliul pentru Pace
Ultima oră
21:50 - Încă zece kilometri de cale ferată modernizată, deschiși în vestul țării. Cum schimbă investiția finanțată prin PNRR circulația trenurilor
21:49 - Nicușor Dan, despre trecerea României la euro: „E benefică”. De când ar putea fi posibil acest lucru
21:34 - Reacția lui Nicușor Dan, după ce CCR a amânat pentru a cincea oară decizia privind pensiile speciale: „Evident că e o tergiversare, o vedem cu toții”
21:15 - Coliziune între două nave militare americane în timpul unei misiuni. Cum s-a produs incidentul în contextul operațiunilor SUA din regiune
21:11 - Ce a negociat președintele României cu liderii europeni. Nicușor Dan, declarații după summitul din Belgia: „S-a vorbit de piața unică” (VIDEO)
20:36 - Pierderi record pentru armata rusă la început de 2026. Ce arată noile evaluări despre capacitatea Moscovei de a continua războiul
20:22 - Surse: Vizita lui Nicușor Dan în SUA, pusă pe pauză? Aceasta ar fi condiționată de decizia României de a intra sau nu în Consiliul Păcii al lui Donald Trump
19:45 - Flagrant și arestări într-un dosar de trafic internațional de droguri. Ce rol au avut firmele de curierat în anchetele DIICOT (FOTO)
19:41 - Iubita lui Adrian Kreiner rămâne în arest pentru omor. Dezvăluiri neașteptate din dosar. Ce s-a aflat
19:09 - Reacția lui Victor Rebengiuc, după ce a fost amenințat cu moartea: „Există proşti care se ocupă cu chestia asta şi se simt satisfăcuţi, probabil, că te ameninţă şi se bucură”