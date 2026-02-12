Nicușor Dan avertizează, după reuniunea liderilor UE din Belgia, că economia europeană pierde teren și că Europa trebuie să-și consolideze apărarea în contextul noii doctrine NATO.

a susținut joi seară declarații de presă după participarea la reuniunea informală a șefilor de stat și de guvern din cadrul Consiliului European, organizată la Castelul Alden-Biesen, în Belgia. Discuțiile au vizat direcția strategică a Uniunii Europene, relația cu Statele Unite și perspectivele de securitate ale Europei într-un context geopolitic tot mai tensionat.

Nicușor Dan avertizează. De ce este viitorul Uniunii Europene pus sub semnul întrebării

Șeful statului a subliniat că au abordat frontal problemele structurale cu care se confruntă economia UE, într-un moment în care competitivitatea blocului comunitar scade pe piețele globale. Potrivit acestuia, datele prezentate în cadrul reuniunii indică pierderi semnificative în sectoare-cheie, iar ritmul reformelor este considerat insuficient.

“În discuția de azi n-a fost ca la Congresul XIV, adică s-au spus niște lucruri dureroase. S-a spus că față de acum doi ani, când a apărut acest raport, industria de oțel a pierdut 15%, global, la nivelul Uniunii. Industria chimică a pierdut 10%. Toată lumea e de acord că Europa nu se mișcă suficient de repede, adică față de ce și-a propus acum un an și jumătate, doi, n-a reușit. Sunt lucruri pe care, în funcționarea Uniunii, trebuie toți să punem presiune astfel încât ele să se întâmple cu viteza adaptată pentru timpurile pe care le trăim.”, a spus Nicușor Dan.

Ce rol mai joacă SUA în arhitectura de securitate a Europei

În contextul unei reuniuni ministeriale NATO dedicate apărării, la care s-a discutat despre conceptul de „NATO 3.0”, Nicușor Dan a punctat faptul că Statele Unite își regândesc prioritățile strategice. Accentul american este tot mai puternic orientat spre regiunea Pacificului, iar Europa este încurajată să-și asume o parte mai mare din responsabilitățile de securitate.

“Legat de NATO, există această doctrină americană încă din primul mandat al președintelui Trump care spune că preocuparea principală a SUA trebuie să fie Pacificul, trebuie să echilibrăm contribuția de securitate în Europa între SUA și Europa, și aici are dreptate.”, a mai spus președintele României.

Este pregătită Uniunea Europeană să-și apere singură granițele?

Președintele României a amintit că tematica apărării europene nu este una nouă pe agenda liderilor UE și că, în ultimul an, au fost făcuți pași concreți în această direcție. Chiar și așa, rămân provocări majore, mai ales în ceea ce privește capacitatea de reacție rapidă și coordonarea între statele membre.

“Cred că s-a evocat în discuția de azi că un consiliu similar cu cel de azi a avut loc acum un an aproximativ și el s-a concentrat pe apărarea europeană, și el a dat rezultate. Discuția de azi a fost pe economie. În ceea ce privește apărarea europeană, în opinia mea, UE este conștientă de ce trebuie să facă pe un orizont. Nimeni nu contestă importanța relației transatlantice.”, a mai adăugat Nicușor Dan.