Nicușor Dan, despre greva de la STB: „O să vedem inclusiv oameni cărora o să li se desfacă contractul de muncă” / „Au fost pierderi de 13-14 milioane de lei” (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat că dincolo de faptul că greva de la STB a fost ilegală, solicitările sindicaliștilor orientate către demisia directorului general au fost absurde. Acestea nu ar fi vizat problemele reale, legate în special de vechimea vehiculelor și de condițiile de muncă:

Nicușor Dan, noi precizări despre greva de la STB

„Am avut o grevă ilegală. A constatat-o instanța încă din după amiaza primei zile. Dacă oamenii ar fi fost rezonabili ar fi înțeles încă din momentul acela și ar fi reluat activitatea. Dincolo de faptul că a fost ilegală, pentru că nu se fac greve în stare de alertă, chiar dacă faci grevă, trebuie să ai niște pași procedurali prin care opinia publică să știe că s-ar putea să existe o grevă, faptul că trebuie să asiguri o treime din numărul de autovehicule, dincolo de chestiunea aceasta, ce a fost absurd a fost solicitarea cu care a venit sindicatul.

A fost ea însăși ceva ce nu putea să fie soluționat, demisia directorului general. Există probleme în STB care țin de subfinanțare, de calitatea vehiculelor, în special a tramvaielor. Există multe probleme în STB, însă în mod absurd, solicitările cu care s-au venit în această grevă nu au fost de remediere a acelor procese care nu funcționează în societate, a fost demisia directorului general. Contractul colectiv de muncă prevede că sindicatul nu are voie să ceară demisia directorului general și patronatul nu are voie să ceară demisia liderului de sindicat”.

În urma grevei STB, s-ar fi generat o pierdere cam de 13-14 milioane de lei, a spus Nicușor Dan. Pe de altă parte, primarul general recunoaște că sunt probleme reale la STB care necesită rezolvare. Sunt unele care necesită finanțare și au nevoie de soluții în timp.

Sancțiuni anunțate de primarul general

De asemenea, vor exista desfaceri ale contractelor de muncă în urma comisiilor de anchetă:

„S-au constituit comisii de disciplină care analizează ce s-a întâmplat. În urma acestor comisii o să vedem inclusiv oameni cărora o să li se desfacă contractul de muncă pentru că nu au respectat ce scrie în el. Trebuie să ne uităm la cei care au incitat. Ani de zile, această societate a fost condusă de sindicat. Nu intrai în sindicat, primeai turele cele mai grele, sau stăteai, sau nu se repara mașina. Există o încercare de a organiza această societate de transport public în mod profesionist pe bază de principii de management. De aici a venit această solicitare de demitere a directorului STB.

Noi ne-am luat angajamentul de a menține această societate. Am reușit să coborâm datoriile și să le eșalonăm. Am reușit să stabilizăm această companie. Pe de altă parte, am spus că vom reforma. Asta înseamnă că o să fim foarte atenți la consumul de motorină, că o să fim foarte atenți la acele creșteri artificiale de venituri prin chematul oamenilor din zile libere, că o să fim foarte atenți la urmărirea respectării orarelor”.

La rândul său, Adrian Criț, directorul STB, a răspuns nemulțumirilor sindicaliștilor legate de salarii afirmând că acestea reprezintă nu mai puțin de 74% din bugetul societății. „E un procent enorm în condițiile în care s-au făcut angajări în ultimii ani pe bandă rulantă”, a punctat el.