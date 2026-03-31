Nicușor Dan, despre măsurile Guvernului privind prețul carburanților: „Nu vreau eu să dau speranțe” (VIDEO)

Traian Avarvarei
31 mart. 2026, 09:42
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială / YouTube
  Nicușor Dan, despre reacția Guvernului în criza prețurilor la carburanți
  Ce s-a decis în coaliție privind temperarea scumpirilor la carburanți

Nicușor Dan crede că măsurile Guvernului vor duce la o scădere sensibilă a prețurilor la carburanți. Președintele speră ca până joi coaliția să ajungă la un acord, pe care să și-l asume.

Nicușor Dan, despre reacția Guvernului în criza prețurilor la carburanți

„E o chestiune extrem de tehnică, care nu cred că interesează oamenii, că scazi acciza sau scazi TVA-ul. Important e impactul pe preț. (…) Nu vreau eu să dau speranţe, să vorbesc în numele Guvernului, dar, aşa cum cred că se profilează lucrurile, o să fie o scădere, o să fie sensibilă”, a declarat Nicuşor Dan.

Președintele a insistat apoi că „dacă discuţiile la care am participat cu ei se concretizează, vor duce la o scădere care se va simţi. Ce se va întâmpla cu preţul petrolului peste două săptămâni, peste cinci săptămâni, asta e o discuţie pe care cred că nimeni nu poate să o prevadă. La momentul respectiv, se vor lua măsuri”.

Dan a mai spus că, în opinia sa, Guvernul nu a reacționat târziu.

„Eu sper ca până în joi să se găsească formula potrivită de pe care coaliţia să-şi o asume”, a mai precizat Nicuşor Dan.

Ce s-a decis în coaliție privind temperarea scumpirilor la carburanți

Săptămâna trecută, Guvernul a declarat oficial stare de criză pe piața carburanților și a adoptat Ordonanța care introduce măsuri imediate pentru limitarea creșterii prețurilor și asigurarea aprovizionării.

Principala măsură adoptată este limitarea adaosului comercial pentru carburanți. Toți operatorii din lanțul petrolier – de la rafinare la distribuție și vânzare – sunt obligați să nu depășească nivelul mediu al adaosului practicat în anul 2025.

Executivul a introdus și restricții asupra exporturilor de motorină și țiței. Acestea vor putea fi realizate doar cu acordul prealabil al autorităților.

De asemenea, luni, premierul Ilie Bolojan a anunțat reducerea accizei la carburanți: „În primă etapă ne concentrăm pe motorină, peste 70 la sută din consum îl reprezintă motorina (…) Ministerul de Finanțe lucrează la simulări în așa fel încât să ne calculăm impactul asupra prețului dar și costul total al acestei reduceri care trebuie acoperit din buget. În zilele următoare vom evalua exact care va fi această reducere”. Măsura urmează să fie adoptată de Guvern.
