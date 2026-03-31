Nicușor Dan crede că măsurile Guvernului vor duce la o scădere sensibilă a prețurilor la carburanți. Președintele speră ca până joi coaliția să ajungă la un acord, pe care să și-l asume.

Nicușor Dan, despre reacția Guvernului în criza prețurilor la carburanți

„E o chestiune extrem de tehnică, care nu cred că interesează oamenii, că scazi acciza sau scazi TVA-ul. Important e impactul pe preț. (…) Nu vreau eu să dau speranţe, să vorbesc în numele Guvernului, dar, aşa cum cred că se profilează lucrurile, o să fie o scădere, o să fie sensibilă”, a declarat Nicuşor Dan.

Președintele a insistat apoi că „dacă discuţiile la care am participat cu ei se concretizează, vor duce la o scădere care se va simţi. Ce se va întâmpla cu preţul petrolului peste două săptămâni, peste cinci săptămâni, asta e o discuţie pe care cred că nimeni nu poate să o prevadă. La momentul respectiv, se vor lua măsuri”.

Dan a mai spus că, în opinia sa, Guvernul nu a reacționat târziu.

„Eu sper ca până în joi să se găsească formula potrivită de pe care coaliţia să-şi o asume”, a mai precizat Nicuşor Dan.

Ce s-a decis în coaliție privind temperarea scumpirilor la carburanți

Săptămâna trecută, Guvernul a declarat oficial pe piața carburanților și a adoptat Ordonanța care introduce măsuri imediate pentru limitarea creșterii prețurilor și asigurarea aprovizionării.

Principala măsură adoptată este limitarea adaosului comercial pentru carburanți. Toți operatorii din lanțul petrolier – de la rafinare la distribuție și vânzare – sunt obligați să nu depășească nivelul mediu al adaosului practicat în anul 2025.

Executivul a introdus și restricții asupra exporturilor de motorină și țiței. Acestea vor putea fi realizate doar cu acordul prealabil al autorităților.