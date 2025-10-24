Salariul minim trebuie majorat după o analiză foarte riguroasă pentru a evita eventuale consecințe negative. Nicușor Dan atrage atenția că anumite activităţi ar putea deveni necompetitive, iar angajații și-ar pierde locurile de muncă.

Cum vede Nicușor Dan salariul minim

Președintele României este de părere că o privind salariul minim trebuie analizată cu atenție. În opinia sa, adoptarea forțată a unei măsuri de genul acesta ar putea avea consecințe negative pentru economie. Nicușor Dan crede că o creștere peste măsură poate face ca unele activităţi să devină necompetitive. Astfel, mii de oameni ar putea să-şi piardă locurile de muncă.

Șeful statului a subliniat că subiectul necesită o discuție între guvern, patronate și sindicate pentru a evita consecințele negative. El a dat exemplu discuțiile pe care le-a avut cu oamenii de afaceri ieșeni. Nicușor Dan s-a aflat vineri la Iași unde a participat la mai multe eveniment. Între acestea a fost și ceremonia dedicată împlinirii a 165 de ani de la înfiinţarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi a Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu”.

„Există un dialog absolut necesar între guvern, patronate şi sindicate. Dincolo de o eventuală obligaţie legală, trebuie să existe o discuţie de oportunitate între guvern, patronate, sindicate pe subiectul ăsta. Evident că toată lumea îşi doreşte salarii mai mari, dar de altă parte şi chiar am avut discuţia în seara asta, la Iaşi, cu oamenii de afaceri, e posibil ca forţând un salariu minim prea mare anumite activităţi să devină necompetitive în România şi nişte sute, mii de oameni să-şi piardă locurile de muncă”, a declarat preşedintele.

Nicușor Dan este dispus să medieze pe acest subiect

Președintele a precizat că este dispus să medieze între sindicate, patronate şi guvern, pe salariul minim. El a precizat că va interveni dacă i se va cere să se implice. Totodată, Nicușor Dan a subliniat că discuția între cele trei părți implicate este absolut necesară.

„Discuţia este absolut necesară. În măsura în care este nevoie de persoana mea pentru a media, sunt disponibil. Pentru moment nu mi s-a solicitat şi cred că primul pas este să se întâlnească aceste trei entităţi”, a afirmat preşedintele.

Ilie Bolojan nu vrea să majoreze salariul minim

Premierul Ilie Bolojan nu dorește să majoreze salariul minim în viitorul apropiat. El spune că o astfel de măsură ar avea efecte în lanţ asupra veniturilor în sistemul public, dar şi asupra unor firme din domeniul privat. Șeful guvernului a explicat că în sectorul IT sau în construcţii, creşterea salariului minim nu are niciun efect.

„Avem de zeci de exemple de genul acesta. Eu nu spun că salariul minim în România este de natură a asigura un confort deosebit. Dar el are nişte efecte. Şi atunci, ce am făcut? Am discutat aceste aspecte în coaliţie. Şi de comun acord, subliniez, am căzut cu toţii de acord, hai să încercăm să ţinem salariul minim la acelaşi nivel. Dacă salariile sunt plafonate, hai să mergem în aceeaşi logică, că nu avem foarte mult spaţiu de mişcare”, a afirmat .

În prezent, conform datelor BNS, între 42 și 46% din angajații români sunt plătiți cu salariul minim pe economie sau sume puțin mai mari. Valoarea acestuia este de 2.450 de lei net, o sumă care îi condamnă pe aproape jumătate dintre angajații români la sărăcie. Aceasta cu atât mai mult cu cât trebuie să suporte măsurile de austeritate impuse de Bolojan. Este vorba de creșteri de taxe și impozite, scumpirile în lanț și majorarea facturilor.

Pentru Ilie Bolojan soarta acestor români nu reprezintă interes și este dispus să-i sacrifice pentru . Actualul guvern este interesat doar de supraviețuirea statului, chiar cu prețul sărăcirii propriilor cetățeni.