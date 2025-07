În contextul scandalului de corupție în care a fost implicat Dragoș Anastasiu, președintele Nicușor Dan , miercuri, în timpul dacă a dat vreodată “șpagă de supraviețuire”.

Cuprins

Ce a răspuns Nicușor Dan la întrebarea dacă a dat vreodată șpagă

Ce a spus Ilie Bolojan, despre înțelegerile cu Poliția în anii ’90

Care e reacția lui Nicușor Dan la comentariul premierului Bolojan

Ce a răspuns Nicușor Dan la întrebarea dacă a dat vreodată șpagă

„Nu îmi aduc aminte”, a răspuns președintele țării, începând apoi să râdă.

Întrebarea a fost pusă în condițiile în care Dragoș Anastasiu în conferința de presă de duminică, în care și-a anunțat demisia din funcția de vicepremier, între “șpaga de îmbogățire” și “șpaga de supraviețuire”.

„Aș vrea să spun de la început un lucru foarte clar. S-a făcut un studiu recent cu privire la șpagă în România.

Există două tipuri de șpagă: șpaga de supraviețuire și șpaga de îmbogățire. În anii ’90, șpaga se dădea cu plicul sau cu geamantanul. Din anii 2000, lucrurile s-au schimbat: nu se mai merge cu plicul, ci cu contracte de consultanță sau alte forme mai „sofisticate”.

În cazul nostru, situația a fost una de supraviețuire.

Pe toată perioada în care aceste contracte au continuat, cu facturi neplătite, compania noastră s-a aflat într-o zonă de frică și de adaptare. De supraviețuire”, a susținut fostul vicepremier în timpul unei conferințe de presă.

Ce a spus Ilie Bolojan, despre înțelegerile cu Poliția în anii ’90

Despre “șpaga de supraviețuire” s-a referit și premierul Ilie Bolojan. Acesta a spus că în anii ’90, pe vremea când era un mic comerciant și venea la București pentru aprovizionare, exista practica de a rezolva „prietenește” cu polițiștii unele situații. Cu toate acestea, Bolojan că nu a dat mită Poliției.

„Nu am spus că am dat mită la Poliție. Am spus că erau niște practici de a te opri și de a-ți căuta nod în papură.

Aveai de ales să iei amenzi sau să rezolvi formula prietenește, da? Și fiecare om a procedat așa cum a considerat de cuviință. Ani de zile în România, dacă nu recunoaștem că am avut sisteme publice care au funcționat în mod fundamental defectuos… Vă rog să vă gândiți cum se intra în România înainte de a fi în Uniunea Europeană, în zona Poliției de Frontieră.

Vă rog să vă gândiți cum se intra în zona vămii. Dar în afară de aceste lucruri, eu nu am încurajat și nu încurajez niciodată darea de mită sau plata unor atenții”, a spus Bolojan.

Care e reacția lui Nicușor Dan la comentariul premierului Bolojan

Întrebat despre răspunsul lui Ilie Bolojan, Nicușor Dan a precizat că practica despre care a vorbit premierul Bolojan a fost în urmă cu 30 de ani:

„Ce povestește domnia sa a fost acum vreo 30 de ani… Trebuie să avem… o perioadă de tranziție în care România trecea de la un sistem la altul, în care lucrurile nu erau foarte clare din punct de vedere legal, și să zicem ultimii 10-20 de ani în care sistemul de drept legislativ, administrativ din România este cumva bine întipărit în mentalul colectiv și o faptă cum ar fi darea de mită e chiar foarte concretă”, a precizat Nicușor Dan.