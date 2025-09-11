Încă de la alegerea sa în funcția de președinte al României, în jurul lui Nicușor Dan au apărut mai multe speculații privind înclinația sa spre conservatorism. În timp ce votanții săi l-au acuzat că face decizii politice pentru a câștiga simpatia suveraniștilor, alții au bănuit că plănuiește să pună bazele unui partid conservator. Într-un interviu acordat recent, președintele României a răspuns acestor zvonuri din spațiul public și totodată, a explicat creșterea în popularitate a mișcărilor extremiste și propagandei legionare, în România.

Cuprins:

Cum răspunde Nicușor Dan celor care îl acuză că vrea să câștige simpatia suveraniștilor Ce crede Nicușor Dan că a dus la creșterea în popularitate a mișcărilor extremiste Ce responsabilitate crede Nicușor Dan că are ca președinte al României

Cum răspunde Nicușor Dan celor care îl acuză că vrea să câștige simpatia suveraniștilor

În ultima perioadă, Nicușor Dan a fost acuzat de proprii susținători că dă dovadă de prea mult conservatorism și că ar vrea să atragă de partea sa românii suveraniști. Aceste speculații au apărut după ce președintele României a lipsit de la Ziua Marinei pentru a fi prezent la slujbele de Sfântă Mărie, după ce a contestat la CCR legea prin care se înăspresc pedepsele pentru acțiuni cu caracter extremist, dar și după alte mișcări politice pe care le-a făcut sau despre care a spus că și-ar dori să le facă.

„Eu am spus din campanie că vreau să fiu președintele tuturor românilor și că vreau să am un dialog pe care l-am și propus când au fost diversele consultări la Cotroceni cu toate partidele, dar intenția de a trimite la Curtea Constituțională și intenția de a trimite la Parlament acea lege (n.r. de înăsprire a pedepselor pentru propagandă legionară) este pur și simplu exercitarea unei atribuții a președintelui care dorește să fie un mediator în societate și să nu permită ca tensiuni și mai grave să se producă.

Bineînțeles că suntem împotriva extremismului, împotriva urii, împotriva antisemitismului, a xenofobiei, astea sunt valori pe care nu cred că ne suspectează nimeni că nu le avem, dar mai departe, trebuie să existe un echilibru”, a declarat Nicușor Dan, într-un interviu oferit pentru TVR.

Ce crede Nicușor Dan că a dus la creșterea în popularitate a mișcărilor extremiste

Nicușor Dan a precizat faptul că, în prezent, în România, există riscul ca mișcările extremiste și legionară să ia amploare și să câștige tot mai mulți adepți în România, iar acest fenomen este rezultat nemulțumirilor sociale și al neîncrederii în clasa politică.

„Evident că există un risc ca o nemulțumire care în opinia mea este în esență socială, care vine din inechități în societate, care vine din corupție, să se ducă într-o zonă de xenofobie, de ură, tocmai pentru că vine dintr-o neîncredere la adresa leadershipului politic al țării și ăsta este un risc asupra căruia noi trebuie să reflectăm. Dar mijloacele cu care o facem trebuie să fie proporționale, ca să nu alimenteze mai mult o astfel de posibilă direcționare a unei părți din societate”, a mai spus președintele României.

Ce responsabilitate crede Nicușor Dan că are ca președinte al României

În spațiul public s-a speculat, de asemenea, că Nicușor Dan ar putea pune bazele unui partid conservator în România, din dorința de a separa suveranismul anti-european de conservatorismul clasic. Președintele României a subliniat nevoia acestei distincții, dar este de părere că el ar trebui să se asigure această distincție și mai mult de atât, nu vrea să fie privit ca un susținător al niciunei ideologii politice, ci ca un al oamenilor.

„Cred că trebuie să existe o separație între conservatori pro-europeni, oamenii dialogului, și conservatori pro-ruși și oameni care propagă ura în societate. Această distincție trebuie să existe. Cum se va realiza ea în societate, din poziția pe care o am, aș zice că nu e treaba mea. Iar tocmai pentru că există această tensiune, diferență de opinii, pe care eu am simțit-o pe pielea mea când eram președintele USR-ului, cu atât mai mult cu cât acum sunt președinte și prin fișa postului trebuie să fiu mediator, nu vreau să mă definesc într-un fel sau altul și încerc din această poziție să preiau acele lucruri care să ne ajute să ne vedem obiectivele comune”, a afirmat șeful statului.