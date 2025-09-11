B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan, despre ascensiunea mișcărilor extremiste în România: Există riscul ca o nemulțumire socială să se ducă într-o zonă de xenofobie

Nicușor Dan, despre ascensiunea mișcărilor extremiste în România: Există riscul ca o nemulțumire socială să se ducă într-o zonă de xenofobie

B1.ro
11 sept. 2025, 07:44
Nicușor Dan, despre ascensiunea mișcărilor extremiste în România: Există riscul ca o nemulțumire socială să se ducă într-o zonă de xenofobie
Nicusor Dan/Presidenct

Încă de la alegerea sa în funcția de președinte al României, în jurul lui Nicușor Dan au apărut mai multe speculații privind înclinația sa spre conservatorism. În timp ce votanții săi l-au acuzat că face decizii politice pentru a câștiga simpatia suveraniștilor, alții au bănuit că plănuiește să pună bazele unui partid conservator. Într-un interviu acordat recent, președintele României a răspuns acestor zvonuri din spațiul public și totodată, a explicat creșterea în popularitate a mișcărilor extremiste și propagandei legionare, în România.

Cuprins:

  1. Cum răspunde Nicușor Dan celor care îl acuză că vrea să câștige simpatia suveraniștilor
  2. Ce crede Nicușor Dan că a dus la creșterea în popularitate a mișcărilor extremiste
  3. Ce responsabilitate crede Nicușor Dan că are ca președinte al României

Cum răspunde Nicușor Dan celor care îl acuză că vrea să câștige simpatia suveraniștilor

În ultima perioadă, Nicușor Dan a fost acuzat de proprii susținători că dă dovadă de prea mult conservatorism și că ar vrea să atragă de partea sa românii suveraniști. Aceste speculații au apărut după ce președintele României a lipsit de la Ziua Marinei pentru a fi prezent la slujbele de Sfântă Mărie, după ce a contestat la CCR legea prin care se înăspresc pedepsele pentru acțiuni cu caracter extremist, dar și după alte mișcări politice pe care le-a făcut sau despre care a spus că și-ar dori să le facă.

„Eu am spus din campanie că vreau să fiu președintele tuturor românilor și că vreau să am un dialog pe care l-am și propus când au fost diversele consultări la Cotroceni cu toate partidele, dar intenția de a trimite la Curtea Constituțională și intenția de a trimite la Parlament acea lege (n.r. de înăsprire a pedepselor pentru propagandă legionară) este pur și simplu exercitarea unei atribuții a președintelui care dorește să fie un mediator în societate și să nu permită ca tensiuni și mai grave să se producă.

Bineînțeles că suntem împotriva extremismului, împotriva urii, împotriva antisemitismului, a xenofobiei, astea sunt valori pe care nu cred că ne suspectează nimeni că nu le avem, dar mai departe, trebuie să existe un echilibru”, a declarat Nicușor Dan, într-un interviu oferit pentru TVR.

Ce crede Nicușor Dan că a dus la creșterea în popularitate a mișcărilor extremiste

Nicușor Dan a precizat faptul că, în prezent, în România, există riscul ca mișcările extremiste și propaganda legionară să ia amploare și să câștige tot mai mulți adepți în România, iar acest fenomen este rezultat nemulțumirilor sociale și al neîncrederii în clasa politică.

„Evident că există un risc ca o nemulțumire care în opinia mea este în esență socială, care vine din inechități în societate, care vine din corupție, să se ducă într-o zonă de xenofobie, de ură, tocmai pentru că vine dintr-o neîncredere la adresa leadershipului politic al țării și ăsta este un risc asupra căruia noi trebuie să reflectăm. Dar mijloacele cu care o facem trebuie să fie proporționale, ca să nu alimenteze mai mult o astfel de posibilă direcționare a unei părți din societate”, a mai spus președintele României.

Ce responsabilitate crede Nicușor Dan că are ca președinte al României

În spațiul public s-a speculat, de asemenea, că Nicușor Dan ar putea pune bazele unui partid conservator în România, din dorința de a separa suveranismul anti-european de conservatorismul clasic. Președintele României a subliniat nevoia acestei distincții, dar este de părere că el ar trebui să se asigure această distincție și mai mult de atât, nu vrea să fie privit ca un susținător al niciunei ideologii politice, ci ca un mediator al oamenilor.

„Cred că trebuie să existe o separație între conservatori pro-europeni, oamenii dialogului, și conservatori pro-ruși și oameni care propagă ura în societate. Această distincție trebuie să existe. Cum se va realiza ea în societate, din poziția pe care o am, aș zice că nu e treaba mea. Iar tocmai pentru că există această tensiune, diferență de opinii, pe care eu am simțit-o pe pielea mea când eram președintele USR-ului, cu atât mai mult cu cât acum sunt președinte și prin fișa postului trebuie să fiu mediator, nu vreau să mă definesc într-un fel sau altul și încerc din această poziție să preiau acele lucruri care să ne ajute să ne vedem obiectivele comune”, a afirmat șeful statului.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Nicușor Dan: Nu sunt mulțumit de sistemul de educație. Ce promisiune le-a făcut sindicaliștilor în timpul întrevederii de la Palatul Cotroceni
Politică
Nicușor Dan: Nu sunt mulțumit de sistemul de educație. Ce promisiune le-a făcut sindicaliștilor în timpul întrevederii de la Palatul Cotroceni
Nicușor Dan, noi declarații despre pensionarea magistraților: „Echitabil este ca să dublăm perioada pe care o mai au până la pensioare și nu mai mult”
Politică
Nicușor Dan, noi declarații despre pensionarea magistraților: „Echitabil este ca să dublăm perioada pe care o mai au până la pensioare și nu mai mult”
Daniel David, despre haosul din sistemul de educație. „Accept să fiu paratrăsnet pentru supărarea oamenilor”
Politică
Daniel David, despre haosul din sistemul de educație. „Accept să fiu paratrăsnet pentru supărarea oamenilor”
Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Marcel Boloș, cu trimitere subtilă la Ilie Bolojan: “Chiar dacă e de la Oradea”
Politică
Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Marcel Boloș, cu trimitere subtilă la Ilie Bolojan: “Chiar dacă e de la Oradea”
Pachetul doi de reforme al Guvernului Bolojan, contestat la CCR. Câte sesizări au depus AUR, SOS și POT
Politică
Pachetul doi de reforme al Guvernului Bolojan, contestat la CCR. Câte sesizări au depus AUR, SOS și POT
Ionel Bogdan: România primește 16,68 miliarde de euro prin SAFE, fonduri pentru securitate și dezvoltare
Politică
Ionel Bogdan: România primește 16,68 miliarde de euro prin SAFE, fonduri pentru securitate și dezvoltare
USR și AUR, scandal în Parlament: „Vă comportați ca ultimul grobian” / “Nu sexul este problema, creierul poate fi. Să vă fie rușine. Țoiu, demisia”
Politică
USR și AUR, scandal în Parlament: „Vă comportați ca ultimul grobian” / “Nu sexul este problema, creierul poate fi. Să vă fie rușine. Țoiu, demisia”
A demisionat din partidul S.O.S. România. Lovitură grea pentru Diana Șoșoacă
Politică
A demisionat din partidul S.O.S. România. Lovitură grea pentru Diana Șoșoacă
Președintele a fost pus la curent în legătură cu operațiunea care l-a vizat pe fostul adjunct SIS: „Nu pot să vă spun mai mult decît este public”
Politică
Președintele a fost pus la curent în legătură cu operațiunea care l-a vizat pe fostul adjunct SIS: „Nu pot să vă spun mai mult decît este public”
Nicușor Dan: Dacă se va întâmpla vreo situație cu drone rusești cum a fost în Polonia, procedurile noastre sunt pregătite pentru a reacționa la fel. Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan: Dacă se va întâmpla vreo situație cu drone rusești cum a fost în Polonia, procedurile noastre sunt pregătite pentru a reacționa la fel. Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați (VIDEO)
Ultima oră
11:05 - Cum să porți blugi impecabili ani la rând? Adina Buzatu dezvăluie metoda surprinzătoare prin care rămân ca noi: „Îi poți pune în congelator” (VIDEO)
10:49 - Poliția Locală va funcționa după noi reguli. Toate interacțiunile cu cetățenii vor fi filmate
10:42 - Donald Trump lansează acuzații grave după asasinatul lui Charlie Kirk: Retorica „stângii radicale” este direct responsabilă pentru terorismul din SUA
10:31 - INS: Inflația a urcat la aproape 10% în august. Produsele și serviciile care au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri
10:01 - TikTok a aruncat Nepalul în haos. Revoluția generației Z provocată de fenomenul „nepo kids”. Viața opulentă a politicienilor dezvăluită pe platformele online
09:54 - De ce e Ramona Olaru singură de 4 ani și ce spune despre bărbații „prințese”: „Unele persoane care sunt extraordinar de toxice te trag în noroiul lor fără să-ți dai seama” (VIDEO)
09:39 - Peste 1.000 de victime ale atacului terorist din 11 septembrie 2001 sunt încă neidentificate. Oamenii de știință solicită ajutorul rudelor persoanelor decedate  
09:15 - Primul pas spre reconciliere în familia regală. Prințul Harry a fost invitat la ceai de regele Charles
08:58 - Mihai Trăistariu, copilărie traumatizantă: „Am văzut bătăi din alea de târât prin casă, legată de calorifer”. Cum s-a împlinit blestemul mamei sale: „I-au ieșit ochii din orbite”
08:35 - Franța propune restrângerea accesului la rețelele sociale pentru minori. Modelul australian se extinde