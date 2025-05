Nicușor Dan, felicitat de Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron: „Aștept cu nerăbdare să colaborăm”

Nicușor Dan a fost felicitat pentru victoria obținută la alegerile prezidențiale din 18 mai, de președinta Comisiei Europene, . Acesta a transmis un mesaj pe platforma X

Ursula von der Leyen l-a felicitat pe candidatul pro-european pentru victoria obținută în alegerile prezidențiale din 18 mai, Totodată, președinte Comisiei Europene a remarcat prezența foarte mare a alegătorilor români la urne.

„Cele mai calde felicitări lui penru victoria din această seară! Poporul român a ieșit masiv la urne. Ei au ales promisiunea unei Românii deschise și prospere, într-o Europă puternică. Împreună, haideți să ne ținem de această promisiune. Aștept cu nerăbdare să colaborăm”, i-a transmis Ursula von der Leyen lui Nicușor Dan, în mesajul de felicitare.

My warmest congratulations to on his victory tonight!

The Romanian people have turned out massively to the polls.

They have chosen the promise of an open, prosperous Romania in a strong Europe.

Together let’s deliver on that promise.

Looking forward to working…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen)