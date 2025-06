Nicușor Dan îl felicită pe Nawrocki și promite continuarea colaborării România – Polonia

La două zile după alegerile din , președintele României, , a transmis un mesaj de felicitare pe platforma de socializare X către noul lider polonez, Karol Nawrocki. Prin postarea publicată, Nicușor Dan și-a exprimat deschiderea pentru o colaborare solidă în cadrul parteneriatului strategic dintre cele două țări, conform .

„Aștept cu interes să lucrăm împreună pentru a întări relația dintre România și Polonia, în special în actualul context regional. Cooperarea noastră este vitală pentru securitatea flancului estic al NATO și pentru o Europă stabilă și unită”, a transmis președintele.

Congratulations for your electoral victory. I look forward to working with you in order to further strengthen 🇷🇴🇵🇱 Strategic Partnership.

Our countries’ close cooperation remains essential for ensuring security on the Eastern Flank & promoting a cohesive & safe…

