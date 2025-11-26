Președintele Nicușor Dan a susținut un discurs în Parlamentul României. Șeful statului a prezentat, miercuri, în plenul reunit al și Senatului, Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030.

Discursul lui Nicușor Dan, în Parlamentul României. Ce presupune Strategia națională de apărare

Nicușor Dan a subliniat că strategia apără cetățeanul român, „nu apărăm o abstracțiune – statul român”.

„Strategia națională de apărare este rezultatul unui efort comun și vreau să mulțumesc instituțiilor, organizațiilor, cetățenilor care, atât în prima etapă, cât în faza a doua de dezbatere publică au trimis sugestii, multe dintre ele au fost preluate în acest document.

În primul rând, această strategie vorbește de din perspectiva cetățeanului, adică nu apărăm o abstracțiune – statul român, apărăm cetățeanul român, locuitor pe acest teritoriu și asta ridică niște chestiuni. Relația cetățeanului cu statul român, încrederea cetățeanului în statul român, care se poate traduce, la un moment dat, în disponibilitatea sa de a apăra această instituție complexă. Și faptul că trebuie să recunoaștem că există un decalaj între evoluția în ansamblu a societății românești, evoluția economiei, evoluția așteptărilor cetățianului român și modul în care administrația publică răspunde acestor așteptări.

Conceptul central este acela de independență solidară, cu două componente: independență și solidaritate. Independență în sensul că acțiunile administrației ale statului trebuie să fie pe măsura modului în care oamenii de aici văd lumea. Și asta, tradus în plan internațional în afirmarea acestei identități și afirmarea interesului, care corespunde aceste identități și, pe de altă parte, evident, solidaritatea, respectul nostru față de toți partenerii și față de toate angajamentele pe care ni le-am luat în această lume tot mai complexă”, a explicat președintele.

Discursul lui Nicușor Dan, în Parlamentul României. Câte capitole are documentul prezentat

„Documentul are patru capitole importante.

Primul este contextul geopolitic, pentru că, față de strategiile anterioare, s-au produs schimbări importante în context.

În primul rând, este pusă în discuție ordinea internațională bazată pe reguli.

Avem în vecinătatea noastră un război de trei ani și jumătate, avem conflicte în mai multe locuri de pe glob și vedem că, din păcate, capacitatea organismelor internaționale de a rezolva, în mod diplomatic, aceste tipuri de conflicte este diminuată.

Vedem o evoluție tehnologică accelerată și asta înseamnă inclusiv emergența Inteligenței Artificiale și asta înseamnă că, cu cât timpul pe care cineva îl petrece pentru a se adapta la aceste schimbări accelerate, cu atât decalajul său față de ceilalți va crește. Vedem o importanță tot mai mare a rețelelor sociale și, prin ele, și prin instrumente tehnologice sofisticate vedem campanii intense de manipulare și dezinformare.

În paralel, cu punerea în discuție a sistemului internațional bazat pe reguli, vedem o punere în discuție a regulilor deja stabilite ale comerțului internațional, care necesită, de asemenea, un răspuns adecvat.

Vedem în mai multe locuri, inclusiv în proximitatea noastră, atacuri la infrastructură critică și avem o proliferare a amenințărilor transnaționale, rețele de trafic, droguri, crimă organizată, terorism și, de asemenea, vedem efecte tot mai pronunțate ale schimbărilor climatice. Astea au fost un rezumat al contextului”, a mai declarat președintele.

În ce țări din vecinătatea României sunt cele mai mari riscuri

Nicușor Dan a menționat că strategia, în ceea ce privește statul român, are un capitol care se numește amenințări, riscuri, vulnerabilități, oportunități.

„Acum, particularizând, la România, strategia are un capitol care se numește amenințări, riscuri, vulnerabilități, oportunități.

Pe partea de amenințări, în mod evident, războiul de lângă noi, cu toate consecințele care decurg de aici și războiul hibrid pe care, în mod evident, Rusia îl desfășoară împotriva României și împotriva multor țări europene.

Vedem, deci, atacuri cibernetice, vedem campanii coordonate de dezinformare și vedem consecința acestor lucruri, presiuni asupra democrației și asupra statului de drept.

În plan internațional, în vecinătatea României, riscurile sunt de instabilitate atât în zona estică – Moldova, Ucraina, în zona sudică – Balcanii de vest, zona Caucazului de Sud și, de asemenea, influențe ale insecurității din zona Orientului Mijlociu, care creează premise de export a acestor riscuri către Europa.”, a mai spus președintele.