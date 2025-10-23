B1 Inregistrari!
Nicușor Dan, la reuniunea Consiliului European. Primele declarații de la Bruxelles (VIDEO)

Selen Osmanoglu
23 oct. 2025, 07:34
Sursa foto: Nicușor Dan / Facebook
Cuprins
  1. Principalele teme de discuție
  2. Ce s-a discutat la summitul UE anterior
  3. Discuții bilaterale

Președintele Nicușor Dan participă, astăzi, la reuniunea Consiliului European, care are loc la Bruxelles.

Principalele teme de discuție

Agenda Consiliului European include ca principale teme de discuție situația din Ucraina, din Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, migrația și Republica Moldova.

„Sunt teme importante pentru România. Începem cu partea de securitate, discuția este un plan de acțiune cu care Comisia a venit, schițat acum 3 săptămâni. După, urmează o discuție pe Ucraina, cum mai găsim bani pentru Ucraina. E o discuție pe fondurile înghețate ale Rusiei, e vorba de bugetul care să meargă spre Ucraina fără a afecta bugetul statelor membre.
Pe securitate, Comisia a publicat în 16 octombrie acest plan de actțune cu toate cele 4 componente inclusiv zidul de drone, acest plan are niște termene de implementare și, spre deosebire de discuția cu activele, cred că aici lucrurile vor merge foarte simplu.”, a declarat Nicușor Dan înainte de începerea discuțiilor.

La Bruxelles are loc și Summitul Euro în format extins, unde este discutată situația economică la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică și Monetară și euro digital.

Miercuri, Nicușor Dan a participat și la cina de lucru organizată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu președintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituțional UE – Egipt.

Ce s-a discutat la summitul UE anterior

Nicușor Dan a fost prezent, la începutul lui octombrie, la un alt summit al liderilor UE, la Copenhaga. Atunci discuțiile s-au concentrat, în mare parte, pe planul de acțiune al Comisiei Europene privind apărarea europeană.

Președintele României a precizat că un alt subiect despre care s-a discutat a fost legat de securitatea europeană. A fost un subiect central de discuție, similar cu reuniunea anterioară a Consiliului.

Componentele abordate au fost: amenințări fizice, drone, război hibrid, dezinformare și atacuri cibernetice.

Discuții bilaterale

Tot în cadrul summitului de la începutul lui octombrie, Nicușor a avut discuții bilaterale cu mai multe persoane.

„Și am avut o discuție bilaterală cu prim-ministru Suediei. Aici am discutat foarte mult de posibilitățile de colaborare în ceea ce privește industria de apărare și, în general, de colaborarea pe securitate și pe economie, dar, cum am spus, în special pe zona de industrie de apărare și am avut, de asemenea, o discuție cu prim-ministrul Armeniei. După cum știți, următoarea reuniune a acestui Comitet Politic European va avea loc în Armenia în mai anul viitor, când voi participa. Și pentru România, zona Caucazului este foarte interesantă din perspectivă economică”, a spus președintele Nicușor.

