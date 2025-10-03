Președintele Nicușor Dan a participat la vernisajul expoziției „Fur Papier und Orchester”, care prezintă o documentare vizuală a proceselor de producţie ale hârtiei şi o demonstraţie a potenţialului acesteia ca obiect de artă.

Președintele Nicușor Dan, la Romanian Creative Week

Expoziția „Fur Papier und Orchester” a avut vernisajul vineri seară în Sălile Kretzulescu ale . Evenimentul, la care a participat și președintele Nicușor Dan, a reprezentat deschiderea oficială a primei ediţii, organizată la București, a Romanian Creative Week 2025 X. Șeful statului, care a fost însoţit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, a declarat că doreşte să sprijine industriile creative din România.

„Am ţinut să venim la această expoziţie de deschidere Romanian Creative Week (RCW), pentru că vrem să sprijinim din România. Există domenii în care România are un avantaj competitiv şi unul dintre astea este constituit de industriile creative. Mai durează o săptămână, invit pe bucureşteni să vină la aceste expoziţii”, a spus Nicuşor Dan.

În contextul evenimentului, președintele a fost întrebat de jurnaliști despre . Nicușor Dan a recunoscut că sumele sunt mici. El a precizat că trebuie încurajate firmele private să investească în artă și în evenimente culturale.

„Într-adevăr, noi, în momentul ăsta, avem o problemă bugetară şi problema bugetară se duce către toate sectoarele. Ce încearcă acest eveniment şi ce încercăm noi să facem, venind aici, este să stimulăm partea privată a culturii, urmând ca, în momentul în care statul român va avea bani pentru partea publică a culturii, evident că o să facă mai mult decât face astăzi”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Despre evenimentul Romanian Creative Week

Organizatorii evenimentului Romanian Creative Week, la inaugurarea căruia a participat și președintele Nicușor Dan, au transmis un comunicat de presă în care au susținut că scopul este sprijinirea tinerelor talente. Potrivit președintelui Federaţiei Patronatelor din Industriile Creative şi iniţiatoarea RCW, Irina Schrotter, jumătate dintre artiştii care au participat la manifestare, în cei cinci ani de la prima ediţie, sunt tineri creativi.

„Tineri care au nevoie de un mediu fertil în care să poată creşte aici, în România, să găsească resurse, mentorat şi încredere. Cu ajutorul partenerilor noştri, finanţăm şi susţinem zeci de tineri artişti în fiecare an şi ne dorim să fim un exemplu că se poate face mai mult pentru a-i ţine aproape şi chiar pentru a-i readuce în ţară pe cei plecaţi. Cred cu tărie că o societate puternică nu se construieşte fără repere solide. Iar cultura şi educaţia nu sunt opţionale, ci temelia pe care putem ridica un viitor sustenabil pentru România”, a arătat Irina Schrotter.

Prezent la eveniment, directorul general interimar al Muzeului Național de Artă a României, Erwin Kessler, gazda expoziţiei, a precizat:

„MNAR se bucură de lansarea colaborării cu RCW prin această primă expoziţie, concepută şi realizată de doi dintre cei mai activi şi reprezentativi poeţi ai hârtiei: Nicoleta Radu, sufletul atelierului tipografic Fabrik, veritabil etalon de lungă durată al calităţii ireproşabile a publicaţiilor de la noi, şi Emilian Pospaii, poet şi ilustrator experimental. Ei întorc, în această expoziţie, hârtia pe toate feţele şi scot din ea o memorabilă experienţă”.

Președintele Nicușor Dan a inaugurat prima ediție a evenimentului

Romanian Creative Week se desfășoară pentru prima dată în Capitală, între 3 și 9 octombrie. În cadrul manifestării sunt expoziții, performance-uri, dans, proiecţii de film şi, la final, Romanian Fashion Week. Acesta este cel mai important eveniment de modă din România, cu o tradiţie de peste 25 de ani. Romanian Fashion Week este programat să se desfășoare pe 8 şi 9 octombrie.

Conform EUIPO, Romanian Creative Week este cel mai mare eveniment al industriilor creative din UE. Manifestarea de anul acesta a fost inclusă de Ministerul Culturii pe lista evenimentelor cultural-strategice. Organizator este Federaţia Patronatelor din Industriile Creative. RCW a debutat la Iaşi în august 2011, iar până acum a organizat peste 100 de acţiuni de promovare naţională şi internaţională a industriilor creative.