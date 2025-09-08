Nicușor Dan, mesaj liniștitor despre coaliția de guvernare: „Nu am motive de îngrijorare în momentul ăsta”

Nicușor Dan a transmis un mesaj liniștitor pentru români, în contextul tensiunilor tot mai vizibile din . El s-a declarat convins că lucrurile funcționează.

Președintele a avut un mesaj liniștitor pentru românii care privesc îngrijorați la ceea ce se întâmplă la guvernare. Șeful statului s-a declarat convins că actuala coaliție de guvernare funcționează, în ciuda tensiunilor provocate de măsurile de adoptate de Ilie Bolojan. El a declarat că nu sunt motive de îngrijorare, la acest moment, deoarece coaliția funcţionează.

„În orice coaliţie există discuţii, pentru că sunt oameni şi oamenii au opinii diferite şi asta e normal într-o democraţie. Ce e lăudabil este că această coaliţie funcţionează, că pe pachetul de măsuri ea a funcţionat şi eu nu am motive de îngrijorare în momentul ăsta”, a spus Nicușor Dan.

Şeful statului a făcut aceste declarații la prima oră, înainte de a-și copiii la școală, în prima zi.

Tot în acest context, Nicușor Dan a abordat și situația din sistemul de educație, unde progesroii au declanșat un protest masiv împotriva măsurilor de austeritate care îi vizează.

Nicușor Dan a programat o întrevedere cu profesorii

Președintele Nicuşor Dan a declarat că are programată, pe 8 septembrie, o întâlnire cu reprezentanții profesorilor, la Palatul Cotroceni. Întrevederea va începe, potrivit șefului statului, la ora 13.30. El a făcut anunțul la Școala Gimnazială 150 din Bucureşti, unde învaţă fetiţa sa.

„O să discutăm toate nemulţumirile”, a declarat Nicuşor Dan.

Peste 30.000 de profesori sunt așteptați în stradă, în prima zi de stradă, de la ora 10.00. Ei protestează împotriva măsurilor de austeritate adoptate de guvern. Totodată, aceștia acuză atitudinea arogantă și superioară a ministrului Educației Daniel David, căruia îi cer demisia.

Protestul profesorilor va începe în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului, de unde profesorii vor merge în marș spre Palatul Controceni.