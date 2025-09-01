B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan a discutat cu liderul PPE despre viitorul Uniunii Europene. Sprijinul pentru România rămâne o prioritate

Nicușor Dan a discutat cu liderul PPE despre viitorul Uniunii Europene. Sprijinul pentru România rămâne o prioritate

Răzvan Adrian
01 sept. 2025, 16:19
Nicușor Dan a discutat cu liderul PPE despre viitorul Uniunii Europene. Sprijinul pentru România rămâne o prioritate
Sursa foto: Facebook / Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a avut o întâlnire la Cotroceni cu Manfred Weber, liderul Partidului Popular European (PPE), discuțiile axându-se pe securitatea și stabilitatea Uniunii Europene, precum și pe susținerea acordată României.

Cuprins:

  • Despre coaliția de la Cotroceni
  • Discuțiile despre sprijinul față de România

Despre coaliția de la Cotroceni

Întâlnirea dintre șeful statului și președintele PPE a avut loc la Palatul Cotroceni și a vizat teme de actualitate privind viitorul Uniunii Europene. Nicușor Dan a menționat în mesajul său publicat pe Facebook că discuțiile au fost „consistente” și orientate spre direcții comune de dezvoltare.

„Îi mulțumesc lui Manfred Weber pentru vizita de astăzi de la Cotroceni. Am avut o discuție consistentă cu Președintele Partidului Popular European despre prioritățile comune: o Uniune Europeană sigură, stabilă și o economie competitivă”, a scris Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

Discuțiile despre sprijinul față de România

În mesajul său, președintele României a vorbit despre aprecierea față de suportul pe care UE îl oferă țării noastre. El a punctat că România are nevoie în continuare de parteneriate solide la nivel european, atât din punct de vedere al securității, cât și pe parte economică.

„Vom continua să lucrăm împreună pentru a atinge aceste obiective. Am exprimat, totodată, aprecierea mea pentru sprijinul constant pe care PPE îl acordă României”, a scris Nicușor Dan.

Întâlnirea a avut loc pentru a evidenția importanța colaborării dintre România și Partidul Popular European, iar mesajul transmis de președintele României, întărește ideea unei priorități față de sprijinul politic și economic, în special pentru viitor.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Grindeanu, critici la adresa lui Bolojan: „Nu așa funcționează o coaliție” / Ce spune despre reforma administrației locale și amenințările premierului cu demisia (VIDEO)
Politică
Grindeanu, critici la adresa lui Bolojan: „Nu așa funcționează o coaliție” / Ce spune despre reforma administrației locale și amenințările premierului cu demisia (VIDEO)
Grindeanu: Am reușit să menținem în pachetul fiscal impozitul pe cifra de afaceri asupra multinaționalelor. Măsurile pe care nu le-a acceptat coaliția le vom include într-un proiect de lege (VIDEO)
Politică
Grindeanu: Am reușit să menținem în pachetul fiscal impozitul pe cifra de afaceri asupra multinaționalelor. Măsurile pe care nu le-a acceptat coaliția le vom include într-un proiect de lege (VIDEO)
Florian Bodog, mesaj pentru Ilie Bolojan. Ce-i recomandă premierului care amenință cu demisia (VIDEO)
Politică
Florian Bodog, mesaj pentru Ilie Bolojan. Ce-i recomandă premierului care amenință cu demisia (VIDEO)
Blocaj în coaliția de guvernare. Mesajul PNL după ce Ilie Bolojan ar fi amenințat cu demisia: „Viitorul este incert”
Politică
Blocaj în coaliția de guvernare. Mesajul PNL după ce Ilie Bolojan ar fi amenințat cu demisia: „Viitorul este incert”
Grevă japoneză la ANCOM. Angajații protestează împotriva reducerii de personal și a tăierilor salariale
Politică
Grevă japoneză la ANCOM. Angajații protestează împotriva reducerii de personal și a tăierilor salariale
Gabriel Zetea (PSD): „Reducerea posturilor în administrația locală nu e măsură de reformă”
Politică
Gabriel Zetea (PSD): „Reducerea posturilor în administrația locală nu e măsură de reformă”
Surse: Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința de Guvern, pe fondul blocajelor din coaliție privind reducerea de posturi din administrația locală
Politică
Surse: Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința de Guvern, pe fondul blocajelor din coaliție privind reducerea de posturi din administrația locală
Guvernul Bolojan îşi asumă răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale / Reforma administrației locale a fost amânată
Politică
Guvernul Bolojan îşi asumă răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale / Reforma administrației locale a fost amânată
Ursula von der Leyen se va întâlni astăzi cu Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
Politică
Ursula von der Leyen se va întâlni astăzi cu Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
Dominic Fritz aprobă concedierile colective din administrație: „Susţinem premierul în această cură de slăbire”
Politică
Dominic Fritz aprobă concedierile colective din administrație: „Susţinem premierul în această cură de slăbire”
Ultima oră
16:44 - Este apa cu sare un beneficiu pentru sănătatea noastră. Ce spun specialiștii despre acest obicei
16:43 - Sfâșietor! Un băiețel de 1 an și 8 luni s-a înecat într-un iaz. Ce au descoperit autoritățile este de-a dreptul șocant
16:39 - Grindeanu, critici la adresa lui Bolojan: „Nu așa funcționează o coaliție” / Ce spune despre reforma administrației locale și amenințările premierului cu demisia (VIDEO)
16:18 - Elena Vîșcu, un alt om după divorțul de CRBL. Ce declarații a făcut femeia
16:14 - Grindeanu: Am reușit să menținem în pachetul fiscal impozitul pe cifra de afaceri asupra multinaționalelor. Măsurile pe care nu le-a acceptat coaliția le vom include într-un proiect de lege (VIDEO)
16:12 - Scandal într-un avion, pe ruta Bruxelles-București. Ce a dus la situația tensionată de la bordul aeronavei
16:08 - ChatGPT, estimări despre pensiile românilor. Ce sumă este necesară pentru o bătrânețe liniștită
16:00 - Coaliția de guvernare analizează noi creșteri de TVA, de la 21% la 23%
15:45 - Fiul Anamariei Prodan a împliniti 17 ani. Cum l-a sărbătorit impresara: „La mulți ani, minunea vieții mele”
15:38 - Florian Bodog, mesaj pentru Ilie Bolojan. Ce-i recomandă premierului care amenință cu demisia (VIDEO)