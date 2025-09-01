Președintele României, Nicușor Dan, a avut o întâlnire la Cotroceni cu Manfred Weber, liderul Partidului Popular European (PPE), discuțiile axându-se pe securitatea și stabilitatea Uniunii Europene, precum și pe susținerea acordată României.

Despre coaliția de la Cotroceni

Întâlnirea dintre și președintele PPE a avut loc la Palatul și a vizat teme de actualitate privind viitorul Uniunii Europene. Nicușor Dan a menționat în mesajul său publicat pe Facebook că discuțiile au fost „consistente” și orientate spre direcții comune de dezvoltare.

„Îi mulțumesc lui Manfred Weber pentru vizita de astăzi de la Cotroceni. Am avut o discuție consistentă cu Președintele Partidului Popular European despre prioritățile comune: o Uniune Europeană sigură, stabilă și o economie competitivă”, a scris Nicușor Dan, .

Discuțiile despre sprijinul față de România

În mesajul său, președintele României a vorbit despre aprecierea față de suportul pe care UE îl oferă țării noastre. El a punctat că România are nevoie în continuare de parteneriate solide la nivel european, atât din punct de vedere al securității, cât și pe parte economică.

„Vom continua să lucrăm împreună pentru a atinge aceste obiective. Am exprimat, totodată, aprecierea mea pentru sprijinul constant pe care PPE îl acordă României”, a scris Nicușor Dan.

Întâlnirea a avut loc pentru a evidenția importanța colaborării dintre România și Partidul Popular European, iar mesajul transmis de președintele României, întărește ideea unei priorități față de sprijinul politic și economic, în special pentru viitor.