Nicușor Dan îi întâmpină la Cotroceni pe șefii diplomațiilor românești. Prima întâlnire oficială și dezbateri despre impactul diplomației în următorul deceniu

Președintele României, Nicușor Dan, va găzdui marți la Palatul Cotroceni o întâlnire cu principalii reprezentanți ai diplomației române, inclusiv șefii misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare și directorii Institutelor culturale.
Evenimentul marchează debutul contactului oficial al șefului statului cu diplomația română de la preluarea mandatului.
Întâlnirea face parte din Reuniunea Anuală a Diplomației Române 2025, organizată de Ministerul Afacerilor Externe și va permite oficialilor să analizeze evoluțiile recente în politica externă și să discute strategiile culturale și diplomatice pentru următorii ani. Tema ediției din acest an se numește „Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomației române”.
La reuniune vor participa, în format fizic, reprezentanți de top ai misiunilor românești din străinătate, membri ai conducerii MAE și oficiali de rang înalt, potrivit agerpres. Evenimentul se desfășoară tradițional în preajma Zilei Diplomației Române, celebrată anual pe 1 septembrie, subliniind importanța coordonării și cooperării între autoritățile centrale și diplomația română.