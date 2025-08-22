Nicușor Dan îi întâmpină la Cotroceni pe șefii diplomațiilor românești. Prima întâlnire oficială și dezbateri despre impactul diplomației în următorul deceniu

P , Nicușor Dan, va găzdui marți la Palatul Cotroceni o întâlnire cu principalii reprezentanți ai diplomației române, inclusiv șefii misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare și directorii Institutelor culturale.

Evenimentul marchează debutul contactului oficial al cu diplomația română de la preluarea mandatului.

Ce scop are Reuniunea Anuală a Diplomației Române

Întâlnirea face parte din Reuniunea Anuală a Diplomației Române 2025, organizată de Ministerul Afacerilor Externe și va permite oficialilor să analizeze evoluțiile recente în politica externă și să discute strategiile culturale și diplomatice pentru următorii ani. Tema ediției din acest an se numește „Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomației române”.

Cine participă la eveniment și ce semnificație are

La reuniune vor participa, în format fizic, reprezentanți de top ai misiunilor românești din străinătate, membri ai conducerii MAE și oficiali de rang înalt, potrivit . Evenimentul se desfășoară tradițional în preajma Zilei Diplomației Române, celebrată anual pe 1 septembrie, subliniind importanța coordonării și cooperării între autoritățile centrale și diplomația română.