Nicușor Dan s-a declarat cutremurat de cazul fetiței care a murit în timpul unei intervenții medicale la o clinică stomatologică din București. Președintele i-a transmis un mesaj ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Nicușor Dan, șocat de moartea fetiței

a declarat că acest ultim caz de este cutremurător. Nicușor Dan a făcut referire la cazul fetiței care a murit în timpul unei proceduri de anestezie, într-o clinică stomatologică din București. El și-a declarat toată compasiunea și empatia față de părinții nevoiți să treacă prin această tragedie.

„În primul rând, toată compasiunea şi empatia pentru familie. Este un caz cutremurător. Vă mărturisesc că realmente n-am putut să intru să citesc toate detaliile despre ancheta asta”, a declarat Nicușor Dan.

El a făcut comparație cu cazul Colectiv, unde au murit zeci de tineri din cauză că instituțiile statului nu și-au făcut datoria și nu au fost capabile să getioneze problemele apărute.

„Am făcut 10 ani de la Colectiv.E acelaşi lucru: imposibilitatea sau incapacitatea statului de a supraveghea, de a gestiona, de a controla acolo unde trebuie să controleze. M-am preocupat aproape 20 de ani de zona de construcţii ilegale”, a mai transmis președintele la România TV.

Mesajul președintelui pentru Alexandru Rogobete

În acest context, șeful statului i-a atras atenția , Alexandru Rogobete că instituțiile din subordinea sa – statul – sunt incapabile să supravegheze și să gestioneze domeniile pe care le gestionează. Potrivit spuselor sale, statul nu-și face datoria pe fondul corupție.

„Sunt foarte multe zone în statul român în care statul trebuie să controleze privatul şi nu o face de cele mai multe ori din corupţie şi trebuie să progresăm. Asta este tot ce pot să spun în momentul ăsta”, a declarat Nicuşor Dan.

O fetiță de doi ani a murit într-o clinică stomatologică din București, în timpul unei proceduri de anestezie. Autoritățile au deschis o anchetă în acest caz. Alexandru Rogobete, a trimis Corpul de Control la clinica dentară unde s-a petrecut tragedia, iar Colegiul Medicilor anunță verificări. Potrivit unui comunicat emis de DSP, clinica are autorizație de funcționare, dar nu și pentru spațiul în care a avut loc tragedia. Reprezentanții unității medicale au făcut cerere pentru avizele necesare, încă din luna mai, dar nu au despus dosarul complet.

În replică, reprezentanții clinicii susțin că au funcţionat în baza autorizaţiilor şi avizelor necesare Ei au arătat că în procesul de extindere a activităţii, au investit în noi spaţii medicale şi echipamente moderne de sedare și că procedurile de avizare şi autorizare pentru aceste spații sunt în curs de desfășurare.