B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan, șocat de moartea fetiței în clinica stomatologică. Ce-l nemulțumește la ministerul condus de Rogobete

Nicușor Dan, șocat de moartea fetiței în clinica stomatologică. Ce-l nemulțumește la ministerul condus de Rogobete

Adrian Teampău
17 nov. 2025, 09:30
Nicușor Dan, șocat de moartea fetiței în clinica stomatologică. Ce-l nemulțumește la ministerul condus de Rogobete
Sursa Foto: Facebook - Nicușor Dan
Cuprins
  1. Nicușor Dan, șocat de moartea fetiței
  2. Mesajul președintelui pentru Alexandru Rogobete

Nicușor Dan s-a declarat cutremurat de cazul fetiței care a murit în timpul unei intervenții medicale la o clinică stomatologică din București. Președintele i-a transmis un mesaj ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Nicușor Dan, șocat de moartea fetiței

Peședintele a declarat că acest ultim caz de pacient mort într-o clinică medicală este cutremurător. Nicușor Dan a făcut referire la cazul fetiței care a murit în timpul unei proceduri de anestezie, într-o clinică stomatologică din București. El și-a declarat toată compasiunea și empatia față de părinții nevoiți să treacă prin această tragedie.

„În primul rând, toată compasiunea şi empatia pentru familie. Este un caz cutremurător. Vă mărturisesc că realmente n-am putut să intru să citesc toate detaliile despre ancheta asta”, a declarat Nicușor Dan.

El a făcut comparație cu cazul Colectiv, unde au murit zeci de tineri din cauză că instituțiile statului nu și-au făcut datoria și nu au fost capabile să getioneze problemele apărute.

„Am făcut 10 ani de la Colectiv.E acelaşi lucru: imposibilitatea sau incapacitatea statului de a supraveghea, de a gestiona, de a controla acolo unde trebuie să controleze. M-am preocupat aproape 20 de ani de zona de construcţii ilegale”, a mai transmis președintele la România TV.

Mesajul președintelui pentru Alexandru Rogobete

În acest context, șeful statului i-a atras atenția ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete că instituțiile din subordinea sa – statul – sunt incapabile să supravegheze și să gestioneze domeniile pe care le gestionează. Potrivit spuselor sale, statul nu-și face datoria pe fondul corupție.

„Sunt foarte multe zone în statul român în care statul trebuie să controleze privatul şi nu o face de cele mai multe ori din corupţie şi trebuie să progresăm. Asta este tot ce pot să spun în momentul ăsta”, a declarat Nicuşor Dan.

O fetiță de doi ani a murit într-o clinică stomatologică din București, în timpul unei proceduri de anestezie. Autoritățile au deschis o anchetă în acest caz. Alexandru Rogobete, a trimis Corpul de Control la clinica dentară unde s-a petrecut tragedia, iar Colegiul Medicilor anunță verificări. Potrivit unui comunicat emis de DSP, clinica are autorizație de funcționare, dar nu și pentru spațiul în care a avut loc tragedia. Reprezentanții unității medicale au făcut cerere pentru avizele necesare, încă din luna mai, dar nu au despus dosarul complet.

În replică, reprezentanții clinicii susțin că au funcţionat în baza autorizaţiilor şi avizelor necesare Ei au arătat că în procesul de extindere a activităţii, au investit în noi spaţii medicale şi echipamente moderne de sedare și că procedurile de avizare şi autorizare pentru aceste spații sunt în curs de desfășurare.

Tags:
Citește și...
Ciprian Ciucu schimbă fața școlilor din Sectorul 6: modernizări, creșe noi și dotări europene
Politică
Ciprian Ciucu schimbă fața școlilor din Sectorul 6: modernizări, creșe noi și dotări europene
Băsescu: Anca Alexandrescu a „mâncat din mâna” lui Năstase, apoi Dragnea, Ponta, Oprescu… Mulți se vor lămuri despre escrocheria suveranistă
Politică
Băsescu: Anca Alexandrescu a „mâncat din mâna” lui Năstase, apoi Dragnea, Ponta, Oprescu… Mulți se vor lămuri despre escrocheria suveranistă
Drulă: Încă sunt bucureșteni care n-au apă caldă și primarii de sectoare dau banii pe mobilier stradal / Ce spune candidatul USR despre „uscătorul de rufe” din Sectorul 4 (VIDEO, FOTO)
Politică
Drulă: Încă sunt bucureșteni care n-au apă caldă și primarii de sectoare dau banii pe mobilier stradal / Ce spune candidatul USR despre „uscătorul de rufe” din Sectorul 4 (VIDEO, FOTO)
Ministrul Economiei a reclamat la DNA și AMEPIP procedura de numire a conducerii ROMARM. Ce a descoperit Radu Miruță: „Nu știu câtă lume crede în coincidențe, dar…” (VIDEO)
Politică
Ministrul Economiei a reclamat la DNA și AMEPIP procedura de numire a conducerii ROMARM. Ce a descoperit Radu Miruță: „Nu știu câtă lume crede în coincidențe, dar…” (VIDEO)
Nicușor Dan: „Am o relație foarte bună cu PSD de când a acceptat să facă o coaliție. Cu domnul Grindeanu interacționez cel mai mult”
Politică
Nicușor Dan: „Am o relație foarte bună cu PSD de când a acceptat să facă o coaliție. Cu domnul Grindeanu interacționez cel mai mult”
Cătălin Drulă: Parteneriatul cu Nicușor Dan e vechi. În 2012, am participat prima dată ca voluntar în campania sa pentru Primăria București. Noi, USR, suntem singurii care i-am rămas alături (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă: Parteneriatul cu Nicușor Dan e vechi. În 2012, am participat prima dată ca voluntar în campania sa pentru Primăria București. Noi, USR, suntem singurii care i-am rămas alături (VIDEO)
Nicușor Dan: Am stabilit că nu e normal să ai pensia cât salariul. Pe de altă parte, a devenit acum foarte ușor să dăm vina pe magistrați pentru orice
Politică
Nicușor Dan: Am stabilit că nu e normal să ai pensia cât salariul. Pe de altă parte, a devenit acum foarte ușor să dăm vina pe magistrați pentru orice
Cătălin Drulă, explicații despre studiile și averea sa: Eu am făcut parte din elita acestei țări, am o carieră pe bune și am muncit. Totul e transparent, în declarațiile mele de avere (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă, explicații despre studiile și averea sa: Eu am făcut parte din elita acestei țări, am o carieră pe bune și am muncit. Totul e transparent, în declarațiile mele de avere (VIDEO)
Cătălin Drulă: Mereu au fost manipulări grosiere cu sondajele. Eu cred că e foarte important să discutăm nu despre sondaje, ci despre viitorul Bucureștiului (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă: Mereu au fost manipulări grosiere cu sondajele. Eu cred că e foarte important să discutăm nu despre sondaje, ci despre viitorul Bucureștiului (VIDEO)
Drulă: „Primăria Capitalei are restanțe totale de 452 de milioane de lei către persoanele cu dizabilități”. Soluția propusă de candidatul USR (FOTO)
Politică
Drulă: „Primăria Capitalei are restanțe totale de 452 de milioane de lei către persoanele cu dizabilități”. Soluția propusă de candidatul USR (FOTO)
Ultima oră
09:22 - Plante rezistente la frig: cum să ai o grădină plină de culoare chiar și iarna
09:07 - Iulia Vântur a fermecat Vaticanul! A interpretat colinde românești și imnul „We are the new world” în fața Papei Leon XIV (VIDEO)
09:00 - Ciprian Ciucu schimbă fața școlilor din Sectorul 6: modernizări, creșe noi și dotări europene
08:45 - Război în Ucraina. Atac rusesc cu rachete asupra regiunii Harkov. Autoritățile au numărat trei morți și zece răniți
08:40 - Viață la 101 ani: iubire, disciplină și puțin noroc. Iată care sunt secretele unui veteran
Catalin Drula
08:30 - Valul scumpirilor apasă tot mai greu! 2026 aduce tăieri dure de cheltuieli. Ce sacrifică românii și încotro se duc prețurile
08:07 - Atenționare meteo de ceață densă. ANM a emis un Cod Galben pentru 20 de județe
07:46 - Avertizare pentru șoferi. Trafic deviat pe drumul european 87, în apropiere de Babadag
07:25 - Prognoza meteo pentru ziua 17 noiembrie. Săptămâna începe cu vreme schimbătoare
23:55 - Băsescu: Anca Alexandrescu a „mâncat din mâna” lui Năstase, apoi Dragnea, Ponta, Oprescu… Mulți se vor lămuri despre escrocheria suveranistă