Nicușor Dan susține că fosta administrație PSD a înființat 3 companii municipale care trebuiau să se ocupe de același lucru - îngrijirea parcurilor. Nu au făcut nimic, dar au irosit foarte mulți bani: „Vă dau un exemplu...” (VIDEO)

Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, a declarat marți, pentru B1 TV, că după decizia fostei Administrații Firea – PSD de a fi înființate companiile municipale, în București au apărut o companie pe parcuri, una pe arbori și una pe agrement. Acestea, pe lângă vechea ALPAB – Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București. Practic, existau patru structuri care ar fi trebuit să se ocupe de îngrijirea parcurilor din Capitală. Acest lucru nu s-a întâmplat. Cele trei companii municipale, învățate să stea pe bani mulți, vor fi desființate. ALPAB e condusă temporar chiar de Nicușor Dan.

Nicușor Dan, despre companiile municipale care ar fi trebuit să aibă grijă de parcuri

„Problema parcurilor nu părea una așa de grea. Ce poate să fie așa greu să cosești iarba și să mături? Problema aici vine din faptul că a existat filosofia fostei Administrații să nu lucrezi nici cu angajații tăi proprii, nici cu firme din piață, să lucrezi cu așa-numitele companii municipale, pe care noi le desființăm acum. Aceste companii aveau tarife mult peste prețul pieței. Când noi am redus bugetul pentru a intra în niște parametri și să evităm falimentul, evident a existat un conflict între ALPAB, adimistrația noastră de parcuri, și această companie de parcuri, care era obișnuită să lucreze cu exprem de mulți bani.

Înainte de marea idee a fostului primar, noi aveam o administrație de parcuri. După această idee glorioasă din 2017, am avut și administrație de parcuri, și companie de parcuri, și companie de arbori, și de agrement. Patru instituții care gestionau aceeași problemă pe mult, mult mai mulți bani. Când am tăiat o parte din bani, toată lumea a fost nemulțumită. Când am anunțat că această companie va fi desființată, toți oamenii de acolo sau demotivat și au început să lucreze de mântuială. Am crezut prima dată că rezolvăm dacă schimbăm conducerea. Am schimbat, nu s-a rezolvat. Am suplimentat banii din buget și tot nu s-a rezovat și a trebuit să intervin și am preluat temporar conducerea acestei administrații”, a declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

Primarul General a explicat apoi că nu e deloc simplu să desființezi o companie municipală. Acum urmează procedurile juridice pentru desființarea celor trei companii care ar fi trebuit să se ocupe de spațiile verzi din București.

„Grosier, față de tarifele care se practicau în 2017 – 2018, înainte să funcționeze aceste companii, a fost o creștere de 30 – 40% pe parcuri, cimitire și celelalte zone pe care companiile municipale au activat.

Vă dau un exemplu: ca să tunzi iarba pe metrul pătrat pe piața liberă e 20 de bani, la companii e 1 leu, ca să strângi iarba după ce ai tuns-o, pe piata liberă e 20 de bani, pe companiie tot 1 leu.

Prețurile au fost stabilite prin contractul de delegere pe care Consiliul General, în mandatul precedent, l-a votat în urma unui studiu al pieței care n-a fost deloc realist”, a mai declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.