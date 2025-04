Nicușor Dan: Suveranistul Ponta să explice românilor de ce pune Serbia pe primul loc. Îi cer lui Ciolacu publicarea tuturor documentelor care stau la baza deciziilor luate de Ponta la inundațiile din 2014

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei și candidat independent la alegerile prezidențiale, i-a cerut premierului Marcel Ciolacu, liderul PSD, să publice toate documentele care au stat la baza deciziilor luate de Victor Ponta, contracandidatul său, la momentul inundațiilor din 2014.

Solicitarea a fost înaintată în contextul în care Victor Ponta a dezvăluit că a primit cetățenia sârbă drept recunoștință pentru că în 2014, când era premier al României și Serbia a fost lovită de inundații puternice, el a preferat să fie inundate sate românești de pe clisura Dunării, pentru a proteja Belgradul.

Nicușor Dan, reacție la dezvăluirile lui Ponta

„‼️ Victor Ponta a povestit cum, în 2014, când era prim-ministru, a ales să fie inundate sate românești pentru a nu se revărsa Dunărea în Belgrad. Este halucinant, mai ales raportându-ne la campania sa așa-zis ”suveranistă” sub sloganul ”România pe primul loc!”.

‼️ Pentru această ”ispravă” domnul Ponta ne spune că a primit cetățenia sârbă, în același timp cu actorul pro-rus Steven Seagal, la care încă nu a renunțat. Și a primit această cetățenie pentru că a ales să producă pagube în România ca să salveze Serbia.

⁉️ Suveranistul Victor Ponta să explice românilor de ce pune Serbia pe primul loc când alege unde să producă pagube Dunărea, când alege cetățenia și când alege unde să-și ascundă prietenii fugari urmăriți de justiția din România.

⁉️ De asemenea, îi cer lui Marcel Ciolacu publicarea și desecretizarea tuturor documentelor care stau la baza deciziilor luate de prim-ministrul Victor Ponta în momentul inundațiilor din 2014. Românii au dreptul să cunoască, transparent, pe ce s-a bazat hotărârea lui Victor Ponta de a inunda satele românești de pe malul Dunării”, a scris Nicușor Dan,

El a completat apoi că Steven Seagal este emisar special al Ministerului rus de Externe.

Cum a salvat Ponta Belgradul: „Se inunda partea românească. Și s-a inundat”

În podcastul „Hai, live! cu Turcescu și Andronic”, Victor Ponta a povestit cum s-a ales cu cetățenia sârbă:

V.P: Mi-au dat-o pentru că i-am ajutat cu o chestie extraordinară, pe care o să o scriu în cartea mea de memorii. În timpul inundațiilor (2014 n.r.), am dat eu ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier și-n felul ăsta nu s-a inundat Belgradul. S-a inundat doar o suburbie, dar dacă nu deschideam Porțile de Fier, se inunda Belgradul.

R. T: Păi și ai noștri de ce nu voiau să deschidă?

V. P: Pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa. Au fost sate, în aval…

Scriitorul Mircea Dinescu, afectat de inundațiile din 2014, a declarat pentru B1 TV că-l : „Eu n-am știut că ”dobitocul” a dat drumul la apă. (…) A salvat niște sate sârbești probabil, dar cu ce preț? Cu prețul distrugerii vieților unor oameni. Atunci au fost inundate câteva sate în Oltenia, inclusiv portul Cetate. Eu azi am aflat că el e autorul criminal al acelei prostii românești. Atunci a crescut apa cu 5 metri într-o zi! Și eu am venit două săptămâni cu barca acasă la mine. (…) O să-l dau în judecată pentru daunele pe care mi le-a provocat”.