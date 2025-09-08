B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
08 sept. 2025, 08:54
Nicușor Dan a anunțat că va primi la Cotroceni o delegație a profesorilor protestatari / Președintele și-a dus fetița la școală
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială / YouTube

Președintele Nicuşor Dan a anunţat, luni dimineaţa, că se va întâlni cu sindicalişti din Educaţie la Palatul Cotroceni, de la ora 13:30.

Cuprins

  • Ce a spus Nicușor Dan despre discuțiile cu sindicatele din Educație
  • De ce sunt supărați sindicaliștii din Educație

Ce a spus Nicușor Dan despre discuțiile cu sindicatele din Educație

Preşedintele a făcut declaraţiile la şcoala gimnazială unde fetiţa sa începe azi clasa a treia.

„O să discutăm toate nemulţumirile”, le-a spus Nicuşor Dan reporterilor.

Acesta a mai afirmat că va primi la Cotroceni o delegație a profesorilor, când aceștia vor ajunge în marș la Cotroceni.

Președintele nu va participa la nicio festivitate de deschidere de an școlar și nici nu va ține un discurs cu această ocazie: „Sunt revendicări ale profesorilor, nu am vrut să sfidez”.

Dan a mai susținut că dacă există soluții pentru a îmbunătăți situația profesorilor, ele vor fi aplicate.

De ce sunt supărați sindicaliștii din Educație

Protestul convocat de sindicatele din Educație începe la ora 10.00 în fața Guvernului și se termină la ora 16.00, la Cotroceni. Sindicaliștii estimează că vor participa 30.000 de profesori. Multe cadre didactice au anunțat, însă, că nu vor lua parte la niciun fel de mișcare de protest și vor ajunge la clase.

„Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în desfăşurarea actului educaţional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca şi, implicit, educaţia pe care o oferim. (…)

Creşterea normei didactice, comasarea unităţilor de învăţământ, mărirea efectivelor de elevi la clasă şi, nu în ultimul rând, creşterea obligaţiei de catedră pentru directori şi inspectori – toate acestea sunt poveri pe care le ducem împreună, chiar dacă din perspective diferite”, au transmis sindicaliștii, într-un comunicat.

De cealaltă parte, ministrul Educației a atras atenția că „școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții”.

„Dincolo de diverse nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora. Nemulțumirile față de măsurile fiscal-bugetare există, le știu, le văd si le înțeleg – am respectat și protestele inițiate de sindicate -, dar cred că acestea trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educație, ci, așa cum am spus, pentru a construi măsuri/reforme care să ne dezvolte și să ne aducă tuturor un sistem de educație de calitate și bunăstare”, a afirmat ministrul Daniel David.

