Nicușor Dan: Vom închiria Arena Națională pentru mari evenimente, în special culturale. Un organizator internațional ne-a spus deschis că turneele marilor artiști au ocolit Bucureștiul din cauza vechii administrații (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, spune că a discutat recent cu un mare organizator internațional de evenimente care i-a spus deschis că toate turneele europene ale marilor artiști au ocolit Bucureștiul, preferând să meargă în orașe ca Budapesta, Sofia și Belgrad, pentru că știau despre Capitala României că „nu are o administrație transparentă”, situație care între timp s-a schimbat.

Ce a spus Nicușor Dan despre organizarea de evenimente pe Arena Națională

Primarul general al Capitalei a explicat că organizarea EURO 2020 „a pus Bucureștiul pe harta globală”.

„Organizarea EURO 2020 de către Bucureşti a fost un mare succes, care a pus Bucureştiul pe harta globală. Acest succes a fost însă şi o mare provocare, pentru că am avut câteva luni din primăvară să facem tot ce nu s-a făcut şi tot ce nu s-a întreţinut la Arena Naţională timp de 10 ani, pentru că nu au existat contracte de mentenanţă pe foarte multe componente”, a punctat edilul.

Nicușor Dan a amintit că, în octombrie, Arena Națională va găzdui cel mai mare eveniment internațional de sporturi electronice.

„Pe Arena Naţională o să organizăm, în luna octombrie, cel mai mare eveniment internaţional de sporturi electronice, eveniment care va fi urmărit de 100 de milioane de oameni, eveniment care are premii 40 de milioane de dolari, comparabile cu premiile care sunt la Wimbledon sau la American Open, din nou un eveniment care pune Bucureştiul pe hartă”, spune Nicușor Dan.

El a comparat și încasările înregistrate de administrația Firea și de administrația sa prin închirierea Arenei Naționale.

„În cele 10 luni de mandat, am încasat prin închirierea Arenei Naţionale 5,6 milioane de lei, fără EURO 2020. Dacă punem şi EURO 2020, sunt 12 milioane de lei. Prin comparaţie, administraţia Firea a avut o medie de două milioane de lei pe an”, a mai afirmat Nicușor Dan.

Bucureștiul are astăzi o administrație transparentă, a subliniat Nicușor Dan.

„Vom închiria Arena Naţională pentru mari evenimente, în special evenimente culturale. Am avut recent o discuţie cu un mare organizatori internaţional de evenimente care ne-a spus deschis: toate turneele europene ale marilor artişti au ocolit Bucureştiul, adică s-au dus la Budapesta, s-au dus la Belgrad, s-au dus la Sofia, dar nu şi la Bucureşti, pentru că se ştie în piaţă că Bucureştiul nu are o administraţie transparentă. Şi noi am transmis mesajul: din acest moment, Bucureştiul are o administraţie transparentă şi vă aşteptăm să veniţi aici şi o să vedeţi evenimente pe Arena Naţională începând cu această toamnă”, a declarat primarul general.