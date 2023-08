Noi declarații provocatoare ale unui oficial ungar venit în vizită în România: „Fără Cluj nu există naţiune maghiară. Dezvoltarea oraşului Cluj-Napoca se datorează unităţii maghiarilor”

Noi declarații provocatoare ale unui oficial de la Budapesta, venit în vizită în România. Árpád János Potápi, secretar de stat responsabil pentru politici naţionale în cadrul Cancelariei premierului Viktor Orban, a susținut că fără Cluj nu există naţiune maghiară, iar dezvoltarea oraşului Cluj-Napoca se datorează unităţii maghiarilor.

Politician de la Budapesta: Fără Cluj nu există naţiune maghiară

Árpád János Potápi a participat la inaugurarea Casei Herepei, casa parohială veche situată lângă Biserica Reformată din strada Kogălniceanu, renovată cu sprijinul Guvernului ungar, informează , care citează .

Politicianul a susținut că fără Cluj nu există istorie maghiară, nu există naţiune maghiară, iar dezvoltarea oraşului se datorează unităţii maghiarilor: „Dacă se realizează unitatea şi solidaritatea, suntem capabili de miracole”.

Acesta a mai afirmat că numeroasele investiții din Cluj-Napoca din ultimii zeci de ani „nu s-au făcut de la sine”: „Pentru această evoluţie a fost nevoie ca şi noi, maghiarii, să ne unim, să întărim sentimentul şi experienţa apartenenţei naţionale”.

Totodată, Árpád János Potápi a afirmat că numele oraşului Cluj-Napoca nu se poate separa de personalităţile istorice maghiare şi de maghiari, dar „prin aceasta nu afirmăm că doar maghiarilor le aparţine oraşul”.

Viktor Orban, declarații revizioniste în România

Amintim că premierul ungar Viktor Orban a declanșat și anul acesta un scandal cu la Școala de Vară a maghiarilor de la Băile Tușnad.

„Anul acesta, MAE din România, din câte am înțeles, ne-a venit în ajutor și mi-a zis despre ce am voie să vorbesc, ce nu am voie și ce trebuie să evit. (…) Atragem atenția că din 1 iunie 2024 Consiliul UE va avea președinție maghiară și scopul nostru prioritar e să obținem statutul de Schengen pentru România”, a declarat premierul ungar, precizând și că ei n-au spus că Ardealul și Ținutul Secuiesc sunt teritorii românești.

Viktor Orban l-a ironizat apoi pe premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, spunând: „România are un premier nou, la mulți ani, să fie sănătos, e al 20-lea premier român de când sunt prim-ministru. Poate la a 20-a încercare ne iese”. Numai că apoi i-ar fi trimis o scrisoare de mulțumire lui Ciolacu pentru întrevederile recente pe care le-au avut la Bucureşti şi pentru că s-a asigurat că Școala de Vară a maghiarilor de la Băile Tușnad se va desfășura fără incidente.

Liderii coaliției de guvernare PSD – PNL apoi pentru lipsa de reacție la