Acasa » Politică » Noi dezvăluiri despre „afacerile” lui George Simion. Cum se aduceau bani cu sacoșa membrii AUR din teritoriu

Noi dezvăluiri despre „afacerile” lui George Simion. Cum se aduceau bani cu sacoșa membrii AUR din teritoriu

Adrian A
04 dec. 2025, 13:15
Noi dezvăluiri despre afacerile lui George Simion. Cum se aduceau bani cu sacoșa membrii AUR din teritoriu
George Simion, liderul AUR. Sursa foto: partidulaur.ro
Cuprins
  1. Cum se aduceau bani cu sacoșa de la membrii AUR din teritoriu
  2. Cât plăteau membrii AUR pe materialele promoționale
  3. Cine strângea banii din teritoriu

Foști membri ai AUR susțin că erau obligați de conducerea centrală a partidului să cumpere materiale promoționale, deși erau plătite și decontate din subvenția de la bugetul de stat. Iar banii erau adunați cu sacoșa de la membrii AUR din teritoriu și duși la centru.

Cum se aduceau bani cu sacoșa de la membrii AUR din teritoriu

Potrivit jurnaliștilor de la Newsweek România, materiale promoționale erau trecute prin mai multe companii și ONG-uri deținute de membri din conducerea AUR pentru a li se mări artificial prețul. Ulterior erau decontate, adică plătite din subvenția AUR, de la bugetul de stat. În final, erau vândute, din nou, către membrii de partid din teritoriu.

„Din banii noștri, ai membrilor de partid, am plătit toate cheltuielile partidului inclusiv materialele promoționale, fie că erau bannere, șepci, fulare etc., pe toate le-am plătit noi. O șapcă inscripționată cu AUR costa 23 de lei, o geacă 250 de lei.

Culmea este că toate aceste materiale promoționale erau deja plătite din subvenția AUR de la bugetul de stat. Noi le dădeam mai departe la oameni, noi strângeam banii și-l chemam pe Make (Jereb Mihai) să vină să ia banii.

Noi i-am făcut chitanțe de mână, că nu puteai să-i dai banii așa, pur și simplu. Altădată, în locul lui Make, venea alt șofer de la sediul central trimis de Titus Păunescu, secretarul general al AUR. Cred că la noi, într-un județ mic ca Giurgiu, am plătit 1 milion de euro, în patru ani, doar pe materiale promoționale. Dar asta era o situație generalizată la nivel de țară.”, afirmă Doru Piroi, ales consilier județean pe listele AUR, dar dat afară din partid.

Cât plăteau membrii AUR pe materialele promoționale

Conform unor documente intrare în posesia Newsweek România, partidul lui Simion vindea ca la tarabă și cu profit consistent orice material promotional către membrii din teritoriu.

O căciulă costa 25 de lei, o vestă groasă – 100 de lei, o geacă – 200 de lei, un banner – 50 de lei, o eșarfă – 25 de lei. Prețurile sunt similare cu orice alte produse pe care românii le găsesc la magazinele de firmă din marile centre comerciale.

Cine strângea banii din teritoriu

Iar banii erau strânși de omul de încredere al lui George Simion. Este vorba despre Florin Mihai Jereb. Make, așa cum este el cunoscut în cercurile apropiate, căra sacoșele cu bani pentru materialele promoționale: șepci, fulare, geci, hanorace, steaguri, pe care AUR le-a vândut membrilor săi din teritoriu în campaniile electorale de anul trecut. Dar și pentru alte evenimente ale AUR, cum ar fi caravanele medicale organizate de partid în anii trecuți.

Și așa se strângeau mii de lei pe lună de la fiecare filială, după cum reiese din investigația jurnaliștilor de la Newsweek România.

