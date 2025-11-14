B1 Inregistrari!
Noul proiect pe pensiile magistraților, depus săptămâna viitoare. Bolojan aruncă responsabilitatea în curtea CSM (VIDEO)

Adrian A
14 nov. 2025, 13:36
Noul proiect pe pensiile magistraților, depus săptămâna viitoare. Bolojan aruncă responsabilitatea în curtea CSM (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan spune că noul proiect pe pensiile magistraților va fi depus la începutul săptămânii viitoare. Și, de data asta, așteaptă răspunsul CSM.

Ce face CSM cu proiectul pe pensiile magistraților

Ilie Bolojan susține că proiectul privind pensiile magistraților va fi publicat la începutul săptămânii viitoare, iar coaliția trebuie să ia o decizie privind principalele prevederi ale acestuia până marți. Dar nu renunță să spună că proiectul inițial era bun.

„Ceea ce s-a întâmplat în zona pensiilor pentru magistrați nu depinde exclusiv de Guvern. Dacă depindea, am fi închis de mult jalonul ca pensiile să fie aduse la maximum 70% din venit și perioada de tranziție de 10 ani. Ceea ce am propus consider că a fost un proiect just, corect, respectuos față de magistrați.

Săptămâna viitoare vom repune proiectul, în prima parte a săptămânii o să facem acest lucru, ca să existe o perioadă rezonabilă de timp astfel încât CSM să ne poată da un aviz în forma în care vor considera de cuviință.” , a declarat șeful Guvernului

Bolojan aruncă responsabilitatea în curtea CSM

După ce Sorin Grindeanu i-a scos ochii lui Ilie Bolojan că din cauza lui se pierd 230 de milioane de euro din fonduri europene, acum premierul aruncă mingea la CSM. Să de dovadă de bună cuviință, spune șeful Guvernului.

„La începutul săptămânii viitoare vom tranșa toate detaliile acestui proiect și după ce va fi o decizie a coaliției îl vom anunța. Trebuie să închidem acest lucru din punctul meu de vedere până marți. Și buna cuviință și colaborarea loială se va vedea și din termenul în care se va da un răspuns la cererea de aviz pe proiect, astfel încât să îndeplinim condițiile ca în termenul cel mai scurt să repunem proiectul, pentru ca el să devină lege”, a precizat Ilie Bolojan la Europa Liberă.

Deocamdată nu există niciun acord pe pensiile magistraților

Însă, tot premierul Ilie Bolojan a recunoscut că nu există nicio înțelegere pe pensiile magistraților.

„Fiecare ne-am spus punctele de vedere, dar nu am ajuns la o soluţie care să fie agreată de ambele părţi. Şi nici nu ne-am apropiat de o variantă care să pară că duce la o formulă în care să ajungem la un numitor comun.”, a afirmat șeful Guvernului, după discuțiile avute la Cotroceni cu reprezentanții magistraților și cu liderii celorlalte partide din Coaliție.

