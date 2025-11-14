B1 Inregistrari!
Bolojan confirmă eșecul negocierilor pe tema pensiilor speciale. Concluziile premierului după medierea de la Cotroceni

Bolojan confirmă eșecul negocierilor pe tema pensiilor speciale. Concluziile premierului după medierea de la Cotroceni

14 nov. 2025, 08:28
Bolojan confirmă eșecul negocierilor pe tema pensiilor speciale. Concluziile premierului după medierea de la Cotroceni
Cuprins
  1. Bolojan confirmă eșecul în negocierile cu magistrații
  2. Premierul insistă pe reducerea pensiilor magistraților
  3. Ilie Bolojan, îngrijorat de ieșirea la pensie a decrețeilor

Ilie Bolojan a confirmat că negocierile de la Cotroceni, cu reprezentanții magistraților, pe tema pensiilor speciale au eșuat. Cele două părți și-au prezentat punctele de vedere, dar nu au găsit o cale de înțelegere.

Bolojan confirmă eșecul în negocierile cu magistrații

Premierul a confirmat că nu a reușit să ajungă la un acord cu magistrații pe tema pensiilor speciale. Discuțiile au avut loc miercuri, la Palatul Cotroceni. Ilie Bolojan a declarat că cele două părți nu au ajuns nici măcar la o variantă de lucru care să dea impresia că va duce la o formulă agreată.
În opinia sa, nu este normal ca populația să beneficieze de o pensie medie de 500 – 600 de euro, iar magistrații să primească de 10 ori mai mult.

„Fiecare ne-am spus punctele de vedere, dar nu am ajuns la o soluţie care să fie agreată de ambele părţi. Şi nici nu ne-am apropiat de o variantă care să pară că duce la o formulă în care să ajungem la un numitor comun”, a afirmat Ilie Bolojan la Euronews.

Premierul a refuzat să dea detalii despre cererile magistraților, formulate la Cotroceni. El a motivat că s-a convenit să nu se facă declarații publice care să ducă la escaladarea tensiunilor dintre politicieni și magistrați.

„Eu, în afară de a descrie lucrurile sistemice cât mai corect posibil, nu doresc să intru într-o zonă de escaladare. Un lucru, însă, legat de valoarea pensiilor este cât se poate de cert. Vă rog să vă gândiţi că o pensie cu care astăzi se iese în magistratură medie este aproape 5.000 de euro. Gândiţi-vă că o pensie medie în România este 550-600 de euro astăzi”, a mai spus premierul.

Premierul insistă pe reducerea pensiilor magistraților

Ilie Bolojan susține că diferența dintre pensiile medii și cele speciale, din magistratură sunt foarte mari. Drept urmare, este nevoie ca aceste discrepanțe să fie corectate.

„Adică este o diferenţă foarte mare între pensia medie şi pensia din magistratură. Şi atunci aceste lucruri, când ne place, când nu ne place, trebuie să fie corectate. V-am spus că e o problemă de a avea un sistem echitabil cât de cât, dar să ai şi un sistem care poate să stea în picioare în anii următori”, a explicat premierul.

Premierul a precizat că, dacă s-ar aplica varianta pe care el a propus-o în coaliţie, atunci pensia magistraţilor ar fi de 3.200 de euro.

„3.200 euro, vă rog să mă iertaţi, net pe lună, putem discuta dacă este o pensie potrivită pentru viziunea unui magistrat. Gândiţi-vă că este o pensie pe care foarte puţini români o încasează după o viaţă de muncă de 40 de ani, de 35 de ani şi aşa mai departe. La ceea ce este astăzi în România, este o pensie în care ai oricum o bătrâneţe decentă. Ca să nu spun mai mult de atât”, a spus Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan, îngrijorat de ieșirea la pensie a decrețeilor

Totodată, șeful guvernului și-a exprimat îngrijorarea pentru momentul în care vor ieși la pensie „decrețeii”. Este vorba despre persoanele născute în între 1968 și 1970. El a apreciat că este vorba despre 500.000 de oameni. Pe de altă parte, numărul celor care vin din spate și vor contribui la aigurările sociale este mult mai mic.

„Este şi generaţia mea, vom fi aproape 500.000 de oameni care vom ieşi la pensie, dacă ne ţine Dumnezeu sănătoşi până atunci. Cei care vin în spate sunt mult mai puţini, 200.000, 300.000 de oameni. Peste 15-20 de ani de zile vor intra 150.000 de oameri de la 18 ani în zona de populaţie activă. Dacă nu luăm măsuri care să corecteze aceste lucruri cât mai repede posibil, practic, amanetăm viitorul României pentru anii următori. Ce plătim astăzi sunt efectele unor decizii greşite care s-au luat în anii trecuţi”, a declarat Bolojan.

