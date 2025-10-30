B1 Inregistrari!
Ce salariu va avea Oana Gheorghiu, ca vicepremier al României, și cât câștiga înainte? Diferența e uriașă

Ce salariu va avea Oana Gheorghiu, ca vicepremier al României, și cât câștiga înainte? Diferența e uriașă

Ana Maria
30 oct. 2025, 19:50
Ce salariu va avea Oana Gheorghiu, ca vicepremier al României, și cât câștiga înainte? Diferența e uriașă
Sursa foto: Facebook / Oana Gheorghiu
Cuprins
  1. Ce mesaj i-a transmis premierul, Oanei Gheorghiu, după ce a preluat funcția de vicepremier
  2. Ce responsabilități va avea Oana Gheorghiu în Guvern
  3. De ce nu a fost de acord PSD ca Oana Gheorghiu să fie numită vicepremier

Oana Gheorghiu pierde aproape 10.000 de lei la salariu, după ce a preluat funcția de vicepremier în Guvernul României. În 2024, ea a câștigat, ca vicepreședinte al Asociației Dăruiește Viață, peste 264.000 lei net pe an, echivalentul unui salariu lunar de 22.000 lei.

Din 2025, indemnizația pentru viceprim-ministru este de 24.610 lei brut pe lună, ceea ce corespunde unui salariu net de aproximativ 14.400 lei lunar, potrivit Știripesurse.

Ce mesaj i-a transmis premierul, Oanei Gheorghiu, după ce a preluat funcția de vicepremier

La începutul ședinței de guvern, premierul Ilie Bolojan i-a urat bun-venit Oanei Gheorghiu și i-a mulțumit pentru că a acceptat să facă parte din echipa guvernamentală.

„Vreau să îi spun un bun-venit Oanei Gheorghiu și să-i mulțumesc pentru că a acceptat să facă parte din echipa guvernamentală. Sper ca experiența pe care a acumulat-o în ultimii ani și încrederea pe care a dovedit-o, pentru că nimeni nu donează milioane de euro pentru un proiect în care nu crede, să se transfere și în plan guvernamental”, a spus premierul.

Ce responsabilități va avea Oana Gheorghiu în Guvern

Premierul a subliniat că vicepremierul Oana Gheorghiu va avea un rol central în coordonarea reformelor din administrația publică, cu accent pe:

  • Digitalizare;

  • Simplificarea procedurilor;

  • Debirocratizare.

„Sper ca aportul dânsei să se vadă în rezultatele echipei noastre”, a adăugat Ilie Bolojan, arătând că experiența Oanei Gheorghiu în gestionarea proiectelor complexe va fi un atu pentru implementarea reformelor.

De ce nu a fost de acord PSD ca Oana Gheorghiu să fie numită vicepremier

Sorin Grindeanu a anunțat în urmă cu două zile, că PSD nu e de acord cu numirea Oanei Gheorghiu în funcția de premier. Cu toate acestea, ea a depus, joi, jurământul.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!

Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României!

Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii!

De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent.

Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român.

Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect.

PSD trebuie consultat în astfel de decizii!”, este mesajul scris de Grindeanu, pe pagian sa de Facebook.

