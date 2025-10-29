Președintele Nicușor Dan a semnat, miercuri, decretul de numire a Oanei Gheorghiu, cofondatoare a asociației „Dăruiește Viață”, în funcția de vicepremier al României. Prim-ministrul Ilie Bolojan (PNL) a anunțat, în programul său de joi, că va participa la ceremonia de învestire de la Cotroceni. Evenimentul va avea loc de la ora 10.00.

Ce a anunțat Administrația Prezidențială despre numirea Oanei Gheorghiu

a transmis că președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire în funcția de vicepremier a Oanei Gheorghiu.

„Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial și va fi publicat joi, 30 octombrie. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni”, se mai arată în comunicat.

Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice (ASE) din București, promoția 1994, cu specializare în management economic. Ea este cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, alături de Carmen Uscatu. Gheorghiu a coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro prin donații și sponsorizări private. Cea mai importantă realizare este Spitalul pentru tratarea copiilor bolnavi de cancer, construit de la zero la „Marie Curie”.

De ce a contestat Sorin Grindeanu numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier

Marți seară, Sorin Grindeanu, a anunțat că PSD această propunere și a cerut retragerea ei. Grindeanu a spus că declarații mai vechi ale Oanei Gheorghiu periclitează parteneriatul nostru strategic cu SUA.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!

Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României!

Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii!

De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent.

Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent pe doamna

Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român.

Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect.

PSD trebuie consultat în astfel de decizii!”, a transmis Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

De declarații ale Oanei Gheorghiu au fost contestate de Sorin Grindeanu

Președintele PSD a făcut referire la o postare din februarie a Oanei Gheorghiu. Ea criticase atunci modul în care Volodimir Zelenski de Donald Trump și apropiații săi, în Biroul Oval.

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare.

Este incredibil prin ce trece , este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om”, scrisese la vremea respectivă ONG-ista, pe Facebook.

Cum s-a apărat Oana Gheorghiu în fața acuzațiilor

Miercuri dimineață, Oana Gheorghiu pe aceeași rețea de socializare.

„Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României.

Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare.

Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment.

Desigur, privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică.

Dincolo de emoțiile de moment, rămân respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică, deci, implicit, și a României, precum și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA.

Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump”, a explicat ONG-ista.

Premierul Bolojan nu a comentat declarațiile lui Grindeanu.

De ce a fost premieră Oana Gheorghiu de Ambasada SUA

În 2019, Ambasada SUA la București a premiat-o pe Oana Gheorghiu în cadrul evenimentului „Femei curajoase din întreaga lume”. Ea a primit premiul alături de colega sa, Carmen Uscatu.

„Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu au dat dovadă de un curaj, un devotament şi o perseverenţă extraordinare în eforturile neînfricate de a oferi speranţă copiilor care înfruntă cancerul şi familiilor lor. Prin Asociația Dăruiește Viața, Carmen şi Oana au reuşit un lucru aproape imposibil: au strâns donaţii de peste 26.000.000 de euro de la peste 1.800 de companii şi 260.000 de donatori individuali pentru a realiza planurile pentru şi a construi un spital de oncologie pediatrică, primul spital nou din România în peste trei decenii”, argumenta la vremea respectivă reprezentanța diplomatică a SUA.