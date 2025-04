„Omul minte la modul patologic”. Schimb dur de replici între Crin Antonescu și Nicușor Dan

Crin Antonescu și Nicușor Dan s-au contrat și la dezbaterea prezidențială organizată de pe tema hectarelor de teren pe care Antonescu le-ar fi dat, când era ministru al Sportului, unor rechini imobiliari. Acuzația a fost din nou formulată de Dan și respinsă de Antonescu. Acesta din urmă a negat și faptul că „a interacționat cu doi șefi de servicii”.

Răspunsul lui Antonescu la întrebarea lui Dan

În cadrul dezbaterii, candidații la prezidențiale și-au putut adresa întrebări unul altuia. Întrebarea lui Nicușor Dan pentru Crin Antonescu a fost următoarea: „A interacționat cu doi șefi de servicii, domnii Măgureanu și Hellvig. Care e implicarea lor în politică față de domnia sa și în general?”.

Răspunsul lui Crin Antonescu: „Îmi pare rău că mințiți ca aseară. Pe dl Virgil Măgureanu nu-l cunosc, suntem din epoci politice diferite. Am cumpărat un apartament care se afla în construcție de către o companie de la care am aflat că ar fi fost proprietar dl Măgureanu. Nu am luat sub prețul pieței, am documente. Dl Hellvig, fiți atent cu cuvintele, nu e partenerul meu, ci a fost un coleg de partid cu care am lucrat foarte mult, de care m-am despărțit în 2014. A fost numit șef la SRI în 2015, de Klaus Iohannis. Vorbiți de viitorul României, nu de trecutul unor securiști care nu mă privesc. Nu e cazul lui Hellvig”.

Nicușor Dan a replicat ironic la explicațiile lui Antonescu: „Ce coincidență, câtă lume din sala asta a cumpărat un apartament de la șeful SRI?”

Antonescu, despre Dan: Omul minte patologic

Dan a reluat apoi că Antonescu a transferat 34 de hectare din domeniul public – între care 7 hectare din parcul Herăstrău și 9 hectare din baza sportivă Pantelimon – unor dezvoltatori imobiliari, când era ministrul al Sporturilor.

În replică, Antonescu l-a acuzat pe Dan că e un mincinos patologic: „Suntem aici să discutăm despre România, securitate, politică externă. Omul minte la modul patologic, nu are niciun act, i-am cerut acte și nu mi-a dat”.

În schimb, Nicușor Dan a afirmat că i-a dat documentele lui Crin Antonescu.