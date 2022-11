Opozantul lui Putin, Alexei Navalny, hărțuit și ținut în izolare penitenciară pe durată nedeterminată. Dezvăluiri despre torționarii săi din închisoare

Opozantul regimului de la Kremlin, (46 ani), că a fost plasat în izolare pentru a șaptea oară în doar câteva luni, potrivit .

Critic deschis al politicilor lui Vladimir Putin, Navalny ispășește o pedeapsă de nouă ani de închisoare sub acuzația de fraudă, încălcarea eliberării condiționate și sfidarea instanței; a fost arestat în ianuarie 2021, la întoarcerea din Germania, unde se recuperase după o tentativă de otrăvire care aproape l-a ucis și despre care se credea că a fost ordonată de Kremlin.

Conform informațiilor transmise din detenție, acesta fusese eliberat de doar câteva zile din ultima sa perioadă de izolare iar administrația penitenciarului a ordonat întoarcerea acestuia în același mod brutal de executare a pedepsei privative de libertate.

Pe contul său de Twitter, care este administrat de apropiați, Alexei Navalny a transmis că a fost plasat iar într-o celulă de izolare pe motiv că ar fi „măturat prost curtea de exerciții și pentru că l-ar fi insultat pe investigatorul criminalist, locotenentul Neimovich, numindu-l „locotenent Neimovici” în loc să i se adreseze cu primul nume patronimic”.

2/2 They’re putting me back in the punishment cell for 11 more days for „sweeping the exercise yard poorly and insulting Сriminal Investigator Lieutenant Neimovich by calling him „Lieutenant Neimovich” instead of addressing him by his first name and patronymic”

— Alexey Navalny (@navalny)