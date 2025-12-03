Avertismentul lui George Simion ridică semne de întrebare. Președintele AUR a anunțat că vineri, 5 decembrie, va fi depusă moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan și că săptămâna viitoare va fi la vot.

“Vineri depunem moțiune de cenzură. A fost semnată. Săptămâna viitoare va fi la vot. Sorin Grindeanu a spus că nu va susține moțiunea”, a spus Simion la Realitatea Plus.

Avertismentul lui George Simion. Ce îi îndeamnă pe români

Liderul AUR a transmis un avertisment, spunând că până acum a îndemnat oamenii să iasă în stradă „în liniște”, însă, spune el, se pare că „nu a mers cu liniștea„.

“Am scos oameni în stradă și o să mai scoatem. E nevoie de . Șansa că această moțiune să treacă este că oamenii din București să nu mai voteze cu oamenii puterii. Am îndemnat oamenii să iasă în stradă în liniște. Vedem că nu a mers cu liniștea.”, a mai menționat Simion.

Câte semnături are moțiunea și cine o susține

Potrivit senatorului Ninel Peia, moțiunea poartă titlul „România nu este de vânzare – Un Guvern fără USR”.

Ninel Peia afirmă că inițiativa a adunat deja 119 semnături, un număr semnificativ pentru o acțiune parlamentară de acest tip. Moțiunea urmează să fie depusă oficial vineri, la ora 12:00.

Deputatul Victor Ponta a confirmat, printr-o postare pe Facebook, că a semnat deja documentul.

„Am semnat ieri, la , cu toată convingerea, Moţiunea parlamentarilor neafiliaţi intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”! Este vorba despre o iniţiativă a peste 22 de parlamentari care înţeleg pericolul la adresa României reprezentat de acapararea Statului (Externe, Apărare, Economie, Mediu, Radioul Public, companiile la care Statul este acţionar) de către gruparea numită USR – o grupare controlată şi dirijată de forţe externe şi care acţionează împotriva interesului naţional”, a scris Ponta pe Facebook.

Ce urmează în Parlament după depunerea moțiunii

După depunerea oficială, moțiunea va fi prezentată în plen, urmând ca votul final să fie programat conform calendarului stabilit de Birourile Permanente. Dacă nu obține majoritatea necesară, Guvernul rămâne în funcție.