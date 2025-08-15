Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește taxe locale mai mari pentru români, sancțiuni pentru cei care nu le plătesc, dar și concedieri colective în . În opinia premierului este vorba despre o „reformă” menită să aducă mai mulți bani la bugetele locale.

Prmăria unei comune cu mai puțin de 3.500 de locuitori din județul Argeș a cheltuit în doar câteva luni 30.000 de euro pentru profesională ale angajaților, în stațiuni de pe Litoral. Este o practică ce datează de mulți ani, prin care primarii le oferă angajaților vacanțe plătite de la bugetul local, sub pretextul formării profesionale.

Aproape că nu există comună sau oraș în România care să nu-și trimită, vara sau iarna, funcționarii să se școlarizeze în diferite stațiuni, la mare sau la munte. De-a lungul timpului au apărut mai multe firme specializate în astfel de aranjamente. Parte dintre acestea au în spate chiar primari influenți sau șefi ai unor asociații ale aleșilor locali. Așa se explică cum reușesc să obțină contracte de la un număr foarte mare de primării.

Într-o astfel de situație se află primăria din Dârmănești, județul Argeș. Aproape toți angajații au petrecut, în această vară, un sejur la mare, la „cursuri de formare profesională”, după cum relatează . Cel mai ieftin pachet a fost de 5.000 de lei pentru un angajat. Însă, pentru că există și o ierarhie a angajaților, alte pachete au costat cam 2.000 euro (aproxmativ 10.000 de lei).

Cum sunt achiziționate serviciile

Potrivit datelor din SEAP, portalul de achiziții publice, primăria Dârmănești a achiziționat, prin încredințare directă, „servicii de formare profesională” și „cazare” în valoare de 127.040 de lei, la care se adaugă TVA, de la o singură firmă, Expert Diplomatic Tour SRL. Angajații primăriei Dărmănești au beneficiat de servicii de cazare, pe lângă cursuri, la hoteluri de 3 și 4 stele în stațiunile Mamaia, Jupiter și Venus.

Întrebat dacă aceste cheltuieli sunt justificate, primarul comunei Emilian Ciolan a declarat că sunt banii săi (probabil ai primăriei pe care o conduce) și că aceste sejuriri de pregătire sunt justificate de salariile mici pe care le au angajașii săi.

„Este o sumă normală, sunt banii mei, nu îi iau de la nimeni. Merită, că salariile sunt mici. Am angajați și pe 2.700 de lei salariu. Nu îmi dă voie legea să le măresc salariile, merită și angajații”, a fost răspunsul primarului Emilian Ciolan pentru Digi24.

Ce se știe despre firma câștigătoare

Firma care a câștigat aceste contracte, la Primăria Dărmănești, Expert Diplomatic Tour SRL este reprezentată de o anume Oana Cristina Angelescu. Aceasta a refuzat să comenteze pe acest subiect, la solicitarea jurnaliștilor.

Potrivit datelor din SEAP, firma a câștigat în total un număr de 1.250 de contracte, toate prin încredințare directă, pentru formare profesională. Doar în acest an, firma cu pricina a câștigat un număr de 86 de contracte, prin încredințare directă, cu diferite primării, pentru cursuri de formare profesională și cazare.

Oana Cristina Angelescu mai deține o firmă cu același profil, Expert Diplomatic Consulting SRL. Anul trecut, această firmă a obținut, tot prin încredințare directă, 12 contracte de formare profesională și cazare, de la diferite autorități locale.

Care este situația din administrația publică locală

În vreme ce românii sunt taxați peste măsură, primarii continuă să risipească bugetele locale pe tot felul de activități nejustificate. Pe lângă parangheliile organizate cu diferite ocazii, sejururile all-inclusive, sub pretextul cursurilor formare sunt la ordinea zilei. O altă mega-afacere, care s-a dezvoltat după precedenta criză este „externalizarea”.

Externalizarea constă în angajarea unor firme care să presteze diferite servicii pentru primării, în locul funcționarilor concediați. Astfel, firmele de curățenie au luat locul femeilor de serviciu, iar firmele de pază înlocuiesc paznicii și polițiștii locali ce patrulează prin localități. Iar consultanții externi, aici este adevăratul tun, fac achiziții, proiecte pe fonduri europene, verifică documentații tehnice, recepționează lucrări, fac selecție de personal pentru diferite funcții (dintre persoanele indicate în prealabil de primari).

Toate aceste servicii, contractate de primării, costă mult mai mult decât salariile angajaților dați afară. Însă toată lumea este fericită: Ilie Bolojan pentru că a atins ținta de concedieri colective pe care și-a propus-o; primarii și președinții de consilii județene pentru că reușesc să mai direcționeze niște fonduri către firmele clientelare. Singurii nemulțumiți sunt cetățenii care scot mai mulți bani din buzunare ca să susțină risipa de bani publici.

Toate acestea se întâmplă pentru că legislația e privind administrația publică permite autorităților locale să facă ce vor cu propriile bugete, sub pretextul autonomiei. Nu există reguli prin care aleșii locali să fie obigați să cheltuie banii în interesul real al comunităților pe care le conduc. De asemenea, nu există instituții de control (Curtea de Conturi are atribuții foarte limitate) care să verifice oportunitatea și legalitatea cheltuielilor publice. Chiar și atunci când sunt semnalate nereguli, se găsesc soluții pentru ca acestea să nu fie corectate.

Ce lipsește din pachetul doi de austeritate

Declarativ, pachetul 2 de austeritate este menit să reformeze administrația publică locală. În realitate măsurile propuse, ca și primul pachet va pune o presiune și mai mare pe cetățeni, fără să corecteze risipa de bani publici din administrația locală. Pachetul doi este centrat pe trei direcții: creșterea de taxe și impozite locale; sporirea presiunii pe românii care, din diferite motive nu reușesc să se conformeze; concedieri colective și tăieri salariale.

Rezultatul va fi că primarii și președinții de consilii județene vor avea la dispoziție, la bugetul local, sume mai mari, în condițiile în care așa zisa reformă nu prevede și reguli care să eficientizeze cheltuirea acestor sume. Ca și până acum, sub pretextul autonomiei, aceștia vor putea face tot ce-și doresc cu banii strânși de la cetățeni.

Pachetul doi nu conține reglementări care să impună primarilor prioritizarea cheltuielilor în funcție de necesitățile localităților și interesele reale ale locuitorilor. Vor putea să organizeze paranghelii costisitoare, cu maneliști, să arunce banii pe pomeni electorale sau să facă achiziții la prețuri supraevaluate.

Iar pe de altă parte, pentru că nu există reguli, după ce vor arunca cu banii în stânga și în dreapta, nimic nu-i împiedică să stea cu mâna întinsă la guvern pentru finanțări prin programe gen PNDL – Anghel Saligny. Pentru că, nu-i așa, toți românii trebuie să aibă canalizare, drumuri asfaltate, alimetări cu apă sau alte investiții menite să sporească calitatea vieții.

Mai grav, pachetul Bolojan nu introduce un mecanism de verificare și control eficient al legalității și oportunitîții cheltuielilor publice, încurajând risipa. Atribuțiile Curții de Conturi, în verificarea aspectelor legate de cheltuielilor publice, au fost reduse, de la an la an, tot la presiunea aleșilor locali. Chiar și acolo unde constată nereguli, inspectorii Curții au mâinile legate pentru că nu au nici o pârghie la dispoziție ca să le corecteze.