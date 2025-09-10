Pachetul doi de reforme al Guvernului Bolojan, contestat la CCR. Câte sesizări au depus AUR, SOS și POT

Partidele AUR, SOS și POT au depus sesizări de neconstituționalitate împotriva a patru proiecte din pachetul doi de reforme inițiat de Guvernul condus de Ilie Bolojan.
Printre acestea se numără:
Legea privind redresarea și eficientizarea resurselor publice;
Legea privind reorganizarea unor autorități administrative autonome;
Legea pentru modificarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Legea pentru modificarea unor acte normative și introducerea unor măsuri în domeniul sănătății.
În total, CCR va analiza opt sesizări: câte una depusă de senatorii AUR pentru fiecare lege și câte una formulată de deputații AUR, SOS și POT pe aceleași proiecte, potrivit G4Media.
Curtea Constituțională a stabilit ca termen data de 24 septembrie, când va analiza toate sesizările depuse împotriva reformelor.
Pe lângă aceste proiecte, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), condusă de Lia Savonea, a atacat la CCR și legea privind pensiile magistraților. Și această sesizare va fi dezbătută tot pe 24 septembrie.