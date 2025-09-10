B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Pachetul doi de reforme al Guvernului Bolojan, contestat la CCR. Câte sesizări au depus AUR, SOS și POT

Ana Maria
10 sept. 2025, 17:19
Pachetul doi de reforme al Guvernului Bolojan, contestat la CCR. Câte sesizări au depus AUR, SOS și POT
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Partidele AUR, SOS și POT au depus sesizări de neconstituționalitate împotriva a patru proiecte din pachetul doi de reforme inițiat de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Printre acestea se numără:

  • Legea privind redresarea și eficientizarea resurselor publice;

  • Legea privind reorganizarea unor autorități administrative autonome;

  • Legea pentru modificarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

  • Legea pentru modificarea unor acte normative și introducerea unor măsuri în domeniul sănătății.

Câte sesizări a primit Curtea Constituțională

În total, CCR va analiza opt sesizări: câte una depusă de senatorii AUR pentru fiecare lege și câte una formulată de deputații AUR, SOS și POT pe aceleași proiecte, potrivit G4Media.

Când se judecă reformele Guvernului Bolojan

Curtea Constituțională a stabilit ca termen data de 24 septembrie, când va analiza toate sesizările depuse împotriva reformelor.

Reforma pensiilor magistraților, atacată separat de ÎCCJ

Pe lângă aceste proiecte, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), condusă de Lia Savonea, a atacat la CCR și legea privind pensiile magistraților. Și această sesizare va fi dezbătută tot pe 24 septembrie.

