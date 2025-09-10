Provocarea PSD pentru Ilie Bolojan. Gabriel Zetea: „Toți așteptăm reforma administrativ-teritorială” (VIDEO)

PSD așteaptă ca guvernul condus de Ilie Bolojan să propună un proiect de reformă administrativ-teritorială, pe care partidul o susține, iar toate primăriile vor să o implementeze. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Social-democratul a criticat măsurile privind administrația locală pe care dorește să le adopte Ilie Bolojan și care implică concedieri colective la nivelul primăriilor și consiliilor județene. Într-o intervenție la B1 Tv, în emisiunea News Pass cu Gabriela Mihai, președintele CJ Maramureș a declarat că reducerile de personal nu reprezintă , așa cum a prezentat-o premierul public.

Politicianul l-a provocat pe să inițieze proiectul de reformă administrativ-teritoarială pe care îl așteaptă toată lumea.

„Vor fi negocieri în coaliție. S-a înțeles obligatoriu un lucru, că este nevoie de o reducere. Dar o reducere a numărului posturilor din administrație nu reprezintă o reformă, așa cum a fost prezentată public. Cu toții așteptăm reforma administrativ-teritorială pe care o susținem și pe care am vrea să o implementăm. Aceasta reprezintă cu adevărat o reformă”, a declarat Gabriel Zetea.

Premierul acuzat că a folosit date eronate

Președintele Consiliului Județean Maramureș susține că atunci când a prezentat pachetul de măsuri care vizează administrația locală, premierul a folosit informații eronate, pe care le-a amestecat ca să-și susțină punctul de vedere. Gabriel Zetea s-a declarat de acord cu concedierile colective, dar a precizat că acestea trebuie făcute în funcție de specificul fiecărei unități administrativ-teritoriale.

„Reducerile acestea trebuie făcute, toate autoritățile locale sunt de acord cu acest punct de vedere, doar că nu în felul în care a fost prezentată public, de premierul Ilie Bolojan, într-o conferință de presă, în care a prezentat niște date care erau relativ eronate. Poate nu chiar toate informațiile, dar multe dintre ele erau eronate. Compara mere cu pere, posturi din organigramă cu posturi din afara organigramei, atribuții ale autorităților locale, pe care unele le au, iar altele nu le au”, a mai arătat Zetea.

Primăriile ar putea intra în blocaj

El a afirmat că nu este corect să se taie în mod egal de la toate autoritățile locale, fără să se țină cont de situația din teren. Altfel, prin aplicarea unei aseemenea măsuri s-ar ajunge la un blocaj de funcționare în autoritățile locale.

„Nu putea să facă o astfel de comparație între toate autoritățile locale și să ceară să tăiem la toate în mod egal. Nu este corect și acele măsuri pe care le-a propuse Ilie Bolojan ar fi dus la incapacitatea de funcționare a multor autorități locale, primării și consilii județene. Or nu cred că acesta este scopul guvernului, de a crea blocaje și mai mari, ci de a reduce cheltuieli. pentru reducerea cheltuielilor suntem 100% de acord”, a mai spus Zetea.