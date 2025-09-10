B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Provocarea PSD pentru Ilie Bolojan. Gabriel Zetea: „Toți așteptăm reforma administrativ-teritorială” (VIDEO)

Provocarea PSD pentru Ilie Bolojan. Gabriel Zetea: „Toți așteptăm reforma administrativ-teritorială” (VIDEO)

Adrian Teampău
10 sept. 2025, 13:10
Provocarea PSD pentru Ilie Bolojan. Gabriel Zetea: „Toți așteptăm reforma administrativ-teritorială” (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

PSD așteaptă ca guvernul condus de Ilie Bolojan să propună un proiect de reformă administrativ-teritorială, pe care partidul o susține, iar toate primăriile vor să o implementeze. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Cuprins:

  • Bolojan provocat să inițieze reforma administrativ-teritorială
  • Premierul acuzat că a folosit date eronate
  • Primăriile ar putea intra în blocaj

Bolojan provocat să inițieze reforma-administrativ-teritorială

Social-democratul Gabriel Zetea a criticat măsurile privind administrația locală pe care dorește să le adopte Ilie Bolojan și care implică concedieri colective la nivelul primăriilor și consiliilor județene. Într-o intervenție la B1 Tv, în emisiunea News Pass cu Gabriela Mihai, președintele CJ Maramureș a declarat că reducerile de personal nu reprezintă reformă, așa cum a prezentat-o premierul public.

Politicianul PSD l-a provocat pe Ilie Bolojan să inițieze proiectul de reformă administrativ-teritoarială pe care îl așteaptă toată lumea.

„Vor fi negocieri în coaliție. S-a înțeles obligatoriu un lucru, că este nevoie de o reducere. Dar o reducere a numărului posturilor din administrație nu reprezintă o reformă, așa cum a fost prezentată public. Cu toții așteptăm reforma administrativ-teritorială pe care o susținem și pe care am vrea să o implementăm. Aceasta reprezintă cu adevărat o reformă”, a declarat Gabriel Zetea.

Premierul acuzat că a folosit date eronate

Președintele Consiliului Județean Maramureș susține că atunci când a prezentat pachetul de măsuri care vizează administrația locală, premierul a folosit informații eronate, pe care le-a amestecat ca să-și susțină punctul de vedere. Gabriel Zetea s-a declarat de acord cu concedierile colective, dar a precizat că acestea trebuie făcute în funcție de specificul fiecărei unități administrativ-teritoriale.

„Reducerile acestea trebuie făcute, toate autoritățile locale sunt de acord cu acest punct de vedere, doar că nu în felul în care a fost prezentată public, de premierul Ilie Bolojan, într-o conferință de presă, în care a prezentat niște date care erau relativ eronate. Poate nu chiar toate informațiile, dar multe dintre ele erau eronate. Compara mere cu pere, posturi din organigramă cu posturi din afara organigramei, atribuții ale autorităților locale, pe care unele le au, iar altele nu le au”, a mai arătat Zetea.

Primăriile ar putea intra în blocaj

El a afirmat că nu este corect să se taie în mod egal de la toate autoritățile locale, fără să se țină cont de situația din teren. Altfel, prin aplicarea unei aseemenea măsuri s-ar ajunge la un blocaj de funcționare în autoritățile locale.

„Nu putea să facă o astfel de comparație între toate autoritățile locale și să ceară să tăiem la toate în mod egal. Nu este corect și acele măsuri pe care le-a propuse Ilie Bolojan ar fi dus la incapacitatea de funcționare a multor autorități locale, primării și consilii județene. Or nu cred că acesta este scopul guvernului, de a crea blocaje și mai mari, ci de a reduce cheltuieli. pentru reducerea cheltuielilor suntem 100% de acord”, a mai spus Zetea.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Nicușor Dan: Vom fi în oarecare suferință, dar sfârșitul de 2026 e, în opinia mea, capătul tunelului / România nu are un plan de țară. Există voință de reformă, dar dacă ne uităm la cum, mai avem de lucrat puțin (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan: Vom fi în oarecare suferință, dar sfârșitul de 2026 e, în opinia mea, capătul tunelului / România nu are un plan de țară. Există voință de reformă, dar dacă ne uităm la cum, mai avem de lucrat puțin (VIDEO)
Nicușor Dan își exprimă solidaritatea față de Polonia: „Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv”
Politică
Nicușor Dan își exprimă solidaritatea față de Polonia: „Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv”
Radu Miruță, explicații despre programul SAFE. Cum va folosi România cele 16,68 miliarde de euro alocate (VIDEO)
Politică
Radu Miruță, explicații despre programul SAFE. Cum va folosi România cele 16,68 miliarde de euro alocate (VIDEO)
Marius Budăi îl contrazice pe Bolojan. În ce condiții poate fi majorată vârsta de pensionare (VIDEO)
Politică
Marius Budăi îl contrazice pe Bolojan. În ce condiții poate fi majorată vârsta de pensionare (VIDEO)
Dogioiu: “La nivelul Coaliției, nu există absolut nicio discuție și nicio intenție, în acest moment, privind creșterea vârstei standard de pensionare. Ilie Bolojan se referea la ceea ce am putea numi vârsta reală de pensionare în România” (VIDEO)
Politică
Dogioiu: “La nivelul Coaliției, nu există absolut nicio discuție și nicio intenție, în acest moment, privind creșterea vârstei standard de pensionare. Ilie Bolojan se referea la ceea ce am putea numi vârsta reală de pensionare în România” (VIDEO)
Cine ar putea să îl înlocuiască pe Ilie Bolojan, dacă va demisiona, în cazul în care reforma pensiilor magistraților pică la CCR. Analiza lui CTP (VIDEO)
Politică
Cine ar putea să îl înlocuiască pe Ilie Bolojan, dacă va demisiona, în cazul în care reforma pensiilor magistraților pică la CCR. Analiza lui CTP (VIDEO)
Adrian Câciu, atac la adresa lui Marcel Boloș, după scandalul cu „organul genital”: „Știam că e mincinos. L-o fi durut la bască pentru că urma sa dea vina pe Ciolacu? Urât moment!”
Politică
Adrian Câciu, atac la adresa lui Marcel Boloș, după scandalul cu „organul genital”: „Știam că e mincinos. L-o fi durut la bască pentru că urma sa dea vina pe Ciolacu? Urât moment!”
Ministerul Educației: „Cursurile școlare se desfășoară normal în majoritatea școlilor din țară”
Politică
Ministerul Educației: „Cursurile școlare se desfășoară normal în majoritatea școlilor din țară”
România își consolidează capacitatea de apărare pe bani europeni. CE va aloca 17 miliarde de euro prin programul SAFE
Politică
România își consolidează capacitatea de apărare pe bani europeni. CE va aloca 17 miliarde de euro prin programul SAFE
Ministrul Dragoş Pîslaru a anunțat ce măsuri va conține pachetul 3: „Vă pot confirma că există discuţii din ce în ce mai avansate pe această zonă”
Politică
Ministrul Dragoş Pîslaru a anunțat ce măsuri va conține pachetul 3: „Vă pot confirma că există discuţii din ce în ce mai avansate pe această zonă”
Ultima oră
13:11 - Nicușor Dan: Vom fi în oarecare suferință, dar sfârșitul de 2026 e, în opinia mea, capătul tunelului / România nu are un plan de țară. Există voință de reformă, dar dacă ne uităm la cum, mai avem de lucrat puțin (VIDEO)
13:02 - Maia Morgenstern le-a dat peste nas celor care o critică pe fiica ei după ce a născut. Motivul? Vârsta partenerului. Ce le-a transmis actrița
12:54 - Mii de stele de mare au fost găsite pe o plajă din Scoția. Explicațiile experților
12:49 - Duba cu jandarmii care l-au adus la București pe Alexandru Bălan, spionul moldovean acuzat de trădare, implicată într-un accident. Autospeciala a fost lovită de un TIR
12:40 - Nicușor Dan își exprimă solidaritatea față de Polonia: „Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv”
12:31 - Flavia Mihășan, despre viața în cuplu, după doi de singurătate: „Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc”. Ce a declarat asistenta TV
12:30 - Mihaela Bilic: „Toamna se numără bobocii, dar și kilogramele în plus”. Care este regula de aur pentru un abdomen plat
12:28 - Motivul uluitor pentru care Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit, după 29 de ani de relație: „Nu am avut nicio presiune acasă, probabil de asta s-a și ajuns aici”
12:16 - Cristiano Ronaldo a reușit o nouă performanță. Ce record a atins atacantul portughez
12:04 - Ionuț Moșteanu, după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei: „O violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO”