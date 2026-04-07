Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a transmis, într-o postare pe Facebook, că un nou parc aflat în amenajare ar putea avea o semnificație aparte, fiind dedicat relației dintre România și Statele Unite. Acesta va purta numele lui Donald Trump.

Edilul a precizat că proiectul este gândit în contextul aniversării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a SUA.

„Comunitatea noastră, a Sectorului 4, poate deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni.

Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit.”, a scris Băluță pe .

Unde va fi amenajat noul parc și ce nume va purta

Potrivit lui Băluță, noul spațiu verde va fi realizat în apropierea Parcului Tudor Arghezi și ar urma să poarte numele fostului lider american Donald Trump.

„Noul parc, pe care îl amenajăm lângă Parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important și va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc.”, a mai adăugat primarul Sectorului 4.

Parcul va purta numele lui Donald Trump. Ce discuții au avut loc cu oficialii americani

Primarul Sectorului 4 a mai precizat că a avut, recent, întâlniri cu , în cadrul cărora au fost discutate colaborările dintre comunități.

„În semn de considerație pentru aceste valori, m-am întâlnit recent cu trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, ambasadorul Paolo Zampolli și cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Excelența Sa, Darryl Nirenberg, pentru a discuta despre colaborarea și legăturile dintre comunitățile noastre.”, a conchis Daniel Băluță.

Ce semnificație are proiectul pentru relațiile România-SUA

Inițiativa vine într-un context simbolic, legat de aniversarea independenței americane, și este prezentată de edil ca un gest de consolidare a relațiilor dintre România și Statele Unite.

Proiectul ar putea deveni un punct de atracție în sudul Capitalei și un reper simbolic al parteneriatului strategic dintre cele două țări, dacă va fi implementat în forma anunțată.